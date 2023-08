Artikkelen fortsetter under annonsen

China Evergrande hadde eiendomsprosjekter i over 230 kinesiske byer og var verdens mest verdifulle børsnoterte eiendomsselskap for seks år siden. Aksjekursen stupte med 95 prosent og selskapet ble suspendert fra Hongkong-børsen. Nå forsøker selskapet å gjenvinne tilliten. Det blir vanskelig.

China Evergrande ble opptatt ved Hongkong-børsen mandag morgen etter å ha vært suspendert i 17 måneder. Aksjen ble sist omsatt til 1,65 Hongkong-dollar. Da handelen startet igjen falt aksjekursen umiddelbart til 0,1 Hongkong-dollar, før den tok seg opp til 0,3 Hongkong-dollar.

Selskapet, som i 2017 var verdens største og mest verdifulle med en børsverdi på over 2200 milliarder kroner, hadde en børsverdi på 1,3 milliarder Hongkong dollar (1,8 milliarder kroner) da handelen ble gjenopptatt mandag morgen.

Historisk store tap

Før handelen ble gjenopptatt la China Evergrande frem halvårsresultater. Selskapet fikk et underskudd på 33 milliarder yuan (48,4 milliarder kroner). Dette var en bedring sammenlignet med samme periode i fjor, da tapene var på ganske nøyaktig 100 milliarder kroner.

Omsetningen økte med 44 prosent i perioden – til 128,2 milliarder yuan. Selskapet klapper seg selv på skulderen i halvårsrapporten.

– Selskapet planla aktivt å gjenoppta salg og utnyttet den korte oppturen eiendomsmarkedet opplevde ved begynnelsen av året, skriver selskapet selv i en kommentar.

Det er først nylig at selskapet har klart å levere regnskaper for 2021 og 2022. Det skiftet revisor fra PwC til Prism Hongkong and Shanghai tidligere i år. Revisjonsselskapene har ikke godkjent regnskapene. China Evergrande har havnet i mislighold på flere obligasjonslån.

Tapene for de to foregående årene var på 850 milliarder kroner – historisk høye i kinesisk sammenheng. I 2020 fikk selskapet et overskudd på 11,9 milliarder kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Selskapet melder om samlede gjeld og forpliktelser på 2390 milliarder yuan (3500 milliarder kroner). Dette er en svak reduksjon på rundt seks milliarder kroner på seks måneder.

Til sammenligning er den norske statens inntekter, inklusive petroleumsinntekter og skatter, beregnet til 2875 milliarder kroner i 2023.

Konkursbeskyttelse i USA

China Evergrande søkte konkursbeskyttelse i New York tidligere i august under en Chapter 15-prosess. Dette er en del av den amerikanske konkurslovgivningen og gir utenlandske selskaper beskyttelse. Norwegian benyttet den samme prosessen under pandemien.

Selskapet sier det vil forsøke å få normal aktivitet i løpet av de neste tre årene, men at dette vil kreve over 370 milliarder kroner i tilleggsfinansiering. Kreditorer har saksøkt selskapet i Hongkong, og skatteparadisene Cayman Islands og De britiske jomfruøyene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

En rekke kinesiske eiendomsselskaper har alvorlige problemer. Country Garden Holdings, som ble sett på som det av de mest solide, har sett aksjekursen falle med 70 prosent i år.

– Vi står overfor de største problemene siden selskapet ble etablert i 1992. Vi har vokst fra å være et avsidesliggende selskap til å bli et Fortune 500-selskap, skrev styreleder Yang Huiyan i et aksjonærbrev tidligere i august, hvor hun ba om mer tid til å løse problemene.

Frykter snøballeffekt

Internasjonale finansinstitusjoner forsøker å sette seg inn i problemene i det kinesiske eiendomsmarkedet. Det er et spesielt marked som er forskjellig fra tilsvarende kriser i andre land.

– Foreløpig har gjeldsbekymringene i den kinesiske eiendomssektoren vært isolert til mislighold hos eiendomsutviklere. Dette skiller seg fra kriser i andre land, hvor det utløste gjeldsmislighold hos boligeierne og tvangssalg, skriver analysesjef for Kina hos ANZ, Raymond Yeong, i en ny rapport.

Han skriver at utestående boliglån utgjorde 38.600 milliarder yuan – tilsvarende 17 prosent av kinesiske bankers totale utlånsporteføljer ved utgangen av juni måned.

– Situasjonen er alvorlig for den økonomiske stabiliteten i Kina, advarer Yeung.

ANZ har hentet prisstatistikker fra Japan. Eiendomsprisene i Japan og Kina har fulgt samme utvikling, men med 30 års forskjell. I Japan ble toppen nådd i 1990–91 – I Kina endte boligprisindeksen på en foreløpig topp i 2021 og har falt siden.

– Siden Kina sjelden har opplevd store endringer i boligprisene vil negative verdier komme bardust på husholdninger og beslutningstagere. Problemene i eiendomssektoren har spredt seg til skyggebanksektoren. En snøballeffekt fra dette kan være som en sort svane, skriver Yeung.

En «sort svane» er et metaforisk begrep som brukes om en uforutsett, ekstremt sjelden og ekstremt negativ hendelse innenfor finansverdenen.

DNs finansredaktør: – Evergrande er et pyramidespill Evergrande er bare toppen av isfjellet når det gjelder kinesiske selskapers gjeldsproblemer. 02:10 Publisert: 21.09.21 — 03:27

Hvis eiendomsprisene faller med 30 prosent vil 12 prosent av boliglånene være høyere enn markedsverdi på boligene.

– Enkelte byer har angivelig startet massive priskutt på boliger. Dette er risikabelt da erfaringer fra andre land viser at eiendomsprisene kan kollapse unormalt raskt, skriver Yeung.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.