Artikkelen fortsetter under annonsen

Kinesiske myndigheter forsøker å få vind i de økonomiske seilene, men det viser seg vanskelig og usikkerheten er betydelig. De offisielle smittestatistikkene er det få som stoler på. Dødstallene ligger offisielt på 83.000 og 250 millioner smittede.

– Det er en følelse i den kinesiske befolkningen at de ikke stoler like mye på regimet og hvordan de håndterte covid-19. De stiller mange spørsmål ved myndighetenes valg og avgjørelser, sier forsker Chong Ja Ian ved National University of Singapore til Channel News Asia.

Les også: India er landet å følge

Det britiske helseanalyseselskapet Airfinity mener covid-19 har forårsaket 1,5 millioner dødsfall fra 1. desember til 17. februar i Kina.

Gjenåpningsvanvidd

Den brede hovedindeksen for Kina-børsene, CSI-300, skjøt fart i november og steg med nesten 20 prosent frem til slutten av januar. De siste ukene har den falt – senest med 1,4 prosent på fredag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Børsstatistikker viser at utenlandske investorer hittil i februar har handlet kinesiske aksjer for netto 16,6 milliarder yuan via Hongkong. På samme tidspunkt i januar lå dette på 89,1 milliarder yuan, ifølge dataanalyseselskapet Wynd.

– Det opprinnelige gjenåpningsvanviddet har vi for det meste lagt bak oss, sier seniorøkonom Carlos Casanova ved Hongkong-avdelingen til den sveitsiske banken UBP til Nikkei Asia.

Den amerikanske finansinstitusjonen Goldman Sachs ser lyspunkter og mener at MSCI China-indeksen kan avslutte inneværende år 24 prosent høyere enn den er nå.

«Hovedtemaet i aksjemarkedet vil gradvis skifte fra gjenåpning til gjenoppretting. Vekstimpulsene bør dreies sterkt mot forbrukerne, hvor tjenesteytende sektor fortsatt ligger betydelig lavere enn hva den var før pandemien i 2019», skriver Goldman Sachs i en ny rapport på mandag.

– Nesten ingen bedring

Det er ikke bare usikkerhet rundt gjenåpningen som ligger på radarskjermen til utenlandske investorer. Deler av den kinesiske økonomien har store problemer som ikke er løst. Myndighetene har ikke klart å overbevise investorer om at de har en plan.

Folkekongressen skal åpne om under to uker i Beijing. Der skal kommunistledelsens forslag til planer for 2023 bankes gjennom sammen med økonomiske vekstmål. Etter en tre prosent vekst i 2022 ventes det at vekstmålet legges til rundt fem prosent for inneværende år.

– Covid-bølgen rammet Kina i januar. Arbeiderne ble syke og med kinesisk nyttår ved slutten av måneden kom de ikke tilbake. Vi vil se t enormt hull i de økonomiske statistikkene i første kvartal. I andre kvartal vil tjenesteytende sektor komme tilbake og den kinesiske økonomien vil reise seg. Det er positivt for alt, sier direktør Richard Martin his IMA Asia til CNBC.

Forverrede langsiktige utsikter

Problemene står i kø. Dette gjelder ikke minst eiendomssektoren hvor flere av de største eiendomsutviklerne melder om kraftig nedgang i boligsalget. Eiendomsprisene har falt hver måned siden september 2021 og salget har falt siden september samme år.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I 2022 falt boligsalget i Kina med over 40 prosent.

«Det er nesten ingen bedring i det lokale eiendomsmarkedet. Det ser fortsatt ut til å være på bunnen, og mulige boligkjøpere sitter på gjerdet», skriver det kinesiske meglerhuset CLSA i en rapport.

Les også: Vietnam kommer ut som vinner i konflikten mellom USA og Kina

Eiendomsmarkedet står for rundt 30 prosent av den kinesiske økonomien. Kommuner og fylker har tradisjonelt finansiert rundt en tredjedel av egne budsjetter med salg av tomter til eiendomsselskaper. I 2022 utgjorde dette 6700 milliarder yuan, ifølge Financial Times.

– Roten til krisen i den kinesiske eiendomssektoren ligger i de forverrede langsiktige utsiktene for etterspørselen. Disse er ikke blitt bedre, skriver sjeføkonom for Asia hos Capital Economics, Mark Williams, i en ny rapport.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.