Boligprisene fortsetter å falle i Kina, men husholdningene er i ferd med å få tilbake litt av kjøpelysten. Nå trår myndighetene til med en egen actionplan for å få fart på det private forbruket – og nå vekstmålet for 2025. Her fra en boligmesse i Shenzhen.

Foto: Nicoco Chan/Reuters/NTB