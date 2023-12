Historisk nedgang for Kina-børsene – nå kan det snu: – Brikkene begynner å falle på plass

Internasjonale finansinstitusjoner var sterke i troen på at det kinesiske aksjemarkedet skulle reise seg i 2023. Året har endt som et av de verste i historien for Kina-børsene. Kinesiske aksjefond har tapt stort.