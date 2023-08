Artikkelen fortsetter under annonsen

For to år siden var det frykt for at eiendomskonglomeratet China Evergrande ville havne i mislighold på et obligasjonslån. Etter flere måneder med utsettelser og forsøk på å holde kreditorene på avstand, ble selskapet suspendert fra børsnotering. Nå er det erkerivalen som har store problemer.

Country Garden Holdings aksjekurs falt med 30 prosent i forrige uke. Mandag morgen falt aksjekursen over 18 prosent lavere og ble omsatt til 80 Hongkong-cent – en ny historisk bunn.

– Vil spre seg

Country Garden Holdings har fra mandag av stanset all handel i 11 av obligasjonslånene på det kinesiske markedet. Dette kommer etter at selskapet ikke klarte å betale renter på 230 millioner kroner på et obligasjonslån forrige mandag.

Kinas eiendomssektor Eiendomssektoren er en svært viktig bærebjelke viktig for Kinas økonomi og har bidratt til omtrent rundt 30 prosent av verdiskapingen. Den er dypt integrert med blant annet anleggssektoren, finanstjenester og støttefunksjoner. Kinesiske byer er avhengige av inntekter fra tomtesalg, noe som utgjør mellom 25 og 30 av de lokale myndighetenes inntekter. Disse inntektene er avgjørende for utvikling av infrastruktur og tilby grunnleggende samfunnstjenester. China Evergrande og Country Garden er blant de største eiendomsutviklerne i landet. De har eiendomsprosjekter over hele Kina og har betydelig innflytelse på boligpriser og markedstrender. Den kinesiske regjeringen kom med en serie regulatoriske tiltak for å avkjøle det overopphetede markedet. «Tre røde linjer»-initiativer begrenser gjeldsopptak for utviklere. Dette har ført til en kraftig nedkjøling av hele sektoren.

Selskapet har 30 dager på seg til å foreta et fullt oppgjør før obligasjonslånet havner i forfall. Kredittvurderingsselskapet Moody’s foretok en ny nedgradering av selskapets gjeld før helgen – for andre gang i august.

«Selskapets problemer vil sannsynligvis spre seg til resten av Kinas eiendoms- og finansmarkedet. Mer konkret er det sannsynlig at en ytterligere svakere utvikling vil svekke markedssentimentet og forsinke oppgangen i Kinas eiendomsmarked», skrev Moody's Investors Service på fredag.

Country Garden Holdings skriver i et åpent brev til kunder, investorer og samarbeidspartnere at de opplever likviditetsproblemer.

DNs finansredaktør: – Evergrande er et pyramidespill Evergrande er bare toppen av isfjellet når det gjelder kinesiske selskapers gjeldsproblemer. 02:10 Publisert: 21.09.21 — 03:27

– Vi står overfor de største problemene siden selskapet ble etablert i 1992. Vi har vokst fra å være et avsidesliggende selskap til å bli et Fortune 500-selskap», skriver styreleder Yang Huiyan, hvor hun tar selvkritikk, men ber om mer tid til å løse problemene.

Selskapet advarer om at de vil få et underskudd på 45 til 55 milliarder yuan (inntil 80 milliarder kroner) i første halvår. Omsetningen falt med 60 prosent i juli, og hele 78 prosent sammenlignet med samme måned i 2021.

– En stor skuffelse

Problemene i den kinesiske eiendomssektoren følges svært tett, ikke minst på sosiale medier i Kina. Mange har kjøpt leiligheter og boliger som ikke er ferdigstilt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Disse eiendomsmogulene tjener mye penger, men selskapene er i kaos. Pengene havner i lommene deres. Problemene havner hos myndighetene. Det er systematiske problemer. Vanlige mennesker må ta regningen, skriver styreleder Sun Guoyu hos Shenzhen Neteye Holdings på en verifisert konto, ifølge New York Times.

Les også: USA øker temperaturen i handelskrigen med Kina

Yang Huiyan er en av Kinas rikeste kvinner. Ifølge beregninger Bloomberg har foretatt har hun hentet ut over 50 milliarder kroner i utbytte fra de to børsnoterte Country Garden-selskapene familien kontrollerer. I juli overførte hun aksjer til en veldedig stiftelse hennes søster kontrollerer.

Nye utlånsstatistikker viser at nye utlån kollapset i Kina i juli og endte på 345,9 milliarder yuan – under halvparten av prognosene. Dette er de laveste nye bankutlånene siden 2009.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er en stor skuffelse. Det viser hvor skjør oppgangen i Kina er, sier leder for makrostrategi hos Société Générale, Kiyong Seong, til Bloomberg.

Begrenset smitteeffekt

Den amerikanske finansinstitusjonen JPMorgan mener det er annerledes enn det var for to år siden da China Evergrande havnet i mislighold.

– Det vil ikke bli samme smitteeffekt som da Evergrande havnet i mislighold da 40 prosent av markedet allerede var i mislighold i 2021, skriver JPMorgan, hvor de peker på at Country Gardens forpliktelser utgjør mellom 1,2 og 3,5 prosent av hele den kinesiske eiendomssektoren.

Høstmånedene er svært viktige for eiendomssektoren i Kina.

– Potensielle boligkjøpere kan bestemme seg for å «vent-og-se»-holdning, da de kan vente at Country Garden kutter prisene for å selge prosjekter til lavere priser. Det kan veie på markedsprisene, sier direktør Kaven Tsang hos Moody’s Investors Service til South China Morning Post.

Tsang er bekymret for konsekvensene for den kinesiske økonomien.

– Likviditetsproblemer hos en stor markedsaktør kan svekke markedets og kjøpernes tillit til eiendomsutviklere. Investorer og banker vil også bli mer forsiktige på grunn av den svekkede markedssituasjonen. Hvis disse reduserer finansiering til sektoren, kan det utløse mer likviditetspress for utviklerne, sier Moody’s-direktøren.

Tynger på veksten

Kina har lagt frem svært svake og skuffende økonomiske statistikker i 2023. Eksporten stupte det meste siden begynnelsen av pandemien i juli. På tirsdag kommer juli-statistikkene for blant annet detaljhandel. Det ventes en høyere etterspørsel enn i fjor, noe som skyldes svake sammenligningstall.

Eiendomsinvesteringer falt med 7,9 prosent i første halvår. Det ventes en forverring for juli.

– Vi tror presset langs verdikjedene i eiendomssektoren, deriblant salg, tomtekjøp og byggevirksomhet fortsatt kan tynge på den økonomiske veksten i Kina, skriver analytiker Zhang Wenlang hos China International Capital Corp. i en rapport.

Eiendomssektoren har i perioder stått for nesten en tredjedel av verdiskapingen i Kina. Den har også vært svært viktig for byer og kommuner til å finansiere egne budsjetter fra tomtesalg. Dette har tørket inn og rammet finansene til kinesiske byer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.