Nikkei-indeksen ved Tokyo-børsen falt med over 1,3 prosent da handelen startet fredag morgen – det samme som ved Seoul-børsen i Sør-Korea. Hovedindeksen ved Sydney-børsen falt med nesten to prosent – kun timer etter at rente- og resesjonsfrykten hadde satt inn ved Wall Street.

– Alt dreier seg om sysselsettingsrapporten fra USA senere på fredag, skriver ING i morgenrapporten fra Singapore, om hva ofte kalles for «månedens viktigste tall» i finansmarkedene.

Finansinstitusjonen viser til konsensus på 225.000 nye arbeidsplasser. Hvis det slår til mener ING det vil føre til økt usikkerhet om det blir en renteøkning på 25 eller 50 basispunkter når Fed møtes om knappe to uker.

Frem til denne uken ble det antatt det ville bli 25 basispunkter. Goldman Sachs mener det er mest sannsynlig dette fortsatt blir resultatet, men innrømmer det er en «close call».

– Konsensus er ikke noe mer enn vill gjetning, og vi bør ikke lese for mye i det, advarer INGs analysesjef for Asia, Robert Carnell, i en rapport.

Stabil bedring av økonomien

Det kommer en rekke økonomiske rapporter i neste uke, blant annet inflasjonsrapport fra USA for februar og aktivitetsrapporter fra Kina.

– Kina legger frem aktivitetsrapporter for januar og februar og vi bør få et omtrentlig situasjonsbilde av den økonomiske aktiviteten for første kvartal, skriver finansinstitusjonen ING i en rapport.

Kina legger ikke frem månedsrapporter i begynnelsen av året på grunn av at kinesisk nyttår avholdes på ulike tidspunkter fra år til år. Dette gjør at det slår ujevnt ut.

– Vi venter at detaljomsetningen vil øke med rundt fem prosent sammenlignet med i fjor. Industriproduksjonen kan ha økt med mer beskjedne to prosent idet den eksportrelaterte produksjonen faller på grunn av svak internasjonal etterspørsel, skriver ING.

Kina gjenåpnet samfunnet like før nyttår og har fjernet alle pandemirestriksjoner. Folkekongressen har møttes denne uken hvor de økonomiske vekstmålene for 2023 er lagt, og kursen satt for den kinesiske økonomien for de neste årene.

– Samlet sett mener vi at rapportene som legges frem vil peke mot en stabil bedring av økonomien, skriver ING-teamet, ledet av analysesjef for Asia, Robert Carnell.

– Renteøkninger er siste utvei

Store deler av Asia har slitt med høy inflasjon og renteøkninger de siste 18 månedene. For de eksportavhengige økonomiene vil høyere renter i USA og Europa, som er de viktigste markedene, slå inn på etterspørselen.

– Høyere renter i USA vil automatisk føre til en innstramning i Singapore og Hongkong. Valutaregimene de fører der gjør at de ikke har renteautonomi, skriver senior Asia-økonom Gareth Leather hos Capital Economics.

Analyse- og rådgivningsselskapet mener at for de fleste fremvoksende økonomier i Asia vil det være lokale forhold som vil avgjøre rentepolitikken.

– Gitt de svake utsiktene for økonomisk vekst i Asia er det lite sannsynlig at de vil svare på en mer haukaktig Fed ved å heve rentene ytterligere, skriver Leather.

Hvis Fed setter opp renten vil dette styrke den amerikanske dollaren. De fleste asiatiske valutaene vil svekkes.

– Svakere valutaer kan være velkomment fra eksportører som sliter, men det er en uønsket utvikling for sentralbankene. De frykter at det kan gi nytt inflasjonspress, skriver Capital Economics.

Sentralbankene i Malaysia, Sør-Korea og Indonesia har satt en pause på rentehevinger ved de siste møtene.

– Vi tror at renteøkninger er siste utvei. Det mer sannsynlige er at de begynner å intervenere direkte i valutamarkedet, skriver Leather hos Capital Economics.

