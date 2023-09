Artikkelen fortsetter under annonsen

Nikkei-indeksen startet med et fall på 1,2 prosent i løpet av den første handelstimen på torsdag. Nedgangen har fortsatt og er på over 1,7 prosent etter formiddagshandelen.

Flere av de største og viktigste Asia-børsene går inn i en dvale de neste ti dagene. Kina-børsene holder helt stengt fra fredag frem til mandag 9. oktober.

China Evergrande Group, som har stupt med over 98 prosent fra toppen da det var verdens mest verdifulle eiendomsselskap, ba om å bli suspendert fra handel ved Hongkong-børsen torsdag morgen. Det er ikke gitt en begrunnelse. Aksjekursen har stupt med over 40 prosent på en uke.

Bloomberg meldte på onsdag at styreformann Xu Jiayin er satt i husarrest med overvåkning. Næringslivsavisen Caixin skrev tidligere denne uken at to tidligere direktører er arrestert. Ikke noe av dette er bekreftet av selskapet eller kinesiske myndigheter.

Kortsiktig rekyl

De neste ti dagene vil bli svært viktig for den kinesiske økonomien. Feiringen av nasjonaldagen og høstfestivalen er tradisjonelt en periode hvor kinesere kjøper nye boliger og brukes penger på reiser, luksus og hygge. Det ventes det blir foretatt 800 millioner reiser under «Golden Week».

– Eiendomsutviklerne håper på å reversere nedgangen i boligsalget. Selv om etterspørselen forblir svak i bølgen av negative nyheter, kan den tradisjonelt travle perioden gi en kortsiktig rekyl for aksjer, sier analytiker Jeremy Yeo hos SMBC Nikko Securities i en kommentar.

Dette er første gang siden pandemien at kinesere kan forflytte seg i Kina, og til utlandet, uten restriksjoner.

– Det er en betydelig økning i salget av innenlandske flybilletter sammenlignet med samme periode i 2019, sier direktør Jin Junhao i Civil Aviation Administration of China, med henvisning til normalåret før pandemien, til South China Morning Post.

Ifølge trip.com er det fulle fly fra Kina til Sørøst-Asia, Australia og Europa.

Thailand, hvor nesten en tredjedel av alle turister var fra Kina i 2019, fjernet denne uken kravet om turistvisum for kinesiske statsborgere som en forsøksordning frem til februar neste år. Statsministeren var på plass ved hovedflyplassen med gaver og tilbud om selfies da de første flyene landet.

– Vi er overbeviste om at dette vil gi økonomien et stort løft. Vi markedsfører mindre reiselivsdestinasjoner for kinesiske turister, vi oppmuntrer dem til å bli lenger og bruke mer penger, sa statsminister Srettha Thavisin.

Nedgraderer luksus

Det franske luksusmerkevareselskapet LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton har falt med 22 prosent siden juli. Christian Dior og Hermes International ligger like bak med et fall i aksjekurser, og børsverdi, med rundt 20 prosent. Det nederlandske teknologiselskapet ASML og Siemens har falt nesten like mye.

Fellesnevneren er at dette er selskaper som er avhengige av det kinesiske markedet. De har brukt tiår på å bygge opp en tilstedeværelse. Etterspørselen etter dyre vesker fra Louis Vuitton og Hermes har vært skuffende i Kina.

– Luksusvaresektoren har gjennomgått en kraftig nedjustering den siste måneden. Vi mener det gjenspeiler de forverrede makroindikatorene fra Kina og overgangen til en mer normal vekst, skrev et analytikerteam fra Barclays, ledet av Carole Madjo, etter en reise i Kina i september.

Barclays kuttet kursmålet for LVMH med over ti prosent.

– Gitt at LVMH er en representant for hele sektoren har vi også nedjustert bransjeutsiktene fra positiv til nøytral, skriver analytikerne i en rapport, gjengitt av Fashion Network.

– Forsterker frykten

Markedsverdien for verdens børsnoterte selskaper falt til under 100.000 milliarder dollar på tirsdag, ifølge Factset. De siste to månedene har børsverdiene falt med syv prosent. Kombinasjonen svak aktivitet i Kina, høye renter, geopolitiske konflikter og lavere internasjonal handel ligger bak.

– Den globale renteoppgangen har ført til høyere kapitalkostnader for bedrifter, noe som forsterker frykten for at de vil vurdere investeringsplanene, sier global markedsstrateg Tomo Kinoshita hos Invesco Asset Management til den japanske næringslivsavisen Nikkei.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., som er verdens største kontraktsprodusent av databrikker, har bedt underleverandører om å utsette leveranser av nytt produksjonsutstyr.

Ikke alt er mørkt. Japanske industriselskaper og eksportører har høy aktivitet, delvis takket være en svært svak valuta. Internasjonale farmasiselskaper har steget kraftig, ledet av Eli Lilly, Amgen og danske Novo Nordisk, som er blitt Europas mest verdifulle børsnoterte selskap.

