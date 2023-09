Artikkelen fortsetter under annonsen

I løpet av den første handelstimen onsdag morgen falt Nikkei 225-indeksen ved Tokyo-børsen med over 1,1 prosent og er tilbake til under 32.000-nivået. Dette kom timer etter Wall Street stengte og sendte Dow Jones-indeksen 400 poeng lavere i hva som var den verste enkeltdagen siden mars.

– Høyere dollar og høyere renter. Det er alt det dreier seg om nå, sier markedsstrateg Michael Anonelli hos Baird til Wall Street Journal.

Venter valutainngrep

En sterkere dollar og høye renter påvirker ikke bare det amerikanske aksjemarkedet. De asiatiske valutaene har svekket seg kraftig i år. Den japanske valutaen vaker like under 150 yen mot en dollar – ned fra 128 i januar.

– Nå er valutaen på et nivå hvor det kan komme flere verbale inngrep. Finansminister Suzuki har allerede involvert seg. Vi er like ved hvor en intervensjon kan forekomme, sier analysesjef Robert Carnell hos ING i morgenrapporten fra Singapore.

I fjor høst grep sentralbanken inn og svekket valutaen da den i en kort periode brøt gjennom 150-nivået. Dette er nivåer som den japanske valutaen sist opplevde tidlig på 1990-tallet.

– Presset mot yen er skrudd opp flere hakk. Med mindre USA endrer kurs snart virker det mer og mer sannsynlig at japanske myndigheter vil gripe inn for å støtte yenkursen, slik de gjorde på denne tiden i fjor, sier markedsøkonom Jonas Golterman hos Capital Economics.

Den japanske sentralbanken holdt fast på negativ styringsrente under rentemøtet i forrige uke – til tross for en prisvekst som ligger langt over inflasjonsmålet på to prosent. Sentralbanksjef Kazuo Ueda har begynt å gjøre forarbeidet for at endringer skal skje i 2024.

– Vi mener fortsatt at yenen vil hente seg inn selv når den amerikanske økonomien bremser opp og Fed begir seg inn på lettelser, og at den japanske sentralbanken starter med en gradvis normalisering, sier Golterman.

Kutter Kina-vekst

Det internasjonale pengefondet sa i vår at Asia, ledet av Kina og India, vil stå for 67,4 prosent av den globale veksten i år. Kinas andel ville være 34,9 prosent. Vestlige økonomier ville utgjøre 13,7 prosent samlet – mindre enn den indiske økonomien, hvor prognosen ble satt til 15,4 prosent.

Finansinstitusjoner nedjusterte de kinesiske vekstprognosene mot slutten av andre kvartal. Nå, ved utgangen av tredje kvartal, skjer det samme igjen. Konsensus fra en Bloomberg-undersøkelse viser at det ventes en vekst på 4,3 prosent i tredje kvartal og 4,8 prosent i årets tre siste måneder.

HSBC, som har det meste av aktiviteten i Kina, kuttet vekstprognosen for 2023 fra 5,3 prosent til 4,9 prosent denne uken. De slår følge med Morgan Stanley og Citigroup, som begge har kuttet vekstprognosene til under fem prosent.

– Nedbremsingen fra eiendomsmarkedet er fortsatt ikke over, og effekten fra svak internasjonal etterspørsel vil fortsette en stund til. Det er viktig at beslutningstagerne ikke utløser et sukkersjokk med tiltak. Det kan føre til en forverring av strukturelle ubalanser, skriver sjeføkonom for Kina hos HSBC, Jing Liu, i en ny rapport.

Lover støtte

Kinesiske industribedrifter fikk 11,7 prosent lavere inntjening i august sammenlignet med i fjor, viser nye statistikker onsdag morgen. Dette er en bedring fra juli, da resultatene falt med 15,5 prosent.

Den kinesiske sentralbanken kom med en uttalelse på onsdag om at den har som mål å føre en «målrettet og slagkraftig pengepolitikk». Dette kom etter et kvartalsmøte i pengepolitisk utvalg.

Det kom også indikasjoner om at den vil trappe opp makropolitiske justeringer. Utvalget sier også at sentralbanken vil fremme en «sunn og stabil utvikling» i eiendomsmarkedet.

