China Development Forum er ofte blitt sammenlignet med det årlige vintermøtet i Davos, som Verdens økonomiske forum står bak. Det kinesiske toppmøtet dreier seg nesten utelukkende om Kina, og tar i liten grad for seg internasjonale spørsmål.

I år skal gjenåpningen av Kina markeres og feires.

– Å åpne opp til omverdenen er en nasjonal politikk, det er en markering av det moderne Kina, sa visestatsminister Ding Xuexiang.

Kina har lagt bak seg et år med den nest svakeste veksten siden 1970-tallet. Utenlandske investeringer til Kina avtok til en vekst på åtte prosent i fjor – ned fra 20,2 prosent i 2021.

– Apple og Kina vokste opp sammen

Apples toppsjef Tim Cook var på plass i Beijing for å bekrefte at det kinesiske markedet, og ikke minst utnyttelse av produksjonskapasiteten, fortsatt er viktig for Apple.

– Vi kunne ikke ha vært mer begeistret. Apple og Kina vokste opp sammen. Dette har vært et symbiotisk forhold som jeg tror begge har satt pris på, sa Cook fra scenen i Beijing om det tette samarbeidet, som startet på slutten av 1990-tallet, da Cook ble ansatt av Steve Jobs for å effektivisere produksjonen, og satset alt på Kina.

Det taiwanske selskapet Foxconn har store fabrikker i Kina, blant annet i Zhengzhou, hvor rundt 60 prosent av alle Iphoner produseres. «Iphone city» ble hardt rammet av nedstengningen under siste fase av pandemien, før Kina overraskende valgte å skrote smitteverntiltak og restriksjoner over natten.

Cook valgte sine ord med omhu under talen. Han nevnte ikke de mange konfliktene mellom USA og Kina, noe som blant annet vil gjøre det langt vanskeligere for kinesiske selskaper å få tilgang på avanserte databrikker, patenter og produksjonsutstyr for å produsere egne chips.

Apple er i ferd med å spre risikoen ved å flytte produksjon av Iphone, Ipad, Macer og tilbehør til blant annet Vietnam og India. Det kinesiske markedet utgjør rundt 20 prosent av omsetningen, og nådde nesten 75 milliarder dollar i siste regnskapsår.

– Vi har en svært stor forsyningskjede i Kina, og i tillegg har vi selvfølgelig våre Apple-utsalg, sa Cook, som er på sin første reise til Kina siden pandemien startet for over tre år siden.

Høy risiko for vestlige selskaper

Toppsjefene fra internasjonale storselskaper, som Qualcomm, Pfizer, Mercedes-Benz, BMW, Shell, Maersk og Rio Tinto er også på plass. De trår svært forsiktige og holder en lav profil.

– Risikoen ved å ha aktivitet i Kina for vestlige selskaper er høyere enn noen gang. Det er ikke en dårlig strategi å forsøke å gjemme seg i mengden, sier Kina-ekspert Scott Kennedy ved den amerikanske tenketanken Center for Strategic and International Studies i Washington, D.C., til Wall Street Journal.

En ny rapport fra næringsforeningen American Chamber of Commerce i Kina viser at kun 45 prosent mener at Kina er blant de tre viktigste investeringsmålene. For ett år siden plasserte 60 prosent Kina på topp.

– Kina faller på rangeringene som et sted å investere i verden. Det er fortsatt viktig, men ikke et av toppmålene for de fleste selskaper, sa næringsforeningens president, Michael Hart, under fremleggelsen av undersøkelsen tidligere i mars.

USA har innført sanksjoner mot Kina, og begge land har avfyrt skudd i handelskrigen.

– Mange amerikanske selskaper nøler med å investere i Kina. Det er ikke bare amerikanske, da USAs lange sanksjonsarm rammer nederlandske og japanske selskaper, sier Shaun Rein, som er toppsjef og grunnlegger av China Market Research Group til CNBC.

En tredjedel av global vekst

Zheng Shanjie er nyutnevnt leder for den mektige National Development and Reform Commission, som har som oppgave å planlegge og utføre den økonomiske politikken. Han lovte deltagerne på konferansen om å skape et «verdensledende næringslivsmiljø».

– Å reise sammen med Kina er å reise sammen med muligheter. Å investere i Kina er å investere i fremtiden. Vi ønsker å styrke kommunikasjon og samarbeid med alle våre venner i inn- og utland, sa Zheng.

Toppsjef Kristalina Georgieva i det Internasjonale pengefondet (IMF) advarte om risikoen fra geopolitisk-økonomisk fragmentering, og at dette kan føre til en farlig splittelse for verdensøkonomien.

– IMFs prognose er at Kina vil få en økonomisk vekst på 5,2 prosent i 2023 og stå for en tredjedel av den globale veksten, sa hun.

