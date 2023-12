Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er over fire år siden det var direkte møter mellom Kina og EU. De kinesiske grensene ble stengt under pandemien og det var først for ett år siden det ble mulig å reise til Kina uten å tilbringe flere uker i isolasjon. De to økonomiene er blitt mer isolert til tross for gjenåpningen.

Lover løsninger

Det er en topptung EU-delegasjon som har ankommet den kinesiske hovedstaden. EU-rådets president Charles Michel, Europakommisjonens president Ursula von der Leyen og utenriksminister Josep Borrell vil møte president Xi Jinping og statsminister Li Liang i to separate møter torsdag og fredag.

– Toppmøtet gir en mulighet til å knytte kontakter på toppnivå og utvikle konstruktive og stabile forbindelser mellom EU og Kina, heter det i agendaen fra toppmøtet.

Det er et ønske fra EU om å «stabilisere og bedre forholdet med Kina». Det er også en lang liste med globale spørsmål som skal tas opp, blant annet Russlands krigføring mot Ukraina og situasjonen i Midtøsten.

– Lederne vil diskutere måter som kan sikre et mer balansert og gjensidig handelsforhold, også innenfor områder hvor vi har felles interesser som klima, matsikkerhet, global helse- og pandemiberedskap, sier pressetalsperson Ecaterina Casinge i en uttalelse.

EU vil insistere på behovet for å støtte den multilaterale, regelbaserte internasjonale ordenen og «minne om EUs tilnærming til å minimere risiko og sikre økonomisk stabilitet».

Prioriterer økonomi

Fra kinesisk side er det handel og økonomi som er viktigst.

– Møtet utgjør en mulighet til å løfte forholdet mellom oss til et nytt nivå. Jeg vil oppfordre begge parter om å bevare roen og konsentrere seg om et pragmatisk samarbeid, sa utenriksminister Wang Yi på onsdag.

Den kinesiske økonomien har store problemer med svak økonomisk vekst, en eiendomssektor som har kollapset, svært høy ledighet blant unge, teknologirestriksjoner fra USA og pågående geopolitiske konflikter med vestlige land.

– Vi kan finne løsninger på forskjellene vi har gjennom dialog og konsultasjoner. Kina og Europa er partnere – ikke rivaler. Våre felles interesser veier tyngre enn forskjellene, sa pressetalsperson Wang Wenbin i det kinesiske utenriksdepartementet i forkant av møtet.

Ifølge South China Morning Post vil EU-lederne personlig be Xi Jinping om å kontrollere 13 kinesiske selskaper som beskyldes for å omgå EU-sanksjoner mot Russland. Tyskland og Frankrike har presset EU-delegasjonen om å prioritere dette og de truer med å innføre sanksjoner mot selskapene.

– Det ventes få konkrete resultater fra møtet. Et løfte fra president Xi angående sanksjoner ville blitt sett på som en usannsynlig triumf, skriver Hongkong-avisen.

Advarer EU om sanksjoner

Professor Sun Xingjie ved Sun Yat-Sen University trekker sammenligninger med forholdet mellom Kina og Europa som det var under den kalde krigen. Han karakteriserer møtene i Beijing «av stor betydning for å justere forholdet mellom de to sidene».

Han advarer EU om å bruke teknologisanksjoner og restriksjoner for å påvirke Kina. Kinesiske teknologiselskaper får ikke kjøpe den mest avanserte produksjonsteknologien fra europeiske selskaper for å utvikle og produsere avanserte databrikker til bruk i kunstig intelligens.

– Historien har vist at strategiske ressurser ikke kan kontrollere alt. Ingen land kan skape verdensledende teknologier og industrier ved å isolere seg. Kina og EU har sine fordeler. Kun ved å fortsette samarbeidet, og å være åpne, kan vi utfylle hverandres styrker. Da kan vi sammen feire nye industrielle og teknologiske revolusjoner og innta en plass i det nye økonomiske terrenget, sier professor Sun i et innlegg publisert på Weixin i forkant av møtet.