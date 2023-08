Artikkelen fortsetter under annonsen

Huawei var i ferd med å kapre det globale 5G-markedet for seks år siden. Selskapet hadde utviklet tekniske løsninger for mobilselskaper som lå lavere i pris enn vestlige konkurrenter. Huaweis smarttelefoner konkurrerte med Apple og Samsung på salgsstatistikkene.

USA og vestlige land satte en stopper for ambisjonene med noen av de mest omfattende sanksjonene rettet mot et enkeltselskap noensinne. Huawei har i realiteten vært utestengt fra de største og viktigste markedene. Selskapet er i ferd med å reise seg og spiller en viktig rolle i Kinas ambisjoner.

Skjulte produksjonsanlegg

Huawei er i ferd med å etablere et nettverk av skjulte selskaper som skal utvikle og produsere avanserte databrikker i Kina. Huawei har overtatt minst ti eksisterende produksjonsanlegg og er i ferd med å bygge minst tre andre, ifølge interesseorganisasjonen Semiconductor Industry Association (SIA).

Den kinesiske staten og myndighetene i storbyen Shenzhen har stilt opp mer over 300 milliarder kroner i finansiering og subsidier til prosjektet. SIA delte nylig informasjonen i en presentasjon til medlemmene, som utgjør storselskaper som AMD, Intel, Nvidia, Samsung og TSMC, ifølge Bloomberg.

SIA har identifisert fem store prosjekter rundt Shenzhen og Qingdao, med konsentrasjon innenfor avanserte databrikker, sensorer og dataminne. Ingen av selskapene oppgir noen form for tilknytning til Huawei, som er underlagt svært omfattende sanksjoner og restriksjoner fra USA og andre vestlige land.

Amerikanske teknologiselskaper er lovpålagt å foreta grundige undersøkelser og kartlegginger av kunder og samarbeidspartnere, tilsvarende finansinstitusjoners «kjenn din kunde»-prosesser (KYC).

– Hvis det er et rødt flagg, har du en plikt til å undersøke. Hvis et rødt flagg er fraværende er det ingen plikt til å verifisere eller gå ut over selskapets fremstillinger, sier partner Kevin Wold i advokatfirmaet Akin Gump, som har jobbet med denne problemstillingen i det amerikanske handelsdepartementet, til nyhetsbyrået.

– Beløpene er helt enorme

Kinesiske selskaper får ikke tilgang til de mest avanserte dataprosessorene fra blant annet Nvidia, som har opplevd en kraftig økning i etterspørselen de siste tre kvartalene på grunn av interessen rundt kunstig intelligens. Kinesiske selskaper starter ikke på bar bakke.

USA har også innført restriksjoner på blant annet japanske og europeiske selskaper som står bak avanserte roboter og maskiner som kan produsere databrikker. Selskaper som ASML, Nikon, Applied Materials og Tokyo Electron er viktige leverandører.

Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) er Kinas direkte konkurrent til taiwanske Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), som er verdens største kontraktsprodusent av databrikker. Kina har ambisjoner om å gjøre tilsvarende.

– Kina bruker rundt like mye i subsidier som resten av verden til sammen. Så beløpene er helt enorme, sier Chris Miller, som er forfatter av boken «Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology», til Bloomberg.

Globale ambisjoner

Ifølge SIA pågår det planlegging eller bygging av minst 23 produksjonsanlegg for databrikker i Kina med samlede investeringer på over 1000 milliarder kroner frem til 2030.

USAs president Joe Biden undertegnet for ett år siden «Chips and Science Act». Loven vil gi over 50 milliarder dollar i støtte og subsidier til selskaper som investerer i avanserte databrikkeselskaper i USA.

Om seks år vil Kina stå for over halvparten av den globale produksjonskapasiteten av 28 nm transistorer. Dette er en ti år gammel teknologi som blant annet ble brukt i Qualcomms Snapdragon 4-prosessorer for smarttelefoner og grafikkort fra Nvidia og AMD.

Kina er det største markedet i verden for avanserte databrikker. Dette har også å gjøre med at kinesiske fabrikker produserer produkter på vegne av internasjonale storselskaper, som Apple, Dell, HP og Sony.

Bloomberg påpeker at Kina følger den samme oppskriften som Samsung og TSMC gjorde da de tok opp kampen med amerikanske giganter for 20 år siden.

Bloomberg påpeker at Kina følger den samme oppskriften som Samsung og TSMC gjorde da de tok opp kampen med amerikanske giganter for 20 år siden.

«De ble avvist uten håp om å ta igjen selskapet som Intel. Nå, etter tiår, leder de to hele industrien i å produsere stadig mer sofistikerte databrikker», skriver nyhetsbyrået.