Den amerikanske bilprodusenten Tesla, som åpnet sin første megafabrikk i Shanghai for tre år siden, avfyrte det første skuddet i hva som er blitt en historisk priskrig på det kinesiske elbilmarkedet. Tesla har kuttet prisene på Model 3 og Model Y med over 15 prosent.

– Alvorlighetsgraden av denne runden med priskutt er noe jeg aldri tidligere har sett, sier direktør Tu Le hos konsulentselskapet Sino Auto Insights til New York Times. Han har 25 år erfaring fra bilindustrien i USA og Kina.

300 elbilprodusenter

Det samlede kinesiske bilsalget falt med 13 prosent i første kvartal, ifølge China Passenger Car Association. Kategorien «nye energibiler» (NEV), hvor elektriske biler og ulike hybridvarianter inngår, økte med 26 prosent. I samme periode i fjor var det en vekst på 138 prosent.

Elbilmarkedet domineres av kinesiske merker. Tesla er det eneste utenlandske selskapet på listen over de ti største produsentene og har en markedsandel på 14 prosent. Kinesiske BYD dominerer med en markedsandel på 35 prosent etter et salg på 550.000 biler i årets tre første måneder.

Mange kunder sitter på gjerdet.

– Hvis jeg legger inn en ordre nå er jeg redd for at prisene vil falle neste måned, sier eiendomsmegler Amy Liu i Shenzhen til den japanske næringslivsavisen Nikkei.

Av de rundt 300 selskapene som deler det kinesiske markedet, har kun fem en markedsandel på over fem prosent. De fleste selskapene er ukjente og har dukket opp de siste årene.

– Elimineringen av aktører i bilindustrien har nettopp begynt. Deltagere med et årlig salg på tre millioner enheter vil kvalifisere. Kun åtte selskaper vil eksistere om ti år, sa konsernsjef He Xiaopeng hos elbilprodusenten Xpeng under en presentasjon i april.

Selskapet ble børsnotert ved Hongkong-børsen sommeren 2021. Aksjekursen har falt med over 75 prosent. Omsetningen falt med 40 prosent i siste rapporterte regnskapskvartal sammenlignet med samme kvartal i foregående år. Hittil i år har selskapet solgt 25.309 biler – 42 prosent færre enn i fjor.

Prioriterer markedsandeler

Zhejiang Leapmotor Technology ble børsnotert i Hongkong i fjor. Selskapet solgte vel 100.000 biler i 2022. Underskuddet økte til 5,1 milliarder yuan (7,9 milliarder kroner) fra høyere salgs- og markedsføringskostnader.

– Vi skal forsøke å oppnå en balanse mellom salgsvolum og profitt. Vi vil prioritere å vinne markedsandeler, sa konsernsjef Zhu Jiangming til lokale medier i vår.

Toppsjefen sier til New York Times at prisene på toppmodeller vil falle til rundt 80.000 kroner om ti år i Kina. Gjennomsnittsprisene for elbiler i Kina ligger nesten halvparten av prisene i Europa og USA etter subsidier og rabatter.

Kinesiske myndigheter ønsker en konsolidering og få dyrket frem selskaper som kan konkurrere mer effektivt lokalt og globalt.

– I den kinesiske kulturen forsøker entreprenører å forbli uavhengige fremfor å fusjonere med andre når det oppstår problemer, sier bransjeekspert Phate Zhang, som står bak cnewpost.com, til Nikkei.

Xiaomi-modell

De tradisjonelle bilprodusentene sliter med å holde tritt. Tyske Volkswagen kuttet prisen på ID. 3-modellen med nesten 20 prosent i mars.

Ora fra statseide Great Wall Motor, som selger den Volkswagen bobleinspirert Ballet Cat-modellen, har kuttet prisen med 50.000 yuan og selger modellen til 150.000 yuan (230.000 kroner). Ora solgte 135.000 biler i 2022 – en nedgang på 23 prosent.

Det blir trukket sammenligninger med hvordan Kina på kort tid ble en av verdens største smarttelefonprodusenter med nye merkenavn som ikke eksisterte tidligere. Xiaomi, Oppo og Vivo er blant verdens fem største smarttelefonprodusenter og er størst i Kina.

Xiaomi planlegger å starte masseproduksjon av elbilmodellen MS11 i første halvår 2024. Grunnlegger Lei Jun ga en oppdatering om selskapets ambisjoner og den første modellen under Folkekongressens møter i Beijing.

Xiaomi har fått en rekke patenter, blant annet at informasjon fra dashbordet legges inn i frontruten.