Artikkelen fortsetter under annonsen

Personbilsalget er et av de få lyspunktene i den kinesiske økonomien. Produksjon og salg økte med nesten ti prosent i første halvår. Elbilsalget var 44,1 prosent høyere enn i samme periode i fjor. De etablerte internasjonale bilprodusentene sliter.

«Kina for Kina»-strategi

Kinesiske bilprodusenter, og Tesla, tar det meste av gevinsten – og kaprer markedsandeler. Elbilprodusenten BYD, hvor den amerikanske investorer Warren Buffetts investeringsselskap har vært en stor aksjonær, har for første gang gått forbi Volkswagen.

BYD selger flere biler enn noen annen bilprodusent på det kinesiske markedet, og tjener i gjennomsnitt 8000 yuan på hver vil, ifølge Citibank. BYD solgte 595.300 biler i juni og en markedsandel på 11,2 prosent, ifølge China Automotive Technology and Research Center – foran tyske Volkswagen.

Dette er 50.000 flere solgte biler enn Volkswagen. Mens BYD kun selger elbiler og ladbare hybrider, var kun fire prosent av Volkswagen-bilene elbiler. Volkswagens markedsandel i elbilsegmentet var på 2,4 prosent i første halvår.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er panikk å spore hos det tyske selskapet. Volkswagen bekreftet på onsdag de kjøper fem prosent av aksjene i den kinesiske elbilprodusenten Xpeng for vel syv milliarder kroner. De to selskapene er blitt enige om å utvikle to elbilmodeller i fellesskap.

– Dette trekket er en del av Volkswagens forsøk på å hindre langsiktig tap av markedsandeler i Kina, skriver Citigroup i en rapport.

Modellene skal benytte tekniske løsninger og programvare fra Xpeng.

Bil med Embret: – Businessklasse på kinesisk Xpeng G9 kommer i tredje kvartal 2023. Den har blant annet massasje i fire seter. 01:34 Publisert: 27.10.22 — 04:04

– Lokale partnerskap er et viktig element i vår «Kina for Kina»-strategi. Vi akselererer utvidelsen av vår elektriske portefølje og gjør oss klar til neste innovasjonsskritt, sier Volkswagens Kina-sjef Ralf Brandstätter i en kommentar.

Volkswagen har forpliktet seg til å investere nesten fem milliarder i Kina i år.

Sterkere etterspørselsoppgang

Volkswagen var den første internasjonale bilprodusenten som inntok Kina allerede på 1970-tallet og inngikk samarbeid med lokale selskaper. Audi-merket dominerte luksusmarkedet i flere tiår.

Xpeng ble etablert i 2014, den første bilmodellen ble lansert i 2018 og selskapet ble børsnotert ved New York-børsen i 2020. Aksjekursen ble tredoblet på tre måneder etter børsnoteringen i USA, før den falt med nesten 90 prosent frem til i fjor høst. På to måneder er den doblet.

Da det ble kjent at Volkswagen kjøper seg inn, steg aksjekursen på over 27 prosent på onsdag ved New York-børsen og 30 prosent torsdag morgen i Hongkong.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den kinesiske elbilprodusenten har aldri tjent penger. Omsetningen steg med 27 prosent i fjor mens underskuddet forverret seg med 88 prosent – til 9,2 milliarder yuan (13 milliarder kroner).

– Samarbeidet gir tillit og gjenspeiler verdien av Xpengs plattform og programvareutvikling. Dette bør redusere frykten enkelte investorer har hatt om «going concern»-risikoen, sier analytiker Eunice Lee hos Sanford S. Bernstein i et notat, gjengitt av Bloomberg.

Storbanken HSBC skriver i en ny rapport salget av «nye energibiler», hvor ladbare hybrider og rene elbiler inngår, kan nå 8,2 millioner enheter i Kina i 2024. Dette er 10 prosent høyere enn den forrige prognosen. Tesla og BYD har kuttet prisene kraftig i år.

– Ettersom prisene stabiliserer seg ser vi en sterkere etterspørselsoppgang. Bilkundene har ventet på bedre priser som en unnskyldning til å kjøpe ny bil, skriver analytiker Yuqian Ding i en rapport.

Kaster kortene

Tesla er den eneste utenlandske bilprodusenten som har modeller blant de 20 mest populære modellene i Kina. Japanske og europeiske selskaper, som har hatt stor suksess i Kina sammen med lokale partnere, er helt fraværende.

Japanske bilprodusenter klarer ikke å konkurrere. Toyota lanserte elbilmodellen bZ4X i 2022 med en startpris på 200.000 kroner. Det er blitt en fiasko og i forrige uke ble de ansatte i elbilsatsingen sagt opp.

Honda, Mazda og Nissan opplever en fullstendig salgssvikt i Kina. Mitsubishi Motors kastet kortene i midten av juli.

«De siste månedene har vi forsøkt etter beste evne, men på grunn av markedsforholdene må vi gi opp. Vi skal forsøke å reise oss igjen etter utfordringer og vanskeligheter», skrev ledelsen i et memo til ansatte i forrige uke, ifølge Bloomberg.

Kinesiske myndigheter har tilbudt subsidier til produsentene og kundene. Deler av disse tiltakene ble forlenget til ut 2025 nylig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.