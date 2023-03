Artikkelen fortsetter under annonsen

Nikkei-indeksen ved Tokyo-børsen startet med en nedgang på rundt én prosent da handelen startet torsdag morgen – få timer etter at den amerikanske sentralbanken satte opp renten med 25 basispunkter. Idét andre børser i regionen åpnet, avtok fallet. Investorer ser mot Kina.

– Det er forsiktige, men veldig klare tegn på at Kinas økonomi har forbedret seg. Eksterne faktorer, som bankkrisene i USA og Europa, vil ha minimale konsekvenser for det lokale markedet, sier konsernsjef Qi Wang hos MegaTrust Investment, til South China Morning Post.

Hang Seng-indeksen ved Hongkong-børsen steg med over 50 prosent fra november til januar, men har falt med 15 prosent de siste åtte ukene, og børsverdier på 4500 milliarder kroner ble utradert.

Han mener det kommer en ny oppgang i løpet av våren. Børsindeksen steg svakt torsdag formiddag ved åpning.

– Akseptabel pris å betale

I morgenrapportene fra internasjonale finansinstitusjoner i Asia og Australia blir renteøkningen i USA sett på som «forsiktig», «duete» og «som ventet».

– I etterpåklokskapens lys er det bare å innrømme at rentemøtet kunne ha gått verre. Gitt hva som sto på spill, er nedgangen ved de amerikanske børsene å betrakte som en akseptabel pris å betale for at Fed holder fast på inflasjonskampen, selv om det var rom for bedring, skriver analysesjef for Asia hos ING, Robert Carnell, i morgenrapporten fra Singapore.

ING mener det kan ligge an til et rentekutt i USA mot slutten av året, med alle forbehold. Capital Economics skriver at de er blitt mer sikre på at USA er på vei inn i en resesjon om kort tid, og mener også at Fed vil kutte renten «om ikke lenge».

– Med tiden kan det vise seg at dette er den gode nyheten som løfter markedssentimentet, men foreløpig er det fortsatt ganske så uklart, skriver analysesjef Carnell hos ING.

Kinesisk gjenåpningseffekt

ANZ mener det er på tide å se på underliggende, økonomisk aktivitet fra blant annet Kina – og spesielt råvareetterspørselen fra verdens nest største økonomi.

– Kobberprisene sendte basismetallene høyere i tråd med den nye risikovurderingen. Varelagrene ved Shanghai Exchange falt med 15 prosent i forrige uke. Fokuset fremover vil nå sannsynligvis dreie mot det mer fundamentale, skriver ANZ-teamet.

De understreker at det er betydelig usikkerhet, ikke minst fra det kinesiske eiendomsmarkedet. Prisene på stål som benyttes til byggeprosjekter har falt kraftig på kort tid.

– Effekten av Kinas gjenåpning kan vise seg å være kortvarige på grunn av de underliggende problemene i Kinas eiendomsmarked. Dette kan gi ytterligere nedgang for jernmalmprisen, skriver ANZ.

Verdens vanskeligste jobb

Japan lever i sin egen verden, med negativ rente. Det vil fortsette. Kazuo Ueda er på plass som ny sentralbanksjef i neste uke. Den japanske næringslivsavisen Nikkei karakteriserer jobben som japansk sentralbanksjef som «den vanskeligste i verden».

– Det er nesten ingen sannsynlighet for at Bank of Japan endrer rentekurvekontrollprogrammet når Ueda leder det første rentemøtet i april, gitt usikkerheten fra den amerikanske sentralbanken, sier sjefrentestrateg Chotaro Morita hos SMBC Nikko Securities, til Bloomberg.

Morita tror at de japanske medlemmene av rentekomiteen til og med kan unngå å snakke om bivirkningene fra denne politikken helt.