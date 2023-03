Artikkelen fortsetter under annonsen

Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet (IMF) og finansinstitusjoner er enige: Asia vil stå ansvarlig for det meste av veksten i verdensøkonomien i 2023. Asia-regionen vil få en vekst på 4,7 prosent i år, ifølge IMF.

– Kina og India alene er ventet å bidra med mer enn halvparten av den globale veksten i år. Resten av Asia bidrar med en fjerdedel, skriver IMF i den siste oppdateringen, hvor budskapet er at «utsiktene er blitt lysere, men viktige langsiktige utfordringer gjenstår».

Solid oppgang i Kina

Pmi-rapportene for februar kommer på onsdag. Den japanske pmi-indeksen falt fra 47,9 i januar til 47,7 i februar. Dette var bedre enn ventet da konsensus lå på 47,7. Det er også en positiv utvikling i Sørøst-Asia, ifølge S&P Global med en pmi-måling på 51,5 – høyere enn i januar.

I Kina er det en klar bedring i aktiviteten, og spesielt i tjenesteytende sektor. Den offisielle pmi-indeksen for industrien kom inn på 52,6 i februar, mot 50,1 i januar. Konsensus lå på 50,5.

Les også: Kina har godkjent massive investeringer i nye kullkraftverk

– Rapporten viser hvor raskt aktiviteten har tatt seg opp igjen etter gjenåpningen. Vi hadde ventet det ville skje raskt, men de siste dataene tyder at selv våre prognoser om en økonomisk vekst på 5,5 prosent i år kan vise seg å være for konservative, sier leder for Kina-avdelingen hos Capital Economics, Julian Evans-Pritchard, i et notat.

Pmi-indeksene Forventningsundersøkelser blant innkjøpssjefer, de såkalte pmi-indeksene, blir fulgt svært nøye i finansmarkedene verden over. De flytter gjerne både aksje-, rente- og valutamarkedene umiddelbart om de avviker mye fra forventningene.

Grunnen er at de har vist seg å gi presis og pålitelig informasjon om den økonomiske utviklingen lenge før andre statistikker fanger opp endringer.

Selv om indeksene bygger på omfattende undersøkelser gjort blant et stort utvalg bedrifter, er indeksen i seg selv enkel å forstå.

Utgangspunktet er at tallet 50 markerer skillet mellom økende og fallende aktivitet. Jo nærmere 100, desto flere bedrifter melder om økende aktivitet. Indeksene er dessuten bygget opp på samme måte over hele verden, noe som gjør dem enkle å sammenligne.

Selve samleindeksen er bygget opp av flere underindekser, som gir mer detaljert informasjon om hvordan bedriftene oppfatter utviklingen i blant annet ordreinngang, produksjon, sysselsetting og lagerbeholdning.

Den private pmi-rapporten, hvor det er flere små- og mellomstore selskaper, viser en klar bedring.

«Selskaper signaliserer fornyet og solid oppgang i både produksjon og nye ordrer ettersom driften og etterspørselen fra kunder har tatt seg opp. Presset mot leverandørkjedene har avtatt og leveringstiden har normalisert seg», ifølge pmi-rapporten fra Caixin.

For tjenesteytende sektor i Kina var det et byks fra 54,4 til 56,3 – også bedre enn ventet.

Høy vekst i India

Det siste døgnet har det kommet viktige økonomiske statistikker og foreløpige rapporter som tar pulsen på de asiatiske økonomiene. Disse blir finlest og analysert av økonomer ved finansinstitusjoner. India fikk en vekst på 4,4 prosent i fjerde kvartal 2022.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Bnp-dataene for 4. kvartal viser at Indias økonomi bremset ned ved slutten av fjoråret. Høyere renter tynget husholdningenes forbruk og investeringer, sier Shilan Shah, som er nestleder for analyser for fremvoksende markeder hos Capital Economics, i en ny rapport.

Analyse- og rådgivningsselskapet viser til at den økonomiske veksten var på 6,3 prosent i tredje kvartal. Nedbremsingen var ventet. India har avvikende budsjett- og regnskapsår.

– Dette tilsvarer en årsvekst på 6,7 prosent for 2022. Veksten var fortsatt høy på vei inn i 2023 og vi venter ytterligere et år med en vekst på over seks prosent, skriver analysesjef Robert Carnell hos finansinstitusjonen ING i morgenrapporten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kina og Japan er verdens andre og tredje største økonomier. India rykker opp på oversiktene og gikk i fjor forbi den tidligere koloniherren Storbritannia, og har inntatt en solid femteplass. Det antas at landet vil gå forbi Tyskland før 2030 på oversikten.

Usikker verdenshandel

Det er fortsatt stor usikkerhet. De økonomiske statistikkene for fjoråret bekrefter at det var en svekkelse i aktiviteten, men langt fra en kollaps for de asiatiske økonomiene. Sør-Korea og Taiwan, som er avhengig av teknologieksport, har slitt lenge. Det fortsetter.

Den sørkoreanske eksporten falt med 7,5 prosent i februar, viser helt nye statistikker. Justert for antall arbeidsdager var nedgangen på 15,9 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Dette den største nedgangen på en måned siden juni 2020.

Les også: India er landet å følge i år

Globale handelsstatistikker fra siste kvartal kom denne uken. Disse viser en nedgang i handelen inn i 2023. Ifølge CPB Netherlands Bureau falt verdenshandelen med like over to prosent i fjorårets siste kvartal. Dette er sjette gang siden 1981 med et kraftig handelsfall.

«Mens nye statistikker fra industriland har overrasket på oppsiden, er verdenshandelsstatistikkene fortsatt helt i samsvar med en økonomisk svekkelse på kort sikt. Ledende indikatorer peker mot ytterligere fall fremover», skriver Capital Economics-teamet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.