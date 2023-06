Artikkelen fortsetter under annonsen

Kina, Japan og India, som er Asias tre største økonomier, legger frem de siste økonomiske statistikkene før halvårsoppgjøret kommer om en måned. Den svake utviklingen i Europa og USA tynger på grunn av lavere etterspørsel fra de viktigste eksportmarkedene. Det kan bli et trøblete sistehalvår.

Global fragmentering

Nye økonomiske statistikker for mai måned bekrefter at den japanske økonomien holder tempoet oppe. Det var ventet en svak nedgang i eksporten i forrige måned, men torsdag morgen kom statistikkene som viser en svak økning på 0,6 prosent. Importen falt med nesten ti prosent.

– Mai-statistikkene tyder på at handel kan gi et sterkt bidrag til den samlede økonomiske veksten i andre kvartal. Det sagt, vi venter fortsatt en eksportnedgang senere i år på grunn av resesjoner i andre storøkonomier, noe som igjen vil tynge på næringslivsinvesteringene, skriver makroøkonom Darren Tay hos Capital Economics torsdag morgen i en rapport.

Analyse- og rådgivningsselskapet påpeker at den japanske eksporten til Sør-Korea og Taiwan falt kraftig. Høy eksport av biler og kjøretøy sørget for at det den samlede eksporten økte i mai. Eksportprisene økte med rundt to prosent fra foregående måned.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Internasjonale finansinstitusjoner har skrinlagt resesjonsadvarslene fra tidligere i år. Nikkei-indeksen ved Tokyo-børsen er nesten 30 prosent høyere siden nyttår og mer enn doblet siden mars 2020. Eksporten til USA økte med 9,4 prosent og med 16,6 prosent til Europa. Kina-eksporten falt.

– De japanske markedene forblir attraktive ettersom det er en samling av ulike faktorer som utspiller seg. Det globale fragmenteringsspillet, med en avkobling mellom USA og Kina, fortsetter å presse produsenter og investorer i retning Tokyo for å redusere risikoen, sier strateg Charu Chanana hos Saxo Capital Markets til Bloomberg.

Kina sliter

Den kinesiske økonomien har slitt med å reise seg etter pandemirestriksjonene ble fjernet for seks måneder siden. Flere internasjonale finansinstitusjoner har nedjustert vekstprognosene for 2023, men det ventes fortsatt en vekst på over fem prosent.

Sentralbanken har satt ned to nøkkelrenter denne uken – senest 12-månedersrenten til banker med 0,1 prosentpoeng torsdag morgen – like før det ble lagt frem skuffende økonomiske statistikker.

Nye statistikker for mai viser at industriproduksjonen økte med 3,5 prosent i mai mot 5,6 prosent i april. Detaljhandelen var 12,7 prosent høyere sammenlignet med samme måned i fjor. I april var veksten på 18,4 prosent og det var ventet en vekst på rundt 14 prosent.

– Dette kan oppsummeres med ett ord: skuffende, skriver analysesjef for Asia hos ING, Robert Carnell, i en rapport.

Han er ikke i tvil om at det kommer støttetiltak fra myndighetene i løpet av de neste dagene og ukene.

I mai i fjor var millionbyen Shanghai nedstengt gjennom hele våren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kinesiske myndigheter har hatt en rekke møter med næringslivstopper og økonomer de siste ukene for å få råd på hva de bør foreta seg, ifølge Bloomberg.

– Offentlige tjenestemenn er tydelige på at de er klar over at økonomien ikke blomstrer og at «animal spirit» er svak. Det har vært en bekymring de siste månedene om at tjenestemenn ikke har vist hastverk, sier Christopher Beddor i analyseavdelingen for Kina hos Gavekal Dragonomics til Bloomberg.

«Animal Spirits» ble først brukt av økonomen John Maynard Keynes i 1936. uttrykket referer til den menneskelige psykologiens innflytelse på økonomisk beslutningstaking. Han argumenterte for disse ikke er basert på en rasjonell analyse av fakta, men er drevet av emosjonelle og instinktive faktorer.

To kilder, som deltok på flere av møtene, sier til Bloomberg at representanter fra myndighetene erkjente at den kinesiske økonomien står overfor en kritisk periode og at det er vilje til å finne løsninger som de ikke hadde sett tidligere.

Syklon utløste resesjon

New Zealand bekreftet torsdag at landet har havnet i en teknisk resesjon etter to sammenhengende kvartaler med en nedgang i bruttonasjonalprodukt. Fallet på 0,1 prosent i siste kvartal var ventet.

Det private forbruket steg med 2,4 prosent sammenlignet med foregående kvartal. Finansinstitusjonen ANZ påpeker at arbeidsledigheten på New Zealand er nær historisk lav og inflasjon av varer og tjenester som produseres lokalt er rekordhøy.

– Det er vanskelig å beskrive denne tekniske resesjonen som noe annet enn en nødvendig justering for å få økonomien tilbake på en bærekraftig vei etter for mye finans- og pengepolitiske tiltak i kjølvannet av pandemien, skriver seniorøkonom Miles Workman.

Workman mener resesjonen blir kortvarig og at det sannsynligvis var en enkelthendelse som sendte økonomien inn i en resesjon.

– Det er veldig vanskelig å vurdere ut fra dataene, men veksten ville sannsynligvis ha vært positiv i første kvartal hadde det ikke vært for syklonen Gabrielle, skriver han.

Gabrielle, som rammet New Zealand og deler av Australia i februar, er den mest kostbare tropiske syklonen som har rammet den sørlige halvkule med ødeleggelser på over 100 milliarder kroner. Det var den dødeligste stormen som rammet New Zealand siden 1968 og det ble erklært sivil unntakstilstand.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.