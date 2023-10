Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er bare en måned siden Country Garden klarte å betale renter på et obligasjonslån i siste øyeblikk og dermed klarte å unngå å havne i mislighold. Det var håp om at en oppgang i etterspørselen under fridagene rundt månedsskiftet skulle redde selskapet. Det har ikke slått til.

Bemerkelsesverdig press

Da eiendomsutvikleren China Evergrande fikk problemer for over to år siden, kom ikke dette som en overraskelse. Selskapet hadde i mange år holdt en svært høy aktivitet med en enorm gjeldsbelastning. Country Garden ble sett på som en mer ansvarlig konkurrent og hadde tilgang til lån fra statseide banker.

På tirsdag advarte Country Garden investorer om alvoret. Salget av boliger i september falt med 81 prosent i september sammenlignet med samme måned i fjor – til like under 10 milliarder kroner. I de tre første kvartalene av 2023 falt salget med 44 prosent, og havnet på vel 220 milliarder kroner.

– Rådende markedsforhold har gjort det vanskelig for selskapsgruppen å skaffe til veie tilstrekkelig med kontanter for å forbedre likviditetssituasjonen på kort sikt. Dermed er gruppens kontantposisjon fortsatt under betydelig press, sier selskapet i børsmeldingen til Hongkong-børsen.

Investorer svarte med å dumpe aksjer – igjen. Kursen falt med over ti prosent til 0,75 Hongkong-dollar. Så sent som i 2020 lå kursen på over 12 Hongkong-dollar. Børsverdien har stupt med nesten 95 prosent til 21 milliarder Hongkong-dollar (29 milliarder kroner).

Country Garden ferdigstilte nesten 700.000 boliger i 2022. De tre første kvartalene i år har eiendomsselskapet ferdigstilt rundt 420.000 boliger – i all hovedsak leiligheter.

– Salget av boliger har kommet under et bemerkelsesverdig press. Det har forverret problemene. Vi vil gjøre vårt beste for å sørge for ferdigstillelse. Det er vår førsteprioritet, sier selskapet i børsmeldingen.

Katastrofale konsekvenser

Eiendomssektoren har historisk sett stått for over en fjerdedel av verdiskapingen i den kinesiske økonomien. De største selskapene er neddynget i gjeld.

Country Garden hadde gjeld og forpliktelser på 1190 milliarder yuan (1730 milliarder kroner) ved utgangen av andre kvartal. For ti år siden var den på 69 milliarder yuan. China Evergrande hadde samlede forpliktelser på over 3200 milliarder kroner.

En gruppe obligasjonsinnehavere er svært kritisk til China Evergrandes ledelse – og kinesiske myndigheter. I et åpent brev spør gruppen hvorfor det er blitt gitt inntrykk av at en restruktureringsavtale er blitt godkjent. De advarer om en «ukontrollerbar kollaps» av selskapet.

– Evergrandes fiasko med å gjennomføre en restrukturering vil ha katastrofale konsekvenser på andre kinesiske selskaper i samme situasjon – og for kinesiske selskaper som ønsker tilgang til det internasjonale kapitalmarkedet, skriver obligasjonseierne.

Etterlyser svar

Kinesiske myndigheter, både sentralt og på lokalt nivå, har forsøkt flere halvhjertede tiltak i løpet av tredje kvartal, blant annet ørsmå rentekutt og å lempe på egenkapitalkravene.

– Det var en kortvarig, og noe overfladisk, oppgang i eiendomssalget etter myndighetenes siste tiltak for å stimulere etterspørselen. Eiendomsutviklerne opplever regelmessig at så snart det blir stilt spørsmål rundt viljen og evnen til å betale, sier Owen Gallimore, som leder kredittanalyse for Deutsche Bank i Asia, til Wall Street Journal.

China Evergrandes aksjekurs lå på 27 Hongkong-cent da handelen startet onsdag morgen. Selskapet var verdens mest verdifulle eiendomsselskap før 2020. Nå er børsverdien på rundt fem milliarder kroner etter at rundt 99 prosent av aksjonærverdiene har forsvunnet.

Evergrandes grunnlegger og toppsjef er under etterforskning, og skal være satt i husarrest. Ikke noe av dette er bekreftet av selskapet eller kinesiske myndigheter.

– Den pågående usikkerheten og mangelen på åpenhet rundt Evergrande og ledelsen har forsterket nervøsiteten og den negative stemningen i det kinesiske eiendomsmarkedet, sier direktør Stehpen Innes hos SPI Asset Management til Bloomberg.

