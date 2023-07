Artikkelen fortsetter under annonsen

De handelsavhengige asiatiske økonomiene fanget tidlig opp inflasjonspresset og sentralbankene svarte med å sette opp renten i løpet av vinteren og våren i fjor. Den sørkoreanske sentralbanken var tidlig ute, men har også innført en pause siden januar. Nå forsvinner inflasjonsfrykten i stadig flere land.

Kina-prisene faller

Kina la frem inflasjonstall for juni måned mandag morgen. Konsumprisveksten endte uendret – mot en nedgang på 0,2 prosent i mai. Produsentprisene falt med 5,4 prosent sammenlignet med i fjor – sammenlignet med en nedgang på 4,6 prosent i mai.

– Produsentprisdeflasjonen forverret seg ytterligere den siste måneden til det laveste nivået på mer enn syv år. Kjerneinflasjonen fortsatte å falle ettersom effekten fra gjenåpningen har bleknet. Vi venter at inflasjonen vil stige forsiktig senere i år, men oppsiden vil være begrenset – noe som gir rom for ytterligere lettelser, skriver makroøkonom Zichun Huang hos Capital Economics i en rapport.

Dette er niende måned på rad med en nedgang. Dette kan slå positivt ut på inflasjonen for land som importerer fra Kina, som er verdens største eksportøkonomi. Det påpekes også at fjoråret, som det sammenlignes med, var spesielt med høye råvarepriser.

– Den svake innenlandske etterspørselen er hovedårsaken. Vi bør kunne se inflasjonen komme tilbake til rundt to prosent i løpet av noen måneder, sier analysesjef for Asia hos ING, Robert Carnell, og viser til lave sammenligningsdata fra i fjor da Kina hadde pandemirestriksjoner.

De kinesiske handelstallene for juni kommer senere denne uken, men det er ikke noe som tyder på positive overraskelser. Internasjonale finansinstitusjoner har kuttet vekstprognosene for 2023 de siste ukene på grunn av betydelig svakere aktivitet i den kinesiske økonomien enn ventet.

– Atypisk for en økonomi

Analyseavdelingen hos Swiss Re mener inflasjonen i Kina vil ligge på under to prosent for 2023. I årets fem første måneder var prisveksten på en prosent mot nesten seks prosent i USA og over 7,5 prosent for eurosonen.

– Avviket mellom vekst i bruttonasjonalproduktet og inflasjon er atypisk for en økonomi som er klar for gjenåpning forårsaket av pandemien, skriver Swiss Re.

Analytikerteamet viser til at den innenlandske økonomien ikke har tatt seg opp til tross for lave lånekostnader. Situasjonen karakteriseres som en likviditetsfelle som kan undergrave effektiviteten av den løse pengepolitikken fra myndighetene. Det er foretatt små rentekutt i Kina.

Kinesiske husholdninger er nervøse og har svart med å øke sparingen. Husholdningenes bankinnskudd økte med 9900 milliarder yuan i første kvartal – en vekst på 26,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Dette rammer også andre land. Antall kinesiske turister i Thailand er over 60 prosent lavere enn det var før pandemien, viser nye statistikker for første halvår. For Filippinene er det over 80 prosent lavere.

– Det er fortsatt tidlig etter Kina gjenåpnet. Jeg er håpefull om at antall turister vil øke inn i andre halvdel av 2023, sier sjeføkonom Selena Ling hos Oversea-Chinese Banking til Bloomberg.

– Betydelig risiko

Internasjonale finansinstitusjoner og analyseselskaper tror prisveksten i fremvoksende markeder er under kontroll.

– Det er en betydelig risiko i de fleste større fremvoksende økonomier om at prisveksten vil havne lavere enn inflasjonsmålene ved tredje kvartal i 2024, påpeker Oxford Economics i en ny rapport.

Analyse- og rådgivningsselskapet har identifisert Polen, Thailand, Brasil og Sør-Afrika som eksempler på fremvoksende økonomier som vil få lavere prisvekst enn hva som er ventet i andre kvartal 2024.

Capital Economics advarer mot å gravlegge inflasjonstrusselen for land som India. Matvareprisene, og spesielt grønnsaker, har gjort et nytt byks i India de siste ukene.

Effektene fra værfenomenet El Niño utgjør en betydelig risiko for verdensøkonomien og kan føre til at de pengepolitiske lettelsene i form av rentekutt blir forsinket, påpeker Oxford Economics.

– Verdensøkonomien vil bremse ytterligere ned og en «slowcession» er sannsynlig i flere deler av den industrialiserte verden. Den kinesiske gjenåpningen sliter, den amerikanske økonomien vil sannsynligvis oppleve en vinter-resesjon og eurosonen vil forbli i skumringssonen mellom stagnasjon og resesjon, skriver INGs analysesjef for makroøkonomi, Carsten Brzeski, i en ny halvårsrapport.