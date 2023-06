Artikkelen fortsetter under annonsen

Investorer ved Asia-børsene er avventende etter dramatikken i Russland i helgen, men det er ingen panikk å spore. Nikkei-indeksen ved Tokyo-børsen startet uken med en svak nedgang, men dette har snudd etter et par timers handel. Nøkkelindeksen har steget med nesten 30 prosent siden nyttår.

Kina-børsene holdt stengt før helgen. Fastlandsindeksen ved Hongkong-børsen falt med over seks prosent i forrige uke og fortsatt med en svak nedgang på mandag.

Ved Wall Street falt Nasdaq Golden Dragon China-indeksen, hvor kinesiske selskaper med det meste av aktiviteten på det kinesiske fastlandet inngår, med 8,6 prosent i forrige uke. Dette er den største nedgangen på en uke siden mars.

Usikkerheten rundt den kinesiske økonomien skaper større bekymring idet første halvår er i ferd med å avsluttes.

– Vanskelig situasjon

Flere av største finansinstitusjoner har kuttet vekstprognosene for Kina. Goldman Sachs, Nomura og JP Morgan kommer med nye advarsler. Bank of America hadde tro på en 6,3 prosent vekst inntil midten av juni. Konsensus ligger på en økonomisk vekst for hele året på i overkant av fem prosent.

S&P Global er sist ute mandag morgen med et prognosekutt fra 5,5 prosent til 5,2 prosent.

– Den kinesiske oppgangen bør fortsette, men i et ujevnt tempo. Investeringer og industrien henger etter, skriver S&P Global i rapporten.

Det var ventet at gjenåpningen av Kina etter pandemien ville føre til full fest. Det har ikke skjedd. Den kinesiske sentralbanken har kuttet flere nøkkelrenter den siste uken, kutt på 0,1 prosentpoeng blir sett på som mer symbolsk enn effektivt.

– Den raskt avtakende effekten fra gjenåpningen kan utfordringer som demografi, den mangeårige nedturen i eiendomsmarkedet, lokale myndigheters gjeldsproblemer og geopolitiske spenninger bli viktigere i Kinas vekstutsikter, skriver Goldman Sachs i den siste oppdateringen, hvor de kutter vekstprognosene med 0,6 prosentpoeng – til 5,4 prosent for 2023.

Myndighetene har gjort det klart at tiden med massive tiltakspakker for å få fart på økonomien er over. Det ble pøst inn over 500 milliarder dollar i økonomien under finanskrisen i 2008. Dette utløste massive bobler i blant annet eiendomsmarkedet.

– Det er en veldig vanskelig situasjon, sier leder for asiatiske og fremvoksende vekstmarkeder hos BNP Paribas Management, Zhikai Chen, til Bloomberg.

Sentimentet hos kinesiske forbrukere og næringslivstopper kunne ikke ha vært verre, ifølge analytiker Oyvinn Rimer hos Harbor Asset Management, som har tilbrakt de siste to månedene i landet.

– Noe er fullstendig ødelagt, sier Rimer til New Zealand Herald.

– Kan gjenta de samme tabbene

Nye eiendomsinvesteringer falt med 7,2 prosent fra januar til mai. Eiendomsprisene har fortsatt å falle og de store eiendomsutviklerne ligger nede for telling. Det trekkes sammenligninger med hva som skjedde i Japan på 1990-tallet da landet gikk inn i to tapte tiår.

«Dessverre ser det ut som at Kina kan gjenta de samme tabbene. Myndighetene foretrekker å rette stimuli mot investeringer. Sentralbanken kutter renten, men med en forsiktig tiendedel av et prosentpoeng hver gang. Kina kan også være i en verre situasjon enn Japan var», skriver The Economist i siste utgave, og viser til at privat forbruk kun utgjør 38 prosent av økonomien – mot 55 prosent i gjennomsnitt i verden.

Ifølge Wall Street Journal vurderes det å utstede spesielle statspapirer, utover det ordinære statsbudsjettet, på 1500 milliarder kroner for å finansiere infrastrukturprosjekter. Dette har kun skjedd tre ganger tidligere i Kina.

Suksess eller fiasko

Svært mange kinesiske byer og kommuner har tradisjonelt finansiert egne budsjetter med tomtesalg til eiendomsutviklere. De har også deltatt aktivt i eiendomsprosjekter med egne selskaper, ofte sammen med private investorer. Her ligger det enorme gjeldsbomber.

De 2892 LGFV-selskapene (Local Government Financing Vehicles) som var registrert i 2022 hadde en rentebærende gjeld og forpliktelser på over 59.000 milliarder yuan (89.000 milliarder kroner) ved utgangen av 2022. Totalt betalte de 2900 milliarder yuan i rentekostnader, ifølge Rhodium Group.

Analyseselskapet mener at problemene i kommunene, og investeringsselskapene, er hovedårsaken til at sentralmyndighetene ikke har kommet på banen med effektive støttetiltak for økonomien.

«Den viktigste enkeltfaktoren som vil påvirke Kinas økonomiske vekst de neste to årene vil være suksess eller fiasko rundt omstrukturering av lokale myndigheters gjeld, og Kinas tilnærming til rollen disse skal ha i Kinas økonomi i fremtiden», skriver Allen Feng og Logan Wright hos analyseselskapet i rapporten «Tapped Out».