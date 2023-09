Artikkelen fortsetter under annonsen

En måned etter at China Evergrande ble gjenopptatt for handel ved Hongkong-børsen, etter 17 måneders suspendering, ble handelen stanset på torsdag – etter selskapets eget ønske. Etter en dag med rykter og spekulasjoner bekreftet selskapet at styreformann Hui Ka Yan er under etterforskning.

– Styreformann Hui er underlagt pålagte juridiske tiltak i henhold til loven på grunn av mistanke om kriminelle handlinger, skriver China Evergrande i en kort børsmelding.

Praktisk talt null sannsynlighet

I 2017 var Hui Ka Yan Asias rikeste med en formue på over 45 milliarder dollar (rundt 500 milliarder kroner), ifølge Forbes. Formuen har falt med over 95 prosent, ifølge de siste estimatene.

I motsetning til de kinesiske teknologimilliardærene, som holdt en høy offentlig profil, var Hui kjent for å jobbe hardt og har tatt svært tette bånd til det kinesiske kommunistpartiet, hvor han er medlem.

China Evergrande var en gigant i Kina og var verdens mest verdifulle eiendomsselskap. For tre år siden hadde selskapet en årsomsetning på 700 milliarder yuan (1030 milliarder kroner) og hadde eiendomsprosjekter i over 230 kinesiske byer.

Det var lånefinansiert. Gjeld og forpliktelser var på 3500 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal. Et forsøk på å få til avtale med kreditorer har havarert og selskapet får ikke utstede nye obligasjoner som en del av den planlagte gjeldsstruktureringen.

– Sannsynligheten er praktisk talt null for at Evergrandes økonomi vil stabilisere seg, langt mindre forbedre seg, sier professor Willy Lam ved Chinese University of Hong Kong til Bloomberg.

Den mest presserende utfordringen

Det er en lang liste med eiendomsselskaper som har store problemer i Kina. Byggeprosjekter har stanset opp og det står tomme leiligheter og boliger over hele Kina. Country Garden unngikk så vidt å havne i mislighold i høst. Selskapet har gjeld og forpliktelser på over 1600 milliarder kroner.

Dette truer den kinesiske økonomien, hvor eiendomssektoren i mange år har stått for nesten en tredjedel av verdiskapingen. Internasjonale finansinstitusjoner har nedjustert vekstprognosene for Kina for 2023.

– Eiendomssektoren er den mest presserende utfordringen som kan forverre strukturelle problemer, blant annet tillit. Evergrande er et symptom på de vedvarende problemene i eiendomssektoren og kan dra ned Kinas økonomiske vekst i fremtiden, sier senioranalytiker Garry Ng hos investeringsbanken Natixis i Hongkong til Washington Post.

Månedsskiftet september-oktober er den viktigste perioden i året for salg av nye boliger i Kina.

– De negative overskriftene rundt Evergrande kunne ikke ha kommet på et verre tidspunkt. Myndighetene i Beijing gjør store anstrengelser for å få fart på eiendomsmarkedet, sier leder for Kina-analyser hos Evercore ISE, Neo Wang, til Bloomberg.

Enkeltbyer har gjort det enklere å kjøpe bolig og egenkapitalkravet er redusert.

– Gradvis kommer sentralmyndighetene til å lette opp på tilbudssiden. Vi vil sannsynligvis se en stabilisering om et halvt år. Tilsynsmyndighetene har gått for langt tidligere i innstramningene i eiendomssektoren, sa dekan Yao Yang ved National School of Development på Peking University under en pressekonferanse på onsdag, ifølge CNBC.

Stabilisering og oppsving

Det har vært tegn til stabilisering for den kinesiske økonomien de siste ukene.

– Den kinesiske økonomien er på vei opp igjen. En økning i politisk støtte ser ut til å resultere i et moderat oppsving, men trendveksten er fortsatt under press. Mye har vært konsentrert rundt eiendomssektoren, og forsterket av ugunstige demografiske trender og migrasjon, skriver Capital Economics, ledet av Kina-leder Julian Evans-Pritchard, i en rapport.

Kommunistpartiet skal avholde «tredje plenumsmøte» i oktober. Dette møtet avholdes hvert femte år og har tradisjonelt hatt som mål å legge langsiktige planer for økonomien.

– En sentralstyrt, omfattende plan for å løse gjeldsrisikoen kan bli presentert før eller under tredje plenum. Kombinasjonen av disse tiltakene kan sørge for et moderat oppsving fra fjerde kvartal, sier sjeføkonom for Kina hos Morgan Stanley, Robin Xing, i en ny rapport.

