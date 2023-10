Artikkelen fortsetter under annonsen

Asia-børsene faller markant torsdag morgen med en nedgang på mellom 1,3 og 1,9 prosent i Japan, Sør-Korea, Hongkong, Kina og Australia. Dette skjedde timer etter Wall Street stengte og S&P 500-indeksen falt med over 1,3 prosent på grunn av rentefrykt.

Japanske handelsstatistikker viser en eksportvekst på 4,3 prosent i september – bedre enn ventet, og den høyeste veksten siden mars. Det er USA og Europa som sørger for vekst for japanske eksportører med vekstrater på henholdsvis 13 og 18 prosent sammenlignet med i fjor. Kina-eksporten falt 4,3 prosent.

– Forsiktig optimisme

Finansinstitusjoner har brukt det siste døgnet på å gjøre et dybdedykk inn i de økonomiske statistikkene fra Kina for tredje kvartal. Det er spesielt statistikkene for september som blir sett på som mest interessante, da disse kan vise retningen for verdens nest største økonomi inn i siste kvartal.

Den økonomiske veksten, målt i bruttonasjonalprodukt, endte på 4,9 prosent sammenlignet med fjoråret. Det var en vekst på 1,3 prosent sammenlignet med foregående kvartal.

– Det første inntrykket fra dataslippet ga inntrykk av en sterkere aktivitet enn ventet, og var basert på den svake oppgangen vi så i august. Videre undersøkelser bekrefter inntrykket, selv om det klart er nyanser. Dette var ikke utelukkende gode nyheter, sier analysesjef for Asia hos finansinstitusjonen ING, Robert Carnell, i en rapport.

Carnell skriver at «detaljhandelen gjorde det meste av de tunge løftene» for å skape vekst.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Tosporet økonomi

Den australske finansinstitusjonen ANZ har kommet til samme konklusjon.

– September-statistikkene tyder på en tosporet økonomi. Eiendomsinvesteringer falt med 9,1 prosent, mens detaljhandelen fikk en anstendig vekst på 5,5 prosent. Myndighetene vil føle seg trygge på at de kan nå vekstmålet for året på fem prosent, sier sjeføkonom for Kina, Raymond Yeung, i rapporten.

ING kuttet vekstprognosene for Kina i sommer til 4,5 prosent for 2023. Nå utelukker ikke ING at det kan komme en «svak oppjustering» i retning av det offisielle vekstmålet på fem prosent for året.

– Kinas økonomi viser en fremgang. En forsiktig optimisme er sannsynligvis berettiget, mener Robert Carnell hos ING.

Eiendomsgigant i mislighold

«Alle» er bekymret for eiendomssektoren i Kina og ser ingen snarlig slutt på problemene.

– Justeringene som skjer i eiendomssektoren vil sannsynligvis være en prosess som vil strekke seg over flere år. Vi må venne oss til negative statistikker knyttet til denne sektoren. Men, så lenge detaljhandelen fortsetter å vise en fornuftig vekst, skulle dette være håndterbart, mener analysesjefen hos ING.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Country Garden klarte i september ikke å innfri rentebetaling på et obligasjonslån opptatt i dollar med utenlandske kreditorer. Eiendomsgiganten, som har lån og forpliktelser på rundt 2000 milliarder kroner, fikk 30 dager på seg før det formelt ble misligholdt. Fristen gikk ut på onsdag.

– Det vil blåse nytt liv i bekymringene om boligmarkedet. Markedene vil sannsynligvis søke en mer samkjørt politikk tilnærming for å gjenopprette tillit og tro, sier investeringssjef Raymond Cheng hos Standard Chartered til BBC.

Selskapet skylder på eiendomsmarkedet.

– På grunn av en kraftig korreksjon i det kinesiske eiendomsmarkedet og svakt salg av boliger, venter selskapet at det ikke kommer til å klare å innfri alle offshore betalingskrav i tide, skriver selskapet i en uttalelse.

Forskjellsbehandler kreditorer

Kinesiske eiendomsaksjer har falt til de laveste verdiene siden 2008, ifølge Bloomberg. Country Garden har falt med 91 prosent på fem år. China Evergrande, som var verdens mest verdifulle eiendomsselskap i 2020 har falt med 99 prosent og har nådd en ny bunnotering på torsdag.

Ifølge finansinstitusjonen JPMorgan og den kinesiske næringslivsavisen Caixin vil dette utløse kryssmislighold på resten av selskapets obligasjonslån som er opptatt i utlandet. Det innebærer at mislighold av en låneforpliktelse automatisk medfører at alle øvrige lånebetingelser skal ansees mislighold.

Country Gardens dollarobligasjoner omsettes til rundt fem cent og viser at investorer har svært lave forventninger til å få tilbake noe som helst. I juni ble de omsatt til 80 cent. Selskapet kritiseres for forskjellsbehandling.

– Det er veldig negativt at selskapet diskriminerer mellom onshore og offshore investorer. De har forlenget løpetiden på ni kinesiske obligasjoner med tre år for å unngå mislighold. Selv etter at aksjonærene tilførte selskapet 300 millioner dollar i et lån valgte de å ikke betale kupongen på dollarobligasjonene, noe som vil medføre mislighold, sier kredittstrateg Ting Meng hos ANZ til Bloomberg.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.