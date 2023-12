Artikkelen fortsetter under annonsen

China Evergrande var verdens største og mest verdifulle eiendomsselskap for bare seks-syv år siden. Selskapet hadde byggeprosjekter over hele Kina, ble sett på som bunnsolid av kjøpere og kreditorer. Det ekspanderte for å bli et konglomerat, til alt fra fotball og film til finans og elbiler.

Nå balanserer det på avgrunnen. China Evergrande har gjeld og forpliktelser på tilsvarende (327 milliarder dollar) 3450 milliarder kroner.

Siste frist

Det er over to år siden selskapet havnet i mislighold på obligasjonslån. Selskapet ga inntrykk av at problemene var midlertidige og kreditorene gikk med på utsettelser. Da omfanget av gjelden og forpliktelsene ble kjent ble China Evergrande suspendert fra Hongkong-børsen frem til tidligere i høst.

Aksjekursen har stupt fra over 30 Hongkong-dollar i 2017 til 24 cent ved handelsslutt på fredag – en dag hvor kursen falt med over 25 prosent. Den har steget med tre cent mandag formiddag.

Konkursdommer Linda Chan, som har oversett forhandlinger mellom selskapet og kreditorer, har mistet tålmodigheten. På mandag innkalte hun til møte.

– China Evergrandes fremtid avgjøres i dag når domstolen skal behandle kravet om tvangsoppløsning for å innfri utestående gjeld. Hvis kravet innfris, vil dette legge ytterligere press på Kinas allerede skrantende eiendomsmarked, sa analysesjef for Asia hos ING, Robert Carnell, i en rapport mandag morgen.

Kinas eiendomssektor Eiendomssektoren er en svært viktig bærebjelke for Kinas økonomi, og har bidratt til omtrent rundt 30 prosent av verdiskapingen. Den er dypt integrert i blant annet anleggssektoren, finanstjenester og støttefunksjoner. Kinesiske byer er avhengige av inntekter fra tomtesalg, noe som utgjør mellom 25 og 30 prosent av de lokale myndighetenes inntekter. Disse inntektene er avgjørende for utvikling av infrastruktur og grunnleggende samfunnstjenester. China Evergrande og Country Garden er blant de største eiendomsutviklerne i landet. De har eiendomsprosjekter over hele Kina, og har betydelig innflytelse på boligpriser og markedstrender. Den kinesiske regjeringen kom med en serie regulatoriske tiltak for å avkjøle det overopphetede markedet. «Tre røde linjer»-initiativer begrenser gjeldsopptak for utviklere. Dette har ført til en kraftig nedkjøling av hele sektoren.

Noen timer senere bestemte Chan seg for å gi selskapet og kreditorene en frist til like over nyttår. Under det siste møtet den 30. oktober sa hun at mandagens møte sannsynligvis blir det siste, hvis Evergrande ikke klarer å komme frem til en avtale med kreditorene.

Les også: Kina planlegger massiv redningspakke for eiendomssektoren

– Selskapet må legge frem en detaljert og akseptabel plan overfor kreditorene. Hvis ikke, er det mest sannsynlig at det åpnes konkurs og at de gjenværende verdiene selges for å innfri krav fra kreditorene, sa hun.

Hvis det blir konkurs, vil denne rykke rett inn på annenplass over de største konkursene i historien. Lehman Brothers-konkursen, som skapte finansverdenens fryktuttrykk «Lehman Moment», hadde forpliktelser på 691 milliarder dollar.

Artikkelen fortsetter under annonsen

China Evergrande vil innta annenplassen, foran Washington Mutual, Silicon Valley Bank, Signature Bank og teleselskapet WorldCom.

– Den største testen

Avgjørelsen som vil bli fattet i et lite rom i 12. etasje i The High Court i Queensway i bydelen Admiralty representerer koloniarven fra det britiske rettssystemet. China Evergrande er registrert på det kinesiske fastlandet, men har siden etableringen hatt tette bånd til Hongkong.

China Evergrande har lagt frem flere forslag på gjeldsrestrukturering siden 2021. De har også holdt tilbake informasjon som først er blitt bekreftet etter avsløringer i medier, blant annet pågående etterforskning fra kinesisk politi i flere byer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Kina bygger seg inn i en økonomisk krise

– Dersom Evergrande ikke fremlegger en forbedret omstruktureringsplan som tilfredsstiller kravene fra representantene, er det veldig sannsynlig at Hongkong-dommeren vil utstede en beslutning om avvikling, sier advokatpartner Lance Jiang hos Ashurst til Bloomberg.

Det er inngått en gjensidig avtale mellom domstoler i Kina og Hongkong om hvordan denne prosessen skal gjøres. Som en del av avtalen skal kreditorer kunne overta verdier som Evergrande har i kinesiske byer. Evergrande har foreslått tildeling av aksjer i morselskapet og datterselskaper.

– Dette vil bli den største testen så langt på om domstolene på det kinesiske fastlandet er villige til å anerkjenne avtalen som går på tvers av grensene, sier advokatpartner Jonathan Leitch hos Hogan Lovells til New York Times.

– Katastrofale konsekvenser

Flere planlagte møter med kreditorer er blitt kansellert eller utsatt av Evergrande de siste månedene.

En gruppe kinesiske obligasjonsinnehavere med over 20 milliarder kroner til gode i Evergrandes datterselskap, Hengda, sa i en felles uttalelse i helgen at de motsettes seg alle former for konkurs.

– Ingen av de i Kina med en finansiell interesse i China Evergrande, om det er kunder, leverandører eller den kinesiske staten, vil tjene på langvarig og verdiødeleggende konkursprosess. En slik prosess vil stå i veien for det felles målet om å ferdigstille påbegynte prosjekter, levere boliger til rett tid og sikre den langsiktige fremtiden som et fungerende selskap, sier kreditorgruppen.

Kreditorer advarte i oktober i et brev om at en konkurs vil ha «katastrofale konsekvenser» for den kinesiske eiendomssektoren. Det vil også gjøre det langt vanskeligere for kinesiske selskaper å hente inn kapital i internasjonale finansmarkeder.

Beslag i milliardvillaer

Det er kaos i ledelsen etter at grunnlegger og styreformann Hui Ka Yan ble «underlagt politikontroll» i høst. Det er ikke bekreftet om han er under formell etterforskning eller er siktet. Han eide rundt 60 prosent av konglomeratet ved slutten av 2022.

I november ble to herskapsboliger på «The Peak» i Hongkong eid av et familieselskap, beslaglagt av kreditorer. De to boligene på Black’s Link er pantsatt for 821 millioner Hongkong-dollar (1125 millioner kroner), men skal være verdt rundt to milliarder kroner.

DNs finansredaktør: – Evergrande er et pyramidespill Evergrande er bare toppen av isfjellet når det gjelder kinesiske selskapers gjeldsproblemer. 02:10 Publisert: 21.09.21 — 03:27

– Nye restruktureringsforsøk er meningsløse nå, sier en kilde som kjenner til forhandlingene, til Financial Times.

Vedkommende sier det er umulig å få kreditorer med på en avtale som er dårligere enn den som er foreslått tidligere.

– Og, viktigst av alt, det er ikke mulig å finne en person som er ansvarlig for selskapet til å godkjenne den, sier vedkommende til næringslivsavisen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.