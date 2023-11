Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er over tre år siden den kinesiske eiendomskrisen slo inn for fullt i den kinesiske økonomien. Myndighetene mente det var isolert til et par eiendomsutviklerselskaper, blant annet konglomeratet Evergrande. Utviklere som ble sett på som solide balanserer på avgrunnen. Boligkjøpere er redde.

China Evergrande og Country Garden, som var Kinas største og mest verdifulle eiendomsselskaper, er i forhandlinger med kreditorene. China Evergrande har vært suspendert fra børshandel i flere perioder og aksjekursen har falt med 99 prosent.

– Ikke en kur for alle problemer

Nå forbereder kinesiske myndigheter en massiv finansiell redningsoperasjon rettet mot eiendomsutviklere. Det er utarbeidet en liste med rundt 50 eiendomsselskaper som de statskontrollerte bankene har fått beskjed om å gi arbeidskapital og kortsiktig finansiering.

– Dette er ikke en kur for alle problemene, sier senior Kina-strateg Zhao Peng Xing hos ANZ i en rapport om forslaget om at sentralbanken planlegger å stille opp med tilleggsfinansiering via statseide banker.

Artikkelen fortsetter under annonsen

For første gang vurderes det å la eiendomsselskapene få lån uten å stille ny sikkerhet i form av tomter eller ferdigstilte eiendomsprosjekter. Forslaget er ikke vedtatt, men er blitt lagt frem for banker og representanter for eiendomssektoren.

– Den nye runden med støttetiltak for å støtte eiendomssektoren vil være effektiv for å komme ut av den onde sirkelen med omfattende mislighold og spredning av systematisk risiko, sier analysesjef May Zhao hos Zhongtai Financial International til Bloomberg.

DNs finansredaktør: – Evergrande er et pyramidespill Evergrande er bare toppen av isfjellet når det gjelder kinesiske selskapers gjeldsproblemer. 02:10 Publisert: 21.09.21 — 03:27

Det kriserammede eiendomsselskapet Country Garden skal være blant selskapene som skal få tilgang på krisefinansiering. Aksjekursen på selskapet steg med 23,5 prosent på torsdag. Konkurrenten Cifi Holdings steg med nesten 50 prosent.

– Koker ned til risikomotvilje

Tiltakene som er blitt igangsatt de siste par årene har dreid seg om å øke etterspørselen etter boliger. Det har vist seg vanskelig.

– Myndighetene har ikke tatt for seg det viktigste problemet, som er kredittrisiko knytter til utviklerne. Uten en långiver av siste instans kan en selvbekreftende tillitskrise lett inntreffe ettersom fallende salg og økende risiko for mislighold virker forsterkende, sier sjeføkonom Larry Hu hos Macquarie i en rapport.

Eiendomsprisene fortsetter å falle, ifølge offisielle statistikker fra National Bureau of Statistics (NBS). Prisene på eksisterende boliger falt det meste siden 2014 i oktober. Utestående boliglån falt for første gang i historien, ifølge Macquarie.

Les også: Kina bygger seg inn i en økonomisk krise

Bygg- og anleggssektoren sto for i gjennomsnitt 32 prosent av den årlige veksten i Kina fra 2016 til 2021, ifølge Harvard-økonomen Kenneth Rogoff og IMF-økonomen Yuanchen Yang. Finansinstitusjonen UBS anslår at den har falt til 22 prosent av bruttonasjonalprodukt.

Kinesiske banker forsøker å distansere seg fra eiendomssektoren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det koker ned til bankenes motvilje mot risiko, sier sjeføkonom for Kina hos det globale eiendomsselskapet Jones Lang LaSalle, Bruce Pang, til Wall Street Journal.

Utålmodige kjøpere

Det er rundt 20 millioner boliger og leiligheter som ikke enten ikke er ferdigstilte eller er solgt før de er igangsatt i Kina, ifølge Nomura. Finansinstitusjonen anslår det vil koste rundt 3200 milliarder yuan (4850 milliarder kroner) å overlevere disse til kjøperne.

– Boligkjøperne blir stadig mer utålmodige mens de venter på å overta boligene, sier sjeføkonom for Kina hos Nomura, Ting Lu, i rapporten.

Det advares om konsekvensene hvis myndighetene venter for lenge med å komme på banen med mer omfattende tiltak. Mange av boligene ble solgt mellom 2015 og 2020. Under pandemien ble det store forsinkelser.

– På et eller annet tidspunkt neste år kan dette utvikle seg til en sosial utfordring som kan sette stabiliteten i samfunnet i fare. Myndighetene i Beijing kan bli tvunget til å øke støtten betydelig. Vi anser dette som selve nøkkelen for å faktisk gjenopprette tilliten til eiendomssektoren og økonomien, sier Lu og resten av Nomura-teamet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.