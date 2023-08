Artikkelen fortsetter under annonsen

Den kinesiske økonomien har ikke innfridd etter at myndighetene fjernet alle koronapandemirestriksjoner ved slutten av 2022. Det var ventet en høy økonomisk aktivitet. Det skjedde ikke. Det er betydelig usikkerhet rundt den japanske økonomien, Asias nest største, til tross for kraftig børsoppgang.

– Nedslående

Optimismen ved Tokyo-børsen fortsetter med en to prosent oppgang for Nikkei 225-indeksen mandag morgen. Den ligger kun én prosent under det høyeste nivået den har vært på siden sommeren 1990. Dette skjer til tross for skuffende aktivitetsrapporter fra juni.

– De økonomiske statistikkene var nedslående, sier makroøkonom Darren Tay hos Capital Economics i en ny rapport, med henvisning til de økonomiske statistikkene som kom mandag morgen.

Han viser til at selv om industriproduksjonen tok seg opp i juni, er hele gjennomsnittet for andre kvartal kun svakt høyere enn årets tre første måneder. Det var en to prosent økning i industriproduksjonen i juni. I mai var det en nedgang på 2,2 prosent, ifølge analyse- og rådgivningsselskapet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Detaljhandelsvolumet opplevde sannsynligvis en nedgang, noe som tyder på et fall i det private forbruket, skriver Tay.

– Komplisert og alvorlig situasjon

I løpet av det neste døgnet kommer aktivitets- og forventningsrapporter fra verdens største økonomier. Kina er først ute for juli måned med den offisielle pmi-rapporten, hvor det er en overvekt av store statskontrollerte industriselskaper.

Pmi-målingen for industrien endte på 49,3. Dette er fjerde måned for en nedgang i aktiviteten.

– Mange bedrifter som deltar i undersøkelsen melder om en komplisert og alvorlig situasjon med en nedgang i internasjonale ordrer og utilstrekkelig etterspørsel, sier Zhao Qinghe i det kinesiske statistikkbyrået i en uttalelse.

For tjenesteytende sektor er det fortsatt en oppgang. Pmi-rapporten for tjenesteytende sektor endte på 51,5 mot 53,2 for juni måned.

– Med dette tempoet vil tjenesteytende sektor følge etter industrien og falle, skriver analysesjef for Asia hos ING, Robert Carnell, i en rapport.

Dette er fjerde måned pmi-målingen for industrien har havnet under 50-tallet, som er skillet mellom en økt og fallende utvikling, basert på innrapportering fra innkjøpssjefer.

– Det er et vedvarende håp om at myndighetene vil trekke noe opp av hatten som vil gjenopplive økonomien, skriver Carnell.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han tror det kan komme en rekke mindre tiltak fremover, blant annet rettet mot å fjerne restriksjoner i privat sektor.

– Vi er ikke overbevist om at det venter en finansiell bazooka som vil fyre opp økonomien, sier analysesjef Carnell hos ING.

Eksporterer deflasjon

Den australske storbanken ANZ mener at problemene i den kinesiske økonomien, blant annet ledig produksjonskapasitet og en svak valuta, har bidratt til å redusere prisene hos handelspartnerne. I en ny rapport forsøker ANZ å finne svar på om Kina eksporterer deflasjon.

– Importprisindeksene i store økonomien nærmer seg det laveste nivået på flere år, skriver sjeføkonom for Asia, Raymond Yeung, i en ny rapport.

Han kommer med advarsler til Kinas handelspartnere. De pågående geopolitiske konfliktene, hvor det blir mindre globalisering, vil over lengre tid redusere den kinesiske effekten på globale priser.

– Det vil også påvirke rentenivåene, sier Yeung.

– Beveger seg sakte fremover

Ifølge den siste rapporten av China Beige Book har det gått trått for den kinesiske økonomien gjennom sommeren.

– Økonomien beveger seg sakte fremover. Hvis stimulerende tiltak skal redde markedene, vil det måtte skje i august, heter i den nye rapporten, som ble publisert natt til mandag.

«China Beige Book» henter inn og analyserer økonomiske statistikker og underlagsmateriale ved bruk av de samme metodene som de 12 Fed-distriktene i USA gjør en gang i kvartalet i sin situasjonsrapport. Dette gjør det mulig å sammenligne verdens to største økonomier.

Kinesiske forbrukere kuttet ned på det private forbruket i juli på alt – bortsett fra reiser og restaurantbesøk. Dette skyldes «hevnforbruk» etter pandemien, ifølge China Beige Book, som baserer rapporten på en undersøkelse rettet mot 1300 selskaper fra 20. til 27. juli.

Nesten alle bransjer opplevde svakere omsetning og resultater i Kina i juli. Den kinesiske industrisektoren står foran «økende motvind». En svak økning i innenlandsk etterspørsel og økt ordreinngang fra Asia er med på å motvirke effekten fra en kraftig nedbremsing fra USA og Europa.

Det kan være tegn til en bedring i eiendomssektoren, som i perioder har stått for nesten 30 prosent av verdiskapingen i Kina. Lånerentene falt i juli og salget av private boliger, men næringsmarkedet «forblir svakt», ifølge China Beige Book.