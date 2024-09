New World Development har i over 50 år vært et av de største eiendomsselskapene i Hongkong i flere tiår og har vært børsnotert i over 50 år. Nå er barnebarnet til grunnleggeren sparket som toppsjef. Aksjekursen har steget med 22 prosenmt. Her K11 Musea-komplekset i Hongkong.

Foto: Isaac Lawrence/AFP/NTB