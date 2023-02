Artikkelen fortsetter under annonsen

Kina er verdens største utslipper av CO2. De har lovet å nå toppen i utslipp av klimagasser 2030 og bli klimanøytrale i 2060. Det er langt igjen. Kina bygger langt flere kullkraftverk enn hva resten av verden stenger ned.

– Ekstraordinært

En ny rapport fra Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) og Energy Monitor (GEM viser at det ble godkjent bygging av nye kullkraftverk med en samlet kapasitet på 106 gigawatt i Kina i 2022. Dette er mer enn en firedobling sammenlignet med i 2021.

– Kina fortsetter med å være det store unntaket i den pågående globale ned byggingen av kullkraftverk, sier analytiker Flora Champenois ved CREA i forbindelse med publisering av rapporten.

Disse erstatter ikke gamle kullkraftverk. Totalt ble det fjernet kapasitet på kun 4,1 gigawatt. Den nye kapasiteten fra de godkjente kullkraftverkene tilsvarer den samlede årlige kraftetterspørselen i Storbritannia.

–Det var ekstraordinært å se hvor raskt disse prosjektene utviklet seg fra å gå tillatelser til at det ble startet bygging i 2022. Mange prosjekter dukket opp, fikk tillatelser, finansiering og startet konstruksjon i løpet av noen få måneder, sier Champenois.

Emission Trading Scheme (ETS) i Kina Nasjonalt kvotehandelssystem innen karbondioksid, planlagt implementert i 2017. Omfatter sektorer med et årlig utslipp på seks til syv milliarder tonn C02 og blir dermed verdens største kvotesystem.

På sikt vil over 10.000 industriselskap innen kraftproduksjon, kjemisk og petrokjemisk virksomhet, byggemateriale, jern, stål, metall, papirproduksjon og luftfart blir innlemmet i systemet. Implementeringen vil skje gradvis.

Norge har bevilget 95 millioner kroner til prosjektet over syv år. Miljødirektoratet har hatt miljøsamarbeid med Kina siden 2004. Kilde: Miljødirektoratet, Energi og Klima

Av prosjektene som ble godkjent i løpet av fjoråret hadde 60 gigawatt ikke startet konstruksjon ved slutten av januar i år.

«Det er sannsynlig at byggingen startet snart. I fjor ble det startet bygging av kullkraftverk med en kapasitet på 86 gigawatt», ifølge rapporten, som viser til Global Coal Plant Tracker, som har en komplett oversikt over alle kullkraftverk i verden.

Underutnyttede feilinvesteringer

Kina har en samlet kapasitet fra kullkraftverk på 1093 gigawatt – det meste av noe land, og nesten all kapasitet ble bygget etter årtusenskiftet. India har en fjerdedel av denne kapasiteten og USA har rundt 212 gigawatt.

Kina har forpliktet seg til å bli klimanøytrale om 37 år og nå en topp i strømforsyning fra kullkraftverk i 2030.

– Hvis Kina skal oppfylle klimaforpliktelsene, noe vi forventer, vil disse kullkraftverkene komme til å ende opp med kort levetid og være underutnyttede feilinvesteringer. For å møte målet om å nå en topp fra CO2-utslipp er det viktigste å skalere opp investeringen i fornybar energi for å dekke hele etterspørselsveksten, noe som betyr fallende etterspørsel etter kull, sier analytiker Lauri Myllyvirta hos CREA i forbindelse med publiseringen av rapporten.

De nye kullkraftverkene krever store investeringer.

«Flere hundre nye kullkraftverk vil gjøre det langt mer komplisert og kostbart for Kina å innfri klimaforpliktelsene. De politisk innflytelsesrike eierne av kullkraftverkene er interessert i å beskytte investeringene og unngå en rask nedbygging til fordel for fornybar energi», skriver CREA, som er en energitenketank med hovedsete i Helsingfors.

Tredjedel av verdens CO2-utslipp

Fornybar energi utgjorde 31,6 prosent av Kinas samlede strømforbruk i 2022, ifølge National Energy Administration (NEA). Dette er en økning på 1,7 prosentpoeng fra 2021. Den fornybare strømproduksjonen økte med 145 gigawatt i 2021, ifølge offisielle statistikker.

– I femårsplanen har Kina satt som mål at 33 prosent av elektrisitetsforbruket kommet fra fornybare kilder innen 2025. Kina er i stand til å nå, og også overgå, dette målet, sier analytiker Caroline Zhu hos S&P Global i en rapport fra februar.

Det har vært uventet høy vekst i etterspørselen etter strøm de siste to årene, blant annet fra flere hetebølger på sommeren hvor den kinesiske middelklassen har latt aircondition stå på døgnet rundt under pandemien. Hetebølgene er forverret fra klimaendringer.

«S&P Global anslår at Kinas CO2-utslipp vil øke med fire prosent sammenlignet med 2022 og nå 11,13 milliarder tonn CO2 i 2023, noe som utgjør 32 prosent av verdens utslipp», skriver analyseselskapet.

Kraftverkene som det ble startet bygging av i fjor har en kapasitet som er seks ganger høyere enn igangsatte kullkraftprosjekter i resten av verden samme år.