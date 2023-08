Artikkelen fortsetter under annonsen

Internasjonale finansinstitusjoner har foretatt en rekke nedjusteringer av vekstprognosene for Kina i løpet av sommeren. Optimismen som rådet etter gjenåpningen av verdens nest største økonomi etter pandemien ved årsskiftet har forsvunnet. Nå sprer pessimismen seg til Kinas handelspartnere.

Asia-børsene faller onsdag formiddag, ledet av hovedindeksene i Tokyo og Hongkong, som er nesten to prosent lavere.

Nedslående rapporter

Aktivitets- og forventningsrapporter (pmi) for juli måned er klare. To ulike rapporter fra Kina viser en nedgang i aktiviteten.

– Samlet sett fremstår de kinesiske pmi-rapportene som dyster lesing for etterspørselen etter råvarer, skriver råvareøkonom Kieran Tompkins hos Capital Economics i en rapport.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er negativ utvikling i fremvoksende økonomier og den laveste målingen på seks måneder, viser en sammenstilling analyse- og rådgivningsselskapet har foretatt basert på rapportene som kom på tirsdag.

Den samlede pmi-indeksen for fremvoksende økonomier, hvor land som Kina, India, Indonesia, Mexico, Russland, Sør-Afrika og Tyrkia inngår, falt fra 51,1 i juni til 50,2 i juli – så vidt over nivået som skille mellom en oppgang og en nedgang i industriaktiviteten.

Pmi-indeksene Forventningsundersøkelser blant innkjøpssjefer, de såkalte pmi-indeksene, blir fulgt svært nøye i finansmarkedene verden over. De flytter gjerne både aksje-, rente- og valutamarkedene umiddelbart om de avviker mye fra forventningene.

Grunnen er at de har vist seg å gi presis og pålitelig informasjon om den økonomiske utviklingen lenge før andre statistikker fanger opp endringer.

Selv om indeksene bygger på omfattende undersøkelser gjort blant et stort utvalg bedrifter, er indeksen i seg selv enkel å forstå.

Utgangspunktet er at tallet 50 markerer skillet mellom økende og fallende aktivitet. Jo nærmere 100, desto flere bedrifter melder om økende aktivitet. Indeksene er dessuten bygget opp på samme måte over hele verden, noe som gjør dem enkle å sammenligne.

Selve samleindeksen er bygget opp av flere underindekser, som gir mer detaljert informasjon om hvordan bedriftene oppfatter utviklingen i blant annet ordreinngang, produksjon, sysselsetting og lagerbeholdning.

– Fallet var i stor grad drevet av Kina, der gjennomsnittet av den offisielle og private pmi-rapporten var på det laveste på fire måneder. Dette er i samsvar med en ytterligere forverring i fabrikkaktiviteten på grunn av svekket innenlandsk og internasjonal etterspørsel, skriver seniorøkonom for fremvoksende markeder, Liam Peach, i en rapport.

Det er en bred nedgang over store deler av verden. Underindeksen for nye eksportordrer endte på 47,5, som er det laveste nivået siden september 2022. I Kina stupte eksportordreindeksen fra 50,1 i juni til 46,1 i forrige måned.

Les også: Asias to største økonomier sjangler inn i høstmånedene

Det er lyspunkter, blant annet i India og Indonesia, med høy aktivitet. I Mexico var pmi-målingen for juli på det høyeste nivået på syv år.

– For de fleste fremvoksende økonomier var rapportene nedslående. Vi tror fremvoksende økonomier vil fortsette å slite resten av året ettersom veksten i den globale økonomien vil avta kraftig, skriver Peach hos analyse- og rådgivningsselskapet.

Vil vurdere rentekutt

Det er en komplisert og uoversiktlig situasjon. Den sørkoreanske eksporten falt med 16,5 prosent i juli, noe som er en forverring sammenlignet med i juni da nedgangen var på seks prosent sammenlignet med i fjor. Databrikkeeksporten falt med 34 prosent.

– Databrikker er en nøkkeleksport og det er lite sannsynlig vi vil se en oppgang før etterspørselen kommer tilbake og prisene tar seg opp, sier analytiker Cho Chuel hos Korea Institute for Industrial Economics & Trade til Bloomberg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Varsellampene lyser for Europas største økonomi

Sør-Korea tar pulsen på den globale økonomien på grunn av den viktige rollen industrien har i elektronikksektoren. Samsung Electronics la frem svake kvartalsresultater i forrige uke med et omsetningsfall på over 20 prosent og en fullstendig resultatkollaps sammenlignet med i fjor.

Inflasjonen er på en nedadgående trend i fremvoksende økonomier i Asia. Den sørkoreanske konsumprisindeksen endte på 2,3 prosent i juli – lavere enn ventet. Sentralbankens inflasjonsmål er på to prosent.

– Vi tror at inflasjonen vil peke nedover resten av året, noe som hovedsakelig skyldes sammenligningstall. Hvis våre makroøkonomiske prognoser er riktig tror vi at den sørkoreanske sentralbanken vil vurdere rentekutt mot slutten av året, skriver seniorøkonom Min Joo Kang hos finansinstitusjonen ING i et notat onsdag morgen.

Venter på Apple

Apple kommer med resultater på torsdag. Konsensus er en omsetning på 81,7 milliarder dollar, noe som er 2,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Aksjekurs har steget med 56 prosent i år. Apple har en børsverdi på over 3000 milliarder dollar.

Asia er svært viktig for Apple. Stor-Kina, som også inkluderer Hongkong og Taiwan, er Apples tredje største region. Apple er den største og viktigste kunden for flere asiatiske underleverandører, blant annet databrikkeprodusenten TSMC på Taiwan.

– I samtaler vi har hatt mener de fleste investorer at en svak utvikling i Kina kan utgjøre en risiko, skriver analytiker Harsh Kumar hos Piper Sandler i et notat, ifølge CNBC.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.