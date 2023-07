Artikkelen fortsetter under annonsen

Gjenåpningen av Kina etter pandemien har ikke fulgt samme mønster som andre land, hvor det ble høy etterspørsel og full aktivitet i økonomiene. Kineserne har svart med å holde igjen, øke sparingen og holde seg unna enhver form for risikofylte investeringer. Nå kan det være i ferd med å snu.

Nye vanskeligheter og utfordringer

De 24 medlemmene i politbyrået møttes denne uken i hva som blir sett på som et av årets viktigste toppmøter i Beijing. Møtet fant sted bare en uke etter at det ble lagt frem svake økonomiske statistikker for andre kvartal og en rekke nedjusteringer av vekstprognosene fra finansinstitusjoner.

Det er publisert et 17-punkters arbeidsnotat. Den økonomiske oppgangen etter pandemien beskrives som «utfordrende» og «krøllete» prosess. Det er også en «kompleks internasjonal situasjon». Det legges vekt på å «stabilisere» handelen og utenlandske investeringer til Kina.

«Kinas økonomi står overfor nye vanskeligheter og utfordringer. Dette kommer hovedsakelig fra utilstrekkelig innenlandsk etterspørsel, driftsutfordringer for enkelte bedrifter, økt risiko og skjulte farer samt en dyster og kompleks internasjonal situasjon», siterer nyhetsbyrået Xinhua fra toppmøtet.

Investorer og analytikere tolker uttalelsene som positive, da de viser at beslutningstagerne kjenner til utfordringene og viser vilje til å gi støtte for å opprettholde den økonomiske aktiviteten.

Men det er også betydelig skepsis.

– Kina fortsetter med målrettede tiltak for å støtte økonomien. Med mindre mer konkrete tiltak annonseres om kort tid, er det lite sannsynlig at det positive sentimentet fra politbyråmøtet vil opprettholdes, skriver leder for Asia-strategi hos SEB, Eugenia Victorino, i et notat.

Fest ved Kina-børsene

Tirsdag feiret investorer ved børsene i Shanghai, Shenzhen og Hongkong. Eiendomsindeksen ved Hongkong-børsen steg 14 prosent i løpet av handelsdagen.

Den brede CSI-indeksen, hvor 300 av de største og mest omsettelige børsnoterte selskapene inngår, steg med tre prosent. Indeksen er flat sammenlignet med ved inngangen til 2023 og har steget med kun 11 prosent på fem år. Amerikanske S&P 500 er 62 prosent høyere siden sommeren 2018.

– Kinesiske aksjer hadde en av sine beste dager på flere år. Men de langsiktige utsiktene for det kinesiske aksjemarkedet ser fortsatt relativt lite tiltalende ut for oss, skriver Capital Economics.

Analyse- og rådgivningsselskapet mener det kan komme en bedring i forholdet mellom USA og Kina. I tillegg vil euforien fra økt bruk av kunstig intelligens nå kinesiske teknologiselskaper.

– Vi venter ikke at kinesiske aksjer vil skyte i været resten av året. Vi tror de kan fortsette å gjøre det bedre enn andre steder i verden. Det gjenspeiler også at veksten i industriøkonomier vil skuffe, skriver makroøkonom James Reilly hos Capital Economics.

Finansinstitusjonen ING etterlyser detaljer fra politbyråets toppmøte.

– Vi er avventende til de økonomiske utsiktene for Kina. Det mangler fortsatt detaljer. De er vage til tross for ulike «garantier» og «løfter» fra referatene, skriver analysesjef Robert Carnell i morgenrapporten onsdag.

Eiendomssektoren tynger

Institute of International Finance (IIF) mener det er store utfordringer i vente for den kinesiske økonomien.

– Det virker som om oppgangen er i ferd med å avta. Vekstsvikten skyldes sykliske motvinder, strukturelle problemer og politiske feilskritt, skriver analysesjef Gene Ma i en ny rapport.

Ma mener eiendomssektoren tynger spesielt. I perioder har denne stått for nesten en tredjedel av verdiskapingen i Kina. Etterspørselen etter boliger falt med 25,5 prosent i første halvår, etter et fall på 40 prosent i 2022.

– Vi venter at den økonomiske veksten vil akselerere moderat i andre kvartal, takket være politiske støttetiltak, men vil fortsatt ligge under vekstpotensialet, skriver Ma hos IIF, som mener at Kina er på randen av en deflasjon.

IIF har justert vekstprognosen for 2023 til 5,2 prosent for Kina. Dette er identisk med den siste prognosen fra Det internasjonale pengefondet (IMF), som kom på tirsdag.

– Mer støtte er nødvendig i andre halvår, skriver Ma.

