Kinesiske storbyer er blitt totalt forvandlet siden 1990-tallet med enorme investeringer i moderne bygninger, hvor det har vært et mål å skille seg ut og ikke spare på noe som helst. Flere titall millioner leiligheter er ubebodde og blir ikke solgt. Situasjonen er like alvorlig for næringseiendom.

– Nærmer oss bunnen

Nesten en fjerdedel av kontorarealene i Kinas 18 største byer sto tomme ved slutten av andre kvartal, ifølge en rapport fra CBRE – verdens største næringseiendomsmeglerselskap.

– Vi nærmer oss bunnen, men vi er foreløpig ikke der, sier analysesjef for Asia hos CBRE, Henry Chin, til Wall Street Journal.

I årets syv første måneder ble det ferdigstilt 11,6 millioner kvadratmeter nye kontorlokaler i Kina, ifølge National Bureau of Statistics. Dette er 22 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Salg av kontorareal falt med 18,3 prosent

I Wuhan skal over 60.000 kvadratmeter med kontorlokaler med høyeste kvalitet (A) i ferd med å bli ferdigstilt. Fra før er over 30 prosent av eksisterende kontorlokaler tomme i Wuhan – en ny rekord.

I Shenzhen ble det ferdigstilt over en halv million kvadratmeter kontorlokaler i fjor. Ifølge Jones Lang LaSalle vil tilgjengelige nye kontorlokaler i Shenzhen øke med 60 prosent i 2023 sammenlignet med i fjor.

I Beijing har ledige kontorareal blitt nesten tredoblet siden 2018, ifølge eiendomskonsulentselskapet Savills. Leieprisene i hovedstaden falt med 7,4 prosent i andre kvartal sammenlignet med i fjor, da Kina fortsatt hadde omfattende pandemirestriksjoner.

Nedkjøling

Soho China, som har utviklet moderne kontorbygninger i Beijing og Shanghai i nesten 30 år, advarte under resultatpresentasjonen nylig om et massivt skifte i næringseiendomsmarkedet. Resultatet falt i andre kvartal med 93 prosent og endte på kun 13,6 millioner yuan (20,7 millioner kroner).

– Aktiviteten begynte å kjøles ned i andre kvartal. Leiepriser og belegg vil være under fortsatt press, sa selskapet i forbindelse med fremleggelsen av resultatrapporten.

Selskapets aksjekurs har falt med 37 prosent i år og er på det laveste nivået siden børsnoteringen i 2007.

I USA var 18,2 prosent av alle kontorlokaler ledige i juni. Dette var det høyeste nivået på 30 år. I motsetning til i USA, hvor mange kan jobbe delvis hjemmefra, er det tradisjonell etterspørselssvikt i Kina. De store teknologiselskapene har nedbemannet og kutter kostnader.

Ifølge den siste fondsforvalterundersøkelsen fra Bank of America mener de fleste at den kinesiske eiendomssektoren er den største risikoen for en kreditthendelse. På en annenplass er næringseiendomssektoren i USA og Europa.

Flyttet til USA

Ekteparet Pan Shiyi og Zhang Xin, som grunnla China Soho i 1995 og var blant Kinas mest kjente entreprenører, har trukket seg helt ut fra ledelsen. De har flyttet til USA, ifølge New York Times.

– Suksessrike gründere fra tidlig på 2000-tallet må stille spørsmål om det er i deres beste interesse å beholde kontrollen og forbli i Kina. Det virker klart at skjebnen er forseglet for disse selskapsgrunnleggerne, advarte tidligere direktør for Fairbank Center for Chinese Studies ved Harvard University til den amerikanske avisen i fjor.

Et forsøk på å selge Soho China til investeringsselskapet Blackstone Group havarerte da kinesiske myndigheter nektet å godkjenne det. Ifølge Bloomberg har ekteparet flyttet store deler av milliardformuen ut av Kina ved å betale høyt utbytte gjennom mange år og forberedt seg på det.

De har blant annet kjøpt seg inn i kjente landemerker på Manhattan, blant annet General Motors-bygningen på Fifth Avenue og Park Avenue Plaza.

Eiendomsselskapet China Evergrandes grunnlegger Hui Ka Yan, som tronet på milliardærtoppen i Kina i 2018 med en formue på over 45 milliarder dollar, er under etterforskning i Kina og sitter i husarrest. Siden 2020 har børsverdien på selskapet falt med over 98 prosent.

