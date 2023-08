Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag morgen kom «ukens viktigste tall» fra Kina for juli. Konsumprisindeksen falt med 0,3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, svakt bedre enn ventet. Det var en økning i inflasjonen sammenlignet med foregående måned på 0,2 prosent. Produsentprisene falt med 4,5 prosent.

Deflasjonen ventes å bli kortvarig.

– Vi forblir skeptiske til at Kina går inn i en lengre periode med deflasjon, skriver Julian Evans-Pritchard, som ledere Kina-avdelingen hos Capital Economics i en ny rapport, og viser til svak sammenligningsmåned i fjor.

Oxford Economics venter en konsumprisvekst på 0,5 prosent for hele året og at produsentprisene vil stige med 3,5 prosent.

– Riktig for Kina

Det har kommet svært svake økonomiske statistikker fra Kina gjennom hele sommeren. Internasjonale finansinstitusjoner så hva som var i vente i vår og har kuttet vekstprognosene for 2023. Optimismen var begynnelsen av året er forsvunnet.

På tirsdag kom handelsstatistikkene for juli. Disse viste den største nedgangen i eksporten siden begynnelsen av pandemien vinteren 2020 – og et større fall enn ventet. Importen falt også mer enn ventet. Handelsvolumet er tilbake til hva det var før pandemien. Det er prisene som har falt.

Det advares om at Kina er på vei inn i en deflasjon. Enkelte trekker sammenligninger med Japans «tapte tiår» på 1990-tallet, hvor eiendomsmarkedet kollapset og aksjekursene ved Tokyo-børsen stupte. Dette mener blant annet INGs analysesjef for Asia er å ha for hardt i.

– Snakket om en deflasjon i Kina har gått for langt. Hvis en er besatt av historiske vekstrater går en glipp av poenget om at en fem prosent økonomisk vekst er bærekraftig og er riktig for Kina i denne utviklingsfase, skriver Robert Carnell i en ny analyse.

Han er kritisk til deler av den kinesiske vekstmodellen, blant annet eiendomssektoren.

– Andelen bygg og anleggssektoren bidro til økonomisk vekst hadde økt til uholdbare nivåer. Det bidro til tre prosentpoeng av den totale veksten, og ofte en tredjedel av den samlede økonomiske aktiviteten. Eiendomssektoren får livreddende støtte med kun nok tilgang til kreditt for å fullføre de enormt mange prosjektene som er forhåndssolgt, skriver Carnell.

Gjeldsrisiko begrenser tiltak

Analyser fra kinesiske finansinstitusjoner, og delvis analytikere som er plassert i Kina, gir et annet bilde av den økonomiske situasjonen. De økonomiske statistikkene gjennom sommeren blir knapt omtalt. Kommunistledelsen har vært svært lite synlige gjennom sommeren.

China Securities and Regulatory Commission, som er det kinesiske børs- og finanstilsynet, har åpent kritisert aksjemeglere for å være for negative i sine vurderinger.

– Her er det en økonomisk svekkelse som ville ha bekymret alle land. Det kombineres med en at Kina alltid liker å vise et selvsikkert ansikt til verden og en ledelse som er opptatt av hvordan de fremstår. Legg alt dette sammen og det er oppskriften på en økonomi som ikke er veldig åpen, sier administrerende direktør Andrew Collier hos Orient Capital Research i Hongkong til Financial Times.

Tidligere har kinesiske myndigheter kommet på banen med støtte- og tiltakspakker for å støtte opp under den økonomiske aktiviteten. Det har foreløpig ikke skjedd og kun ørsmå rentejusteringer.

– Det virker som at kinesiske beslutningstagere ikke vil iverksette større finans- eller pengepolitiske tiltak. Sannsynligvis skjer dette av frykt for at det vil kunne forverre den voksende gjeldsrisikoen, sier Kina-forsker Craig Singleton ved tenketanken Foundation for Defense of Democracies til CNN.

Munnkurv og selvsensur

Financial Times har snakket med syv anerkjente økonomer som er rådgivere til den kinesiske regjeringen eller jobber for større finansinstitusjoner i Kina. De har fått munnkurv eller ilagt seg selv selvsensur.

– Tilsynet ønsker ikke å høre negative kommentarer om økonomien offentlig. De ønsket at vi skulle tolke dårlige nyheter i et positivt lys, sier en rådgiver til den kinesiske sentralbanken.

Kinesiske medier har gitt analytikere og kommentarer fra finansinstitusjoner som inviteres som gjester klar beskjed om hva de forventer.

– Det var ikke et problem å snakke om deflasjon eller økonomisk risiko i fjor. Nå vil ikke slike kommentarer bli sendt i det hele tatt, selv om jeg kommer med uttalelsene i opptak før sending, sier en økonom hos en stor finansinstitusjon i Shanghai til næringslivsavisen.

Dette bekreftes av andre asiatiske medier som følger den kinesiske økonomien tett. En økonom sier til Bloomberg at han har fått beskjed om ikke å nevne deflasjon. En annen sier at meglerhuset har fått klare instrukser om å si at «den kinesiske økonomien viser bedring».

– Den vedvarende svekkelsen i kinesiske statistikker vil fortsette å dempe det private forbruket ettersom husholdningene vil være forsiktige med større innkjøp gitt risikoen for jobbtap og lønnskutt, sier sjefstrateg Ken Cheung hos den japanske finansinstitusjonen Mizuho Bank til Bloomberg.

