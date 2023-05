Artikkelen fortsetter under annonsen

I 2016 investerte kinesiske selskaper 47,4 milliarder euro i Europa, ifølge en ny rapport fra Rhodium Group og tenketanken Merics. I fjor hadde de kinesiske investeringene i europeiske land falt med 83 prosent – til 7,9 milliarder euro.

Dette er det laveste investeringsnivået siden 2013. Oppkjøp og fusjoner er det laveste siden 2011.

– Det er en ny æra for kinesiske utenlandsinvesteringer, konkluderes det i den nye rapporten.

Økt europeisk kontroll

Det pågår et skifte i globale investeringer. Samlede investeringer falt med 22 prosent i 2022, sammenlignet med 2021 – til 111 milliarder euro. Årsakene er sammensatte.

– Kinesiske investeringer i Europa har sett dyptgående endringer det siste tiåret. Tidligere var den kinesiske kapitalkontrollen mye løsere. De økonomiske og regulatoriske forholdene i Kina var gunstigere. Det var mindre granskning av kinesiske investeringer i Europa tidligere, skriver forfatterne Agatha Kratz, Max Zenglein, Gregor Sebastian og Mark Witzke i rapporten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forfatterne peker på pandemien, Russlands krigføring i Ukraina og geopolitisk splittelse mellom Kina og Vesten.

– Europeiske myndigheter foretar økt kontroll og gjennomgåelse av kinesiske investeringer. De fortsetter å stramme inn. Dette påvirker kinesiske oppkjøp av strategiske selskaper, blant annet databrikkeselskaper og viktig infrastruktur, skriver forfatterne.

Europeisk elbilsatsing

Det er ett område som utmerker seg og som foreløpig ikke merker noe til innstramningene. Kina har ambisjoner om å bli verdens største og ledende produsent av elektriske kjøretøy og batterier. 53 prosent av fjorårets investeringer havnet i transportsektoren.

Tidligere foretok kinesiske selskaper regelrette oppkjøp og fusjoner av store europeiske selskaper, som Volvo, Pirelli og Piraeus-havnen i Hellas. Denne strategien er endret til «greenfield»-prosjekter, hvor det investeres i nye industriprosjekter.

– Europa er blitt en viktig del av Kinas globale ekspansjonsplaner innenfor elektriske kjøretøy. Batteriproduksjon er foreløpig ledende. Ytterligere greenfield-investeringer i Europa, blant annet elbilproduksjon, vurderes av kinesiske selskaper, skriver forfatterne.

De tre største økonomiene i Europa – Tyskland, Storbritannia og Frankrike – utmerker seg. I tillegg kommer Ungarn, som det eneste landet i Øst-Europa med nye kinesiske investeringer av betydning.

Les også: EU mot politisk bilkrasj

– Ungarn kan bli et knutepunkt for batteriproduksjon for Europa. Ungarn har relativt sterke politiske bånd med Beijing, skriver forfatterne i rapporten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

De peker på at det pågår en konsolidering og konsentrasjon av utenlandske investeringer fra en håndfull kinesiske selskaper. 72 prosent av investeringene kom fra fem selskaper. Det utgjør også en trussel om for mye makt havnet på hendene til få selskaper.

Sanksjoner mot kinesiske selskaper

Kinas utenriksminister er på en rundreise i Europa denne uken. Qin Gang advarte i møter med tyske politikere. Han advarte mot å innføre sanksjoner mot kinesiske selskaper som skal ha bistått Russland i krigføringen i Ukraina.

– Vi er sterkt imot at visse land, visse blokker av land, bruker sine såkalte lover til å utøve langtrekkende jurisdiksjon og ensidige sanksjoner mot andre land, inkludert Kina. Hvis det skjer, vil Kina reagere på nødvendig måte, sa Qin.

Les også: Britisk batterisatsing konkurs

Ifølge Politico har EU identifisert åtte kinesiske selskaper som vil inngå i nye sanksjoner. Seks av disse er registrert med hovedkontor i Hongkong. De skal ha solgt databrikker til Russland.

– Dette er ikke rettet mot et enkeltland og handler spesifikt om enkeltprodukter. Vi forventer at alle land, også Kina, utøver innflytelse over egne selskaper, sa Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock.

Kina kansellerte tidligere denne uken et møte med Tysklands finansminister Christian Lindner i Beijing.

– Det er lite sannsynlig at de kinesisk investeringene i Europa vil nå nivåene fra midten av 2010-tallet med det første, skriver forfatterne av rapporten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.