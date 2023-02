Artikkelen fortsetter under annonsen

Nøkkelindeksene ved Wall Street hadde sin verste dag siden desember, på tirsdag.

«De amerikanske aksjemarkedene kom tilbake etter «President’s Day» i et elendig humør. De økte obligasjonsrentene på amerikanske statspapirer hjelper heller ikke», skriver ING i morgenrapporten fra Singapore.

Finansinstitusjonens Asia-team, ledet av analysesjef Robert Carnell, peker på at markedsaktører priser inn en rentetopp i USA på 5,5 prosent om seks måneder.

Den såkalte fryktindeksen (Vix) har steget fra 18 til 23 på en uke, og er på det høyeste i år. Det er høy etterspørsel etter finansinstrumenter som kan gi beskyttelse hvis aksjemarkedet faller.

Usikkerhet fra Kina

Asia-børsene åpnet lavere onsdag morgen – få timer etter at Wall Street hadde stengt for dagen. Nikkei-indeksen ved Tokyo-børsen falt med over en prosent. Også i Japan er det et stemningsskifte etter at fryktindeksen falt fra november til første halvdel av februar.

Ved Hongkong-børsen har det vært full fest etter at Hang Seng-indeksen stupte til det laveste nivået siden 2009 i slutten av oktober. Nå har en viss edruelighet satt inn. Børsindeksen har falt med nesten ti prosent på under en måned.

Hovedårsaken er usikkerhet rundt den kinesiske økonomien og den pågående konflikten med USA, hvor det kan gå mot nye sanksjoner, rettet mot kinesiske teknologiselskaper. Flere er beskyldt for å levere produkter til Russland som brukes i krigføringen med Ukraina.

Den japanske finansinstitusjonen Nomura advarer klienter om å ikke være for optimistiske på Kina.

«Det er blandede økonomiske statistikker, og de sender en klar melding om at markedene ikke bør være for optimistiske om vekst i år. Denne utviklingen har mange konsekvenser for ulike verdipapirtyper og råvarer. Det er derfor nødvendig å følge høyfrekvensdata tett», skriver Nomura i en ny rapport.

Nye statistikker fra fjorårets siste kvartal viser en netto overføring av kapital fra Kina på 11,2 milliarder dollar. Dette er det høyeste på over to år. Et fall i eksporten og svake utenlandske investeringer ligger bak.

– Oppmuntrende tegn

Resultatsesongen går mot slutten – også i Asia. Finansinstitusjonen HSBC, som har en betydelig aktivitet i Kina, la frem kvartalsregnskaper på tirsdag. HSBC nesten doblet resultatet, til 5,2 milliarder dollar.

Toppsjef Noel Quinn sa at banken begynner å se en bedring i den kinesiske eiendomssektoren, som før pandemien utgjorde over en fjerdedel av Kinas bruttonasjonalprodukt.

– Det har vært oppmuntrende tegn siden begynnelsen av januar, med regulatoriske endringer som vil tilføre ytterligere likviditet til næringseiendomssektoren. Vi har et mer positivt syn nå enn vi hadde i slutten av desember, sa Noel, med henvisning til avslutningen av regnskapskvartalet.

Quinn vil om kort tid sette seg på flyet til Kina – for første gang siden 2019. Det kinesiske forsikringsselskapet Ping An, som eier rundt åtte prosent av HSBC, har presset hardt på for å splitte opp HSBC i en europeisk og en asiatisk bank.

Asia-delen av banken utgjorde 78 prosent av resultatet før skatt i 2022, ifølge Financial Times.

Utfordringer i kø for Alibaba

Teknologi- og internettgigantene Alibaba, Baidu og Tencent gjenstår på resultatkalenderen. Alibaba legger frem resultater på torsdag. Det ventes at omsetningsveksten blir den laveste siden selskapet ble børsnotert i 2014.

IG Bank er blant de mest pessimistiske, og tror at Alibabas omsetning falt med seks prosent – til 35,8 milliarder dollar.

– Alibabas tradisjonelle netthandelsvirksomhet står overfor reelle utfordringer for å gjenopplive veksten, til tross for gjenåpningen av Kina og den avtagende regulatoriske frykten, skriver analytiker Hebe Chen hos IG Bank i en ny rapport.

Alibaba-kursen nådde en ny bunnotering i fjor høst, og kursen nær doblet seg frem til januar. På en liten måned har aksjekursen falt med over 20 prosent. 93 prosent av analytikerne som følger Alibaba har en kjøpsanbefaling på selskapet.