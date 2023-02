Artikkelen fortsetter under annonsen

Nye inflasjonsstatistikker viser at Japan, som er verdens tredje største økonomi, fikk den høyeste inflasjonen på over 41 år i januar. En prisvekst på 4,2 prosent er langt lavere enn hva USA og Europa sliter med, men inflasjonen i Japan har vært overraskende og kommet raskt.

– Den avtagende veksten i matvareinflasjonen tyder på at toppen allerede er nådd. Med de statlige energisubsidiene som trer i kraft i februar venter vi at prisveksten vil falle til under sentralbankens inflasjonsmål på to prosent innen midten av året, skriver Japan-økonom Darren Tay hos Capital Economics i et notat fredag morgen.

Han tar flere forbehold, blant annet et forslag fra en gruppe regionale kraftleverandører som har søkt myndighetene om å få sette opp prisene.

– Overser mange utfordringer

Gjenåpningen av Kina har vært hovedårsaken til oppgangen ved de fleste asiatiske børsene de siste tre månedene. Forventningene om at dette skulle gi en kraftig oppgang i den økonomiske aktiviteten i verdens nest største økonomi har vært høye.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Situasjonen er langt mer komplisert. Foreløpige handelsstatistikker for januar og februar måned fra Taiwan og Sør-Korea viser betydelig fall i eksporten til Kina. Taiwan har svart med å kutte vekstprognosene for 2023 til kun 2,1 prosent.

– Mange analyserapporter om den kinesiske gjenåpningen er svært positive og optimistiske. Vi tror noen av disse overser de mange utfordringene som fortsatt gjenstår, skriver sjeføkonom for Kina hos ING, Iris Pang, i en ny rapport.

Hun har identifisert «smerteområder» for den kinesiske økonomien. Disse er en kombinasjon av fortsatt store problemer og utfordringer i den innenlandske økonomien og konsekvensene av høy inflasjon og rente hos Kinas største og viktigste handelspartnere.

– Dette vil i hovedsak komme fra en svak vekst i USA og Europa og gjenspeiles allerede i færre eksportordrer frem mot påsken. Selv om netto eksport bare bidro til 0,5 prosentpoeng til den økonomiske veksten i 2022, skaper den aktivitet innenfor produksjon, logistikk og handelsfinansiering, som også bidrar til bnp-vekst. En nedgang i eksportmarkedene vil derfor være en utfordring for Kinas økonomiske vekst i 2023, skriver sjeføkonomen.

Pang skriver det er betydelig usikkerhet.

– Det virker helt sikkert at Kina vil få en oppgang i år, men hvordan dette skjer og hvor raskt er fortsatt usikkert, ifølge sjeføkonomen for Kina hos den internasjonale finansinstitusjonen.

Venter på Folkekongressen

DNBs Kelly Chen skriver i en ny rapport at forstyrrelsene til den kinesiske økonomien etter gjenåpningen og kinesisk nyttår har vært minimale og at oppgangen i aktiviteten har vært raskere enn ventet.

Les også:

– Mange familier har lagt bak seg bekymringene for å bli smittet av viruset. Selv om dette har ført til at oppgangen har skutt fart, tror vi at denne oppgangen i 2023 vil henge sammen med husholdningenes vilje til å bruke penger og regjeringens vilje til å gi stimulans, skriver hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Venter utålmodig på at verdens nest største økonomi skal reise seg igjen

Chen venter på signaler fra den kinesiske folkekongressen, som åpner neste helg.

– Den viktigste delen er når statsminister Li Keqiang legger frem regjeringens arbeidsrapport. Der vil de økonomiske målene for 2023 bli kunngjort, sammen med signaler om regjeringens prioriteringer det kommende året. Hvis vi får rett i at myndighetene vil komme med en sterk finanspolitisk impuls er det her det vil komme konkrete bevis på det, skriver Kelly Chen hos DNB Markets.

Ambisiøst vekstmål for 2023

ING, Capital Economics, DNB og den australske storbanken ANZ påpeker hvor viktig det vil være for den kinesiske økonomien at eiendomsmarkedet friskmeldes. Det er også en risiko forbundet med det, da det kinesiske eiendomsmarkedet er svært spekulativt.

Les også: Vietnam kommer ut som vinner i konflikten mellom USA og Kina

– President Xi Jinpings nylige utspill tyder på at behovene til 300 millioner nye innbyggere i byene og 400 millioner bønder er på radaren hans. I disse behovene vil bolig, utdannelse og helsetjenester inngå – for å nevne noe. Kinas urbaniseringsmål kan støtte opp et relativt ambisiøst vekstmål på 5,5 prosent for 2023, skriver senior Kina-strateg Zhaopeng Xing hos ANZ.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.