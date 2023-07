Artikkelen fortsetter under annonsen

China Evergrande var i mange år et av de mest kjente vekstselskapene i Kina. Eiendomsselskapet hadde byggeprosjekter i nesten alle Kinas byer med en befolkning på over en million mennesker. I tillegg var det et konglomerat med interesser innen underholdning, sport, internett og elbiler.

I 2021 kollapset det spektakulært, og dro med seg resten av eiendomssektoren. Aksjekursen stupte og selskapet ble suspendert fra Hongkong-børsen etter at selskapet ikke kunne legge frem godkjente resultater. Mange trodde at kinesiske myndigheter ville komme støttende til med friske penger. Men det skjedde ikke.

Betydelig usikkerhet

Sent mandag kveld la China Evergrande frem resultater for 2021 og 2022. Disse viser et samlet underskudd for 2021 på 686 milliarder yuan (963 milliarder kroner). Fjoråret viser et underskudd på 126 milliarder yuan (176 milliarder kroner).

«Tapene viser at det eksisterer betydelig usikkerhet som kan reise sterk tvil om konsernets evne til å fortsette driften», skriver selskapet i årsrapporten for 2022.

Samlet gjeld og forpliktelser var på 2437 milliarder yuan (3420 milliarder kroner) ved siste årsskifte – ny kinesisk rekord. Tidligere har ikke selskapet med sikkerhet kunne si hvor store forpliktelsene har vært. Anslagene var på mellom 2200 milliarder og 4100 milliarder kroner.

Analytikere er også skeptiske til Evergrandes fremtid.

– Resultatene er meningsløse hvis forretningsmodellen er ødelagt, sier direktør Charles MacGregor hos Lucror Analytics, til Channel News Asia.

Ellevill ekspansjon

Den forrige revisoren, det internasjonale revisjons- og konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers (PwC), trakk seg tidligere i år etter uoverensstemmelser med selskapet. PwC har vært revisor siden 2009. Finanstilsynet i Hongkong har satt i gang etterforskning av selskapet.

Hongkong-revisoren Prism Hongkong and Shanghai Limited overtok ansvaret, men de går heller ikke god for regnskapet.

«Vi gir ikke uttrykk for noen mening om konsernets konsoliderte regnskaper. Vi har ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å gi en revisjonsuttalelse», skriver selskapet og viser blant annet til at nøkkelansatte har forsvunnet fra selskapet på grunn av likviditetssituasjonen.

China Evergrande var i mange år verdens største eiendomsselskap. Ekspansjonen startet midt under finanskrisen i 2008, da det igangsatte byggeprosjekter i over 220 kinesiske millionbyer. Grunnlegger Hui Ka-yan var i en periode Kinas rikeste.

For 12 år siden var gjelden på rundt 130 milliarder kroner. Selskapet skjulte forpliktelser ved å utstede gjeldsbrev til kreditorer, såkalte IOU («I owe you»).

Gjeldsstrukturering

Evergrande er i forhandlinger med kreditorene i håp om å komme frem til en løsning. Selskapet er registrert med hovedkontor på Cayman Islands, og det skal avholdes møte med utenlandske kreditorer i neste uke.

– En gjeldsstrukturering vil ikke nødvendig føre til at Evergrande gjenoppstår. Ytterligere finansiering er nødvendig for å kunne fortsette driften, sier fondsforvalter Ivan Li hos Loyal Wealth Management i Shanghai, til South China Morning Post.

Eiendomssektoren har i perioder stått for nesten 30 prosent av verdiskapingen i Kina. Den økonomiske aktiviteten i Kina har ikke tatt seg opp som ventet etter at pandemirestriksjonene ble fjernet ved slutten av 2022.

