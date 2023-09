Artikkelen fortsetter under annonsen

En knapp måned etter at den kinesiske eiendomsutvikleren China Evergrande ble gjenopptatt for handel ved Hongkong-børsen, har den pågående omstruktureringen av selskapet og gjelden møtt veggen. Selskapet var verdens mest verdifulle eiendomsselskap. Siden den gang har børsverdien falt med over 98 prosent.

– Stor usikkerhet

Ledelsen i China Evergrande skulle holde et viktig møte med kreditorer denne uken. Dette er overraskende blitt avlyst. En planlagt restrukturering av over 320 milliarder kroner i obligasjonsgjeld til utenlandske kreditorer, hvor planen var at denne skulle omgjøres til ny gjeld, er utsatt.

– Et stort og omfattende arbeid er nedlagt i utformingen og planleggingen av en omstrukturering hos Evergrande. Hvis salgsprognosene som ligger til grunn for snuoperasjonen ser ut til å være uoppnåelige, er det bedre å gå gjennom avtalevilkårene på nytt før det avholdes møter, sier partner Jonathan Leitch hos advokatfirmaet Hogan Lovells til Bloomberg.

Totalt hadde China Evergrande gjeld og forpliktelser på 2390 milliarder yuan (3580 milliarder kroner) ved utgangen av andre kvartal. Selskapet sa på mandag at de skal gjennomgå omstruktureringsplanen på nytt. Resultatet ble at aksjekursen falt med 22 prosent ved Hongkong-børsen. Kursen falt med fem prosent tirsdag morgen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I en børsmelding på mandag bekrefter Evergrande at datterselskapet Hengda Real Estate ikke kan utstede nye selskapsobligasjoner. Det kinesiske Finanstilsynet, China Securities Regulatory Commission (CSRC), etterforsker eiendomskonglomeratet og datterselskaper.

– I og med at selskapet er under etterforskning er selskapsgruppen ikke i stand til å oppfylle kriteriene for å utstede nye obligasjoner under den nåværende situasjonen, skriver China Evergrande.

I et tidligere forslag har kreditorer fått alternativ mellom å motta nye obligasjoner, med en løpetid på ti til 12 år, eller å kombinere dette med å få aksjer i selskaper.

– Med den siste utviklingen virker det som at konvertering av gjeld til aksjer i Evergrande og datterselskapene er det eneste alternativet for en gjeldsstrukturering. Selv denne løsningen innebærer en stor usikkerhet, skriver analytikere fra UOB Kay Hian i en rapport.

Ledere arrestert

Den anerkjente næringslivsavisen Caixin skriver at en rekke nåværende og tidligere toppsjefer hos China Evergrande er under etterforskning. Tidligere konsernsjef Xia Haijun og tidligere finansdirektør Pan Darong skal ha blitt anholdt og sitter arrestert. Dette er ikke bekreftet av selskapet.

De to trakk seg fra ledelsen i fjor sommer etter at banker beslagla innskudd på over 20 milliarder kroner i datterselskaper. Dette var lån som datterselskapene hadde tatt opp uten at det fremkom i regnskapene. Evergrande brukte disse som sikkerhet for lån i morselskapet.

Det pågår en rekke andre etterforskninger av selskapet i Kina. Ansatte i datterselskapet Evergrande Wealth Management ble arrestert i storbyen Shenzhen i forrige uke.

Avgjørende salgsuker

Da China Evergrande fikk problemer for vel to år siden, mente analytikere i Kina at det var minst 65 millioner boliger som sto tomme. Offisielt er det 648 millioner kvadratmeter boligareal som står ubebodd, ifølge National Bureau of Statistics (NBS).

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hvor mange tomme boliger er det nå? Hver ekspert gir ulike tall, men det er de som mener det kan være nok til tre milliarder mennesker. Det anslaget kan nok være i overkant, men Kinas befolkning på 1,4 milliarder klarer nok ikke å fylle dem, sier tidligere visedirektør i Kinas statistikkbyrå, He Keng, i en video fra et seminar i Dongguan som er publisert av China News Service, og verifisert av Reuters.

Det er over ti år siden de første «spøkelsesbyene» oppsto. Ordos, ved grensen til Mongolia, skulle bli en millionby – og det ble bygget deretter. Noen titalls tusen mennesker bor der nå.

De neste par ukene vil være avgjørende for det kinesiske eiendomsmarkedet. Deler av Kina tar fri fra helgen av, og den kommende høstuken er tradisjonelt den viktigste for salg av eiendom. Eiendomsmarkedet har historisk sett stått for mellom 25 og 30 prosent av verdiskapingen i Kina.

– Eiendomssalget har vært svært dårlig i år. Det er derfor kritisk for eiendomsutviklere at transaksjoner tar seg opp de neste to månedene. Hvis salget ikke er bra nok innen oktober, vil lokale myndigheter introdusere flere stimuleringstiltak, sier Zhang Hongwei hos Jingjian Consulting til Bloomberg.

Kinesiske myndigheter senket fra 1. september egenkapitalkravet til 20 prosent for førstegangskjøpere av eiendom. Bankene tilbyr lavere boliglånsrente. Dette er et forsøk på å få opp aktiviteten i eiendomssektoren.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.