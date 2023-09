Artikkelen fortsetter under annonsen

Det skadeskutte eiendomsselskapet Country Garden Holdings, som var Kinas største utbygger i fjor, steg med 14,6 prosent ved Hongkong-børsen på mandag. Siden den historiske bunnen for to uker siden har aksjekursen steget med 45 prosent. Det er fortsatt over 60 prosent lavere enn ved nyttår.

Oppgangen kommer etter at selskapet har fått forhandlet frem en midlertidig avtale med kreditorene med obligasjonsinnehavere om nedbetaling over tre år på et obligasjonslån som hadde forfall på 3,9 milliarder yuan (5,7 milliarder kroner) sist lørdag.

Professor Kenneth Rogoff ved Harvard University, som har fulgt den kinesiske økonomien svært tett i flere tiår, tar i bruk slitte metaforer for å forklare betydningen av hva som skjer.

– En gigant som Country Garden er som kanarifuglen i kullgruven, sier Rogoff til New York Times.

Viktigste enkeltsektor for verdensøkonomien

Kredittvurderingsselskapet Fitch Ratings advarte i forrige uke om at nyboligsalget i Kina kan falle med 15 prosent i år. Country Gardens kontraktsinngåelser stupte med over 50 prosent i juni og juli sammenlignet med i fjor.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den kinesiske eiendomssektoren har tradisjonelt bidratt med mellom 25 og 30 prosent av den verdiskapingen i verdens nest største økonomi. Fitch advarer om at situasjonen hos Country Garden kan forverre sentimentet hos kinesiske boligkjøpere.

– Størrelsen gjør den kinesiske eiendomssektoren den til den viktigste enkeltsektoren i verdensøkonomien. Det er strukturelle endringer underveis, men den kommer ikke til å være den vekstdriveren som den har vært tidligere, advarte direktør James McCormack hos Fitch Ratings i et intervju med Bloomberg i august.

– Stort skritt fremover

Kinesiske myndigheter senket fra 1. september egenkapitalkravet til 20 prosent for førstegangskjøpere av eiendom. Bankene tilbyr lavere boliglånsrente. Dette er et forsøk på å få opp aktiviteten i eiendomssektoren.

Den australske finansinstitusjonen ANZ er positiv til tiltakene.

– Sammenlignet med tidligere tiltak siden 2021 er dette de første nasjonale lettelsene med vekst på etterspørselssiden, som skjer med fallende boligsalg og en vanskelig situasjon for eiendomsutviklere. Lettelsene signaliserer en intensjon om å stabilisere sektoren ved å gi støtte til genuine boligkjøpere, skriver senioranalytiker Betty Wang hos ANZ i en rapport.

Capital Economics mener at tiltakene fra myndighetene «endelig begynner å vises», og peker også på at bankene har redusert innskuddsrentene.

– Et stort skritt fremover. Dette vil redusere de umiddelbare kostnadene ved boligkjøp i mange storbyer. Det kan også bidra til å gi økt tillit generelt og kanskje også snu den negative trenden i eiendomssektoren, skriver Julian Evans-Pritchard, som er leder for Kina hos analyse- og rådgivningsselskapet i en rapport.

Artikkelen fortsetter under annonsen

DNs finansredaktør: – Evergrande er et pyramidespill Evergrande er bare toppen av isfjellet når det gjelder kinesiske selskapers gjeldsproblemer. 02:10 Publisert: 21.09.21 — 03:27

Finansinstitusjonen Nomura karakteriserer de nye tiltakene som «et viktig skritt for å støtte opp eiendomssektoren» i en ny rapport, men kommer også med advarsler.

– Det er fortsatt ikke nok til å dra sektoren ut av en langvarig likviditetskrise, advarer Nomura-teamet, ledet av analytiker Ting Lu.

– Betydelige problemer

34 av Kinas 50 største privateide eiendomsutviklere har havnet i mislighold på obligasjonsgjeld i dollar frem til 1. september. De har forfall på over 400 milliarder kroner yuan og dollar før utgangen av 2023, ifølge Dealogic.

– Det er uvanlig at nærmere 70 til 80 prosent av private utstedere i en så viktig sektor havner i mislighold på så kort tid. Vi forventes klart flere mislighold nå, sier senioranalytiker Zhi Wei Feng hos Loomis Sayles Investments Asia til Bloomberg.

Les også: Kinas president vil boikotte årets viktigste toppmøte

Country Garden la nylig frem et halvårsunderskudd på vel 70 milliarder kroner. China Evergrande, som var verdens største eiendomsselskap, tapte 33 milliarder yuan (48,2 milliarder kroner) i første halvår. I 2021 og 2022 var det samlede underskuddet på 850 milliarder kroner for Evergrande.

Capital Economics er skeptisk til om minirallyet fra Kina-børsene på mandag vil vare. Hang Seng-indeksen ved Hongkong-børsen startet med et fall på over 1,5 prosent tirsdag morgen. Fastlandesindeksen CSI 300 var 0,7 prosent lavere.

– Til tross for rallyet er investorer ganske nedstemte på Kina. Vi er ikke uenige i den vurderingen, selv om de siste tiltakene fjerner noe av nedsiderisikoen. I våre øyne står den kinesiske økonomien foran betydelige problemer, skriver senior markedsøkonom Thomas Mathews.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.