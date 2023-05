Artikkelen fortsetter under annonsen

Internasjonale finansinstitusjoner og investorer forsøker å navigere i en svært uoversiktlig og uforutsigbar verdensøkonomi. Det er betydelig usikkerhet – også i Asia, hvor IMF og Verdensbanken har spådd en solid økonomisk vekst i år. Vekstprognosene for Kina nedjusteres.

Onsdag morgen kom aktivitets- og forventningsrapporter for mai for verdens nest største økonomi. Den offisielle pmi-målingen skuffet stort, og falt til 48,8. Dette er andre måned på rad med nedgang. Det var ventet en oppgang, og konsensus lå på 51,4.

Fallende råvarepriser

De kinesiske eiendomsinvesteringene falt med 6,2 prosent i årets første fire måneder. Vekstprognosene for 2023 er i ferd med å bli nedjustert. Finansinstitusjonene Nomura og Barclays har nettopp kuttet de kinesiske prognosene, og nærmer seg myndighetenes vekstmål på i overkant av fem prosent.

– Det er ingen tegn til at den kinesiske økonomien tar seg opp. Det er usannsynlig at råvareprisene vil stige, sa sjeføkonom Atsushi Takeda hos finanstenketanken Itouchi Research Institute til Nikkei Weekly onsdag.

Kobberprisen er en av de viktigste ledende økonomiske indikatorene for verdensøkonomien. Den brukes i alt fra eiendomssektoren, til bilproduksjon og elektronikk. Kina er det desidert største markedet for kobber, med rundt 60 prosent av verdensmarkedet.

Råvareprisen har falt 20 prosent siden toppen tidligere i år. Også prisene på sink og aluminium er mellom 20 og 30 prosent lavere. Prisene på armeringsstål, som brukes i anleggssektoren, falt til det laveste nivået på tre år i Kina.

Det kinesiske eiendomsmarkedet, som utgjør rundt 30 prosent av verdiskapingen, har ligget nede for telling i tre år. Det var ventet at dette ville reise seg idet Kina gjenåpnet etter pandemien. Det har ikke skjedd. Pandemirestriksjonene ble fjernet for seks måneder siden.

Kollaps i fraktprisene

Overskuddene hos Kinas største industriselskaper falt med 20,6 prosent i årets fire første måneder, ifølge offisielle statistikker fra National Bureau of Statistics. Produsentprisindeksen falt kraftig i april.

– Statistikkene viser at industriselskaper, særlig private, fortsetter å bli påvirket av en kombinasjon av ugunstige faktorer, sier sjeføkonom Bruce Pang hos Jones Lang LaSalle til CNBC, og peker på blant annet den nedadgående trenden i produsentprisene, som falt med 3,7 prosent i april.

Pc-produsenten Lenovo melder om en kollaps i salget av personlige datamaskiner. Omsetningen falt med 24 prosent i siste kvartal og overskuddet var 75 prosent lavere enn i fjor, som også var et utfordrende kvartal.

Det har vært en kollaps i fraktprisene. Prisen for å sende en standard container fra Shanghai til den amerikanske vestkysten denne uken ligger på under 1400 dollar. Dette er 82 prosent lavere enn for ett år siden. Til Europa har prisen falt med 85 prosent, til under 900 dollar.

Overraskende nedgang

Nikkei-indeksen ved Tokyo-børsen falt med 1,2 prosent i åpningsminuttene onsdag morgen – til under 31.000. Hovedindeksen har vært på nivåer som sist ble sett sommeren 1990, i mai. Hang Seng-indeksen ved Hongkong-børsen har falt med nesten 20 prosent siden toppen i januar – og 1,8 prosent da handelsdagen startet onsdag.

Nye statistikker for april viser et svakt fall i den japanske industriproduksjonen fra mars, med 0,4 prosent.

– Fallet i industriproduksjonen overrasket de fleste analytikerne, inkludert oss. Takket være en svak start på året i januar er apriltallene nesten to prosent sterkere enn gjennomsnittet i første kvartal, skriver makroøkonom Darren Tay hos Capital Economics i et notat.

Analyse- og rådgivningsselskapet skriver at japanske selskaper har oppjustert produksjonsprognosene for mai måned fra en tidligere ventet nedgang på to prosent, sammenlignet med april måned, til en vekst på 1,9 prosent mai og 1,2 prosent vekst i juni.

Årsveksten i detaljhandelen endte på fem prosent, lavere enn forventede 5,8 prosent og den tidligere veksten på 6,9 prosent i mars. Dette er første gang på fem måneder med en månedsnedgang. Dette kom svært overraskende, da det har vært en oppfatning om at japanerne bruker penger på seg selv.

Ifølge Nikkei Weekly har renten på toårige amerikanske statspapirer vært høyere enn på tiårs statspapirer for den lengste perioden siden 1981 de siste 230 dagene. Dette er ofte et signal om at investorer har lite tillit til økonomien på kort sikt, og kan være et forvarsel om en resesjon.