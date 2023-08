Artikkelen fortsetter under annonsen

Nesten daglig har det kommet svake økonomiske statistikker fra Kina. Enkelte statistikker, blant annet detaljerte ledighetstall for unge kinesere, er blitt lagt i en skuff og gjemt vekk. Myndighetene har lovet støttetiltak for å holde den økonomiske aktiviteten oppe.

– Vil ikke reise seg igjen

Veteraninvestor David Roche, som leder Independent Strategy og var tidlig ute med å identifisere problemene som utløste Asia-krisen for 25 år siden og den globale finanskrisen ti år senere, ser konturene av nye store endringer for verdensøkonomien – utløst i fremvoksende markeder som Kina.

– Den kinesiske modellen er tydeligvis skyllet opp på stranden sammen med de historiske svakhetene. Den vil ikke reise seg igjen, sier Roche i et intervju med næringslivskanalen CNBC.

Roche, som i flere år var analysesjef og global sjefstrateg for Morgan Stanley, forklarer dette delvis med at investorer ikke har fått med seg hvordan tradisjonell produksjon og eksport, som har vært bærebjelkene for mange fremvoksende økonomier, er i endring.

– Land som historisk har eksportert varer vil slite med å få en meningsfull vekst av dette. Dette vil føre til store skuffelser i befolkningen, flere geopolitiske problemer og flere opprør i gatene, sier Roche.

Roche mener aksjemarkedet står foran en «veldig stor» korreksjon. Han anbefaler investorer å kjøpe amerikanske statspapirer.

– Økt frustrasjon

Hang Seng-indeksen ved Hongkong-børsen har falt med over ni prosent i år. Den brede Kina-indeksen CSI 300 er svakt lavere for året. Siden begynnelsen av august har det vært store kjøp i fire børsnoterte aksjefond, såkalte ETF. Det spekuleres i at det er vennligsinnede kjøp fra statlige investorer.

– Tiltakene som er innført så langt har skuffet markedet. Det er økt frustrasjon og bekymring fra investorer om mangelen på skikkelig politisk handling, sier leder for handelsstrategi i Asia hos Citigroup, Mohammed Apabhai til Financial Times.

Internasjonale investorer er skeptiske til det kinesiske aksjemarkedet og den økonomiske modellen. Den siste undersøkelsen fra Bank of America rettet mot asiatiske fondsforvaltere, viser at 84 prosent av de spurte mener at kinesiske aksjer er midt inne i en «strukturell nedjustering».

– Stagnert økonomi

Morgan Stanley nedjusterte denne uken vekstprognosene for Kina for tredje kvartal til en vekst på 3,8 prosent. Den amerikanske finansinstitusjonen skriver at det er «nedsiderisiko til Beijings vekstmål på fem prosent for 2023».

– Kinas økonomi har stagnert nylig og motvindene forsterkes på flere fronter, skriver leder for Kina hos Capital Economics, Julian Evans-Pritchard, i en ny rapport.

Analyse- og rådgivningsselskapet har kuttet vekstprognosene til tre prosent resten av året. Neste år ventes det en vekst på fire prosent og 2,5 prosent i 2025. Han mener mangelen på offentlige tiltak signaliserer et høyere smertenivå fra myndighetene for en svakere økonomisk utvikling.

– Det peker også på en bekymringsfull politisk lammelse, noe som tyder på at nedgangen kan vedvare en stund til, skriver Evans-Pritchard.

Konkursbeskyttelse

Barclays har kuttet vekstprognosene for hele året til 4,5 prosent. De peker på «verre enn ventet forverring i eiendomsmarkedet».

China Evergrande Group, som var Kinas største eiendomskonglomerat, søkte konkursbeskyttelse i New York torsdag under en Chapter 15-prosess. Dette er en del av den amerikanske konkurslovgivningen og gir utenlandske selskaper beskyttelse. Norwegian benyttet den samme prosessen under pandemien.

«Den foreslåtte omstruktureringen vil lette presset på selskapets utenlandsgjeld og legge til rette for å gjenoppta ordinær drift og løse problemene i hjemmemarkedet», skriver Evergrande i en børsmelding.

Selskapet skriver at det vil forsøke å få normal aktivitet i løpet av de neste tre årene, men at dette vil kreve over 370 milliarder kroner i tilleggsfinansiering. Selskapet hadde gjeld og forpliktelser på 2437 milliarder yuan (3500 milliarder kroner) ved siste årsskifte.

DNs finansredaktør: – Evergrande er et pyramidespill

18 av de 38 statskontrollerte eiendomsselskapene som er børsnoterte i Hongkong gikk med underskudd i første halvår. For to år siden, under pandemien, var det kun fire statskontrollerte eiendomsselskaper som hadde underskudd.

18 av de 38 statskontrollerte eiendomsselskapene som er børsnoterte i Hongkong gikk med underskudd i første halvår. For to år siden, under pandemien, var det kun fire statskontrollerte eiendomsselskaper som hadde underskudd.

– Nedgangen i den kinesiske eiendomssektoren skader alle eiendomsutviklere, inkludert de store som er tilknyttet staten. Vi venter ikke at situasjonen vil bedre seg nevneverdig i andre halvår, sier senior kredittanalytiker Zerlina Zeng til Bloomberg.