I dag kommer nye økonomiske statistikker for mai for Kina – verdens nest største økonomi. Handelstallene er allerede publisert og disse var svakere enn ventet. Inflasjonen forblir lav og produsentprisene falt med over fire prosent i mai.

Den kinesiske sentralbanken kuttet på tirsdag en viktig nøkkelrente med 0,1 prosentpoeng. Syvdagers omvendt reporente påvirker likviditet og er et viktig verktøy for sentralbanken i Kina.

Svak økonomisk utvikling

– Dette var ikke ventet og kommer like før månedlige aktivitetsstatistikker. Dette kan tyde på svake tall, sier analysesjef Robert Carnell hos ING i en rapport.

Med denne renten kjøper sentralbanken verdipapirer fra bankene med en avtale om å selge tilbake til bankene syv dager senere. Renten er hva sentralbanken betaler under avtaleperioden.

– Dette kan tyde på at myndighetenes tålmodighet med den svake økonomiske utviklingen er i ferd med å ta slutt. Det er ikke en tilfeldighet at rentene kuttes bare dager før offentliggjøringen av disse tallene, skriver Carnell, som holder døren på vidt gap for nye tiltak fra myndighetene.

Det ventes en vekst i detaljhandelen i mai på over 13 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Fjoråret var svært spesielt med omfattende nedstengninger i storbyen Shanghai og andre regioner i løpet av våren.

– Dette betyr en nedgang på rundt en prosent sammenlignet med foregående måned. Den tilsynelatende veksten skyldes sammenligningsgrunnlaget, påpeker analysesjefen hos ING i Singapore.

Finansinstitusjoner advarer

De største teknologi- og eiendomsselskapene i Kina har slitt under omfattende reguleringsoffensiv fra myndighetenes side. Aksjonærverdier på over 2000 milliarder dollar forsvant i 2021 og 2022. Alibabas børsverdi har falt med over 500 milliarder dollar etter et kursfall på 72 prosent.

Børsindeksen CSI 300, som består av de 300 største og mest omsettelige aksjene i Kina, har steget med under tre prosent på fem år. Det var et håp om at eiendomssektoren kunne bli friskmeldt i år. Internasjonale finansinstitusjoner kommer med nye advarsler.

– Vi ser vedvarende svakheter i eiendomssektoren, hovedsakelig knyttet til mindre byer og finansiering for private utviklere. Vi tror ikke at dette vil løse seg raskt. Vi mener det går mot en L-formet utvikling for eiendomssektoren de kommende årene, skriver Goldman Sachs i en ny rapport, ifølge CNBC.

Morgan Stanley kommer med tilsvarende konklusjoner.

– Hvis utfordringene i eiendomssektoren forverres og fører til risikofrykt i finanssystemet vil dette føre til dypere og alvorligere nedbremsing i Kina. Det kan også føre til bekymring for en smitteeffekt i resten av regionen, skriver sjeføkonom for Kina, Chetan Ahya, i en halvårsrapport.

Millionærflukt

Det er ikke bare kinesiske myndigheter som er skuffet over utviklingen i den kinesiske økonomien. Det er betydelig skepsis hos kinesiske entreprenører og investorer.

I år ventes det at 13.500 kinesiske dollarmillionærer vil forlate Kina, ifølge Henley Private Wealth Migration Report 2023, som ble offentliggjort tirsdag. Rundt 122.000 dollarmillionærer i hele verden er på flyttefot i år. Dette er en ny rekord, men skyldes også lav flytting under pandemien.

– Den generelle formuesøkningen i Kina har avtatt de siste årene. Dette betyr at den siste kapitalstrømmen kan være mer skadelig enn tidligere. Kinas økonomi vokste kraftig fra 2000 til 2017, men veksten i formue og antall dollarmillionærer har vært ubetydelig siden da, sier analysesjef Andrew Amoils hos New World Wealth i rapporten.

India ligger på en annenplass med rundt 6500 dollarmillionærer på flyttefot. Forskjellen er at India får langt flere nye millionærer enn de som flyttet ut. Kompliserte skatteregler i India gjør at det kan være langt færre som faktisk flytter, ifølge rapporten.

Storbritannia og Russland følger på de neste plassene. Australia, Forente arabiske emirater, Singapore, USA og Sveits er de mest populære landene å flytte til. Portugal, Østerrike og Canada har egne investeringsprogram som lokker med oppholdstillatelse og mulig statsborgerskap for de som investerer.