Den kinesiske økonomien har fortsatt ikke tatt av etter pandemien. Nye statistikker og aktivitetsrapporter for mai måned viser svak handel med omverdenen og forbrukere som sitter på gjerdet. Det ventes at myndighetene vil komme på banen med støttetiltak i løpet av kort tid.

Venter kinesiske støttetiltak

Kina presenterte svake inflasjonstall før helgen. Konsumprisindeksen steg med kun 0,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, og falt med 0,2 prosent sammenlignet med april måned.

– Vi mener fortsatt at et strammere arbeidsmarked vil legge økt press på inflasjonen de neste månedene, men det er lite sannsynlig at den vil nærme seg myndighetenes inflasjonstak på rundt tre prosent, sier Julian Evans-Pritchard, som leder Kina-analyser hos Capital Economics i en ny rapport.

Produsentprisene, som også kan påvirker prisene importører i andre betaler for kinesiske produkter, falt med 4,6 prosent. Dette er det største fallet på 87 måneder.

Myndighetene opprettholder målet om en økonomisk vekst på «rundt 5,5 prosent» for hele året. For å innfri dette må det sannsynligvis støttetiltak til. Disse vil komme i løpet av sommermånedene.

– Vi venter at sentralbanken vil lette noe på kort sikt. For å begrense konsekvensene dette vil ha på bankenes marginer, vil de favorisere andre verktøy enn kutt i styringsrenten, skriver Evans-Pritchard.

Analyse- og rådgivningsselskapet tror det er mer sannsynlig med et kutt i bankenes reservekrav. Dette er en andel av innskuddene som bankene tvinges til å holde tilbake og ikke låne ut. Reservekrav benyttes ikke som et virkemiddel i den norske pengepolitikken.

– Pengemaskiner

Det kinesiske aksjemarkedet ligger fortsatt i en dvale. CSI 300-indeksen, som har de 300 største selskapene fra børsene i Shanghai og Shenzhen, er flat sammenlignet med ved inngangen til året. Den amerikanske S&P 500-indeksen har steget med 12,5 prosent.

– Pessimismen, spesielt i Kina og Hongkong, har vært ekstrem og gjenspeiler ikke det økonomiske fundamentet, sier direktør Greg Lesko hos Deltec Asset Management til Bloomberg.

Børsverdiene på noen av Kinas største selskaper har stupt, blant annet teknologi- og internettselskapene.

– Alibaba og JD.com er latterlig billige selskaper med massevis av kontanter. De er rammet av konfliktene mellom USA og Kina. Indonesiske banker er rene pengemaskiner, sier Lesko.

Alibaba, som var Asias mest verdifulle selskap for tre år siden, har stupt med 72 prosent. JD.com-kursen er 65 prosent lavere enn toppen i 2021. Tencent er mer enn halvert.

Ifølge beregninger innhentet av Bloomberg venter analytikere at Hang Seng-indeksen i Hongkong stige med 36 prosent de neste 12 månedene. Den kinesiske CSI-indeksen kommer like bak med 31 prosent – foran nøkkelindeksene fra Sør-Korea og Indonesia. S&P 500-indeksen ventes å stige med 11 prosent.

Morgan Stanley skriver i en ny rapport at de venter den brede japanske Topix-indeksen vil stige med 18 prosent frem til juni 2024.

– Japan er enda mer attraktivt, og vi foretrekker fremvoksende markeder fremfor USA og EU, skriver analytikerne i en ny rapport.

Kinesisk bunnivå

Goldman Sachs er fortsatt skeptisk til Kina og mener at investorer ser på andre steder i Asia-regionen, blant annet Japan og India.

– Investorsentimentet mot Kina har svekket seg ytterligere. Etter vårt syn er det på bunnivået vi bare har sett noen ganger det siste tiåret, skriver sjeføkonom for Asia, Andrew Tilton, i en ny rapport, ifølge CNBC.

Den amerikanske finansinstitusjonen Morgan Stanley startet året med å erklære dette for «fremvoksende markeders tiår» – riktignok tre år forsinket på grunn av pandemien.

– India, Brasil og Kina har ikke lenger et inflasjonsproblem. De kan kutte rentene raskere enn den amerikanske sentralbanken. Hvis du ønsker en reell diversifisering akkurat nå, må du se på fremvoksende markeder. Du må se på Asia. Du må se på India, som er undervurdert, sier global investeringsdirektør Xavier Baraton i et intervju med Bloomberg tv.

Analytikere er svært positive til børsene i Asia og at asiatiske aksjer vil slå andre regioner. Tokyo-børsen har vært vinneren hittil i år med en oppgang på 26 prosent siden nyttår for Nikkei-indeksen. Den sørkoreanske Kospi-indeksen nærmer seg en oppgang på 20 prosent i år.