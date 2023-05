Artikkelen fortsetter under annonsen

Da Kina ble fullt medlem av Verdens handelsorganisasjon like etter årtusenskiftet startet en historisk handelsoppgang. Ikke bare gjorde dette Kina til den største og viktigste handelspartneren til over 70 prosent av verdens land, men det bidro også til å holde prisveksten nede i andre land.

– Hjelp trengs!

Torsdag morgen kom inflasjonstallene for april. Konsumprisindeksen steg med 0,1 prosent sammenlignet med i fjor – den laveste prisveksten på to år. Så sent som i februar var den på 2,1 prosent. Sammenlignet med mars var prisveksten flat. Det har vært en klar nedadgående trend siden i oktober.

De kinesiske produsentprisene falt med 3,6 prosent i april sammenlignet med samme måned i fjor. For Kina, som er verdens største eksportør, kan dette stagge prisveksten i land hvor Kina er en viktig leverandør av alt fra smarttelefoner og elektriske biler til tekstiler og møbler.

– Konsum- og produsentprisene gikk lavere, mye lavere enn ventet, noe som tyder på at etterspørselen er ganske svak. Hjelp trengs, skriver makroøkonom Trinh Nguyen hos den franske investeringsbanken Natixis i Hongkong på Twitter.

China CPI and PPI went lower, much lower than expectations, indicating that demand is rather weak.



CPI rose 0.1%YoY vs estimate of a deceleration of 0.3%



PPI fell further to -3.6%YoY vs estimate of a fall of -3.3%.



Help needed!!! 😬🇨🇳 https://t.co/BKmhHUNdFp — Trinh (@Trinhnomics) May 11, 2023

Global nedgang tynger

Det skjer en forverring i den globale økonomien akkurat nå. Høye renter og fortsatt høy prisvekst gjør at vestlige forbrukere holder igjen. Dette kan svekke Kinas produksjonssektor – og dermed utsiktene for Kina, som er verdens nest største økonomi.

Den kinesiske handelen har svekket seg kraftig på kort tid. Til tross for en oppgang i eksporten på 8,5 prosent i april, blir dette sett på som for svakt til at det kan sikre Kina den økonomiske veksten på nesten seks prosent som internasjonale finansinstitusjoner har i sine prognoser for 2023.

Importen falt med 7,9 prosent i forrige måned. Sammenlignet med mars måned er det en betydelig svakere trend. Eksporten falt med 6,4 prosent og importen endte 9,7 prosent lavere.

– Det virker stadig tydeligere at den globale økonomiske nedgangen tynger på Kinas eksport. Fallende import, som er en innsatsfaktor for fremtidig eksport, tyder på at en ytterligere svekkelse av eksporten de neste månedene er høyst sannsynlig, skriver sjeføkonom for Kina hos ING, Iris Pang, i en rapport.

– Deflasjon i Kina

Kina la frem bedre enn ventede økonomiske veksttall for første kvartal i april. Disse viste en vekst på 4,5 prosent – mot ventet fire prosent. Konsensus for hele året ligget på rundt 5,5 til seks prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den australske finansinstitusjonen ANZ har brutt ned de underliggende økonomiske statistikkene og tallene fra Kina de siste månedene. De mener at mye av veksten er midlertidig og kommer fra gjenåpningen etter pandemien. Kinesiske forbrukere er svært forsiktige med å bruke penger.

– Vårt kjernesyn er at det er en deflasjon i Kinas økonomi, skriver sjeføkonom for Kina, Raymond Yeung i en rapport.

Resesjonsterritorium

Sjeføkonomen for ANZ er ikke den eneste som tar i bruk det fryktede uttrykket.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– For å beskrive Kinas nåværende økonomiske situasjon er det ett ord jeg vil bruke: deflasjon. Deflasjonen har startet og økonomien har falt inn i resesjonsterritorium, sa professor Liu Yuhui, som jobber ved den respekterte offentlige tenketanken Chinese Academy of Social Sciences (CASS), i april.

Han holdt ikke igjen, i innlegget som er blitt delt bredt via finansinstitusjoner som dekker Kina og på sosiale medier.

– Dagens Kina er som USA for 15 år siden og Japan for 30 år siden, sa professor Liu.

På begynnelsen av 1990-tallet var Japan på vei inn en 20 år lang ørkenvandring med nullrente, deflasjon, store tap i finanssektoren og et næringsliv som måtte se seg slått av blant annet sørkoreanske, taiwanske og kinesiske selskaper. For 15–16 år siden ble USA rammet av finanskrisen.

Professor Li Daokui ved Tsinghua University, som også har vært rådgiver for den kinesiske sentralbanken, foreslår at myndighetene begynner å dele ut kuponger som kan brukes i butikker.

– Et konservativt estimat er at om vi deler ut 500 milliarder yuan vil forbruket øke med 1000 milliarder. Staten vil dra inn 300 milliarder fra økte skatter. Det gir en regning på 200 milliarder. Hvorfor ikke gjøre det, spurte han via det sosiale nettverksstedet Weibo nylig.