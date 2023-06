Artikkelen fortsetter under annonsen

Nikkei-indeksen ved Tokyo-børsen går fra rekord til rekord – i alle fall for dette århundret. Siden nyttår har hovedindeksen steget med over 27 prosent, og også sammenlignet med for ett og fem år siden er det en bred oppgang. Den ligger fortsatt nesten 20 prosent under toppen fra slutten av 1980-tallet.

– Investorer er bekymret

Til sammenligning har den kinesiske CSI 300-indeksen vært helt flat sammenlignet med for fem år siden, og har falt i år. MSCI China Index, som består av 715 børsnoterte kinesiske selskaper i Kina, Hongkong og ved internasjonale børser, har falt med over 20 prosent siden januar.

Ifølge beregninger foretatt av South China Morning Post har det forduftet aksjonærverdier på nesten 400 milliarder dollar fra selskapene som inngår i Kina-indeksen.

Les også: Statlig eierskap tar lite hensyn til internasjonal uro

Internasjonale finansinstitusjoner har fått det travelt med å kutte prognosene for kinesiske aksjer før sommerferien. Alle hadde trodd at gjenåpningen av den kinesiske økonomien etter pandemien ville føre til feiring ved Kina-børsene. Det har ikke skjedd.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er fortsatt et skjørt sentiment overfor Kina. Investorer er bekymret for hvor bærekraftig den kinesiske oppgangen er, fravær av mer stimulans og en friskmelding av eiendomsmarkedet, skriver et team fra finansinstitusjonen Nomura, ledet av Chetan Seth, i en ny rapport.

Japans største meglerhus er forsiktig optimistiske for aksjemarkedet for slutten av 2023 – med alle mulige forbehold. Analytikerne mener det er en mangel på katalysatorer i form av nyheter, beslutninger eller rene støttetiltak fra myndighetene for å få fart på verdens nest største økonomi.

Dype arr etter pandemien

De amerikanske finansinstitusjonene Morgan Stanley og Goldman Sachs har også nedjustert forventningene for kinesiske aksjer. Hang Seng-indeksen ved Hongkong-børsen har falt med over 15 prosent siden januar. Da hadde indeksen steget kraftig etter gjenåpningen på senhøsten.

– Jeg tror mange investorer tok feil ved å undervurdere hvor dype arrene var etter pandemien. For øyeblikket virket det som at frykt dominerer i markedet, sier senior porteføljeforvalter Eric Khaw hos Nikko Asset Management til Wall Street Journal.

Les også: Skyggekampen ved Stillehavet

Alibaba-kursen har falt med 30 prosent siden januar. Konkurrenten Tencent har klart seg litt bedre, men er 20 prosent fra toppen for nesten fem måneder siden. Det er høy volatilitet for teknologi- og eiendomsselskaper. Nye økonomiske statistikker tegner et uoversiktlig bilde av økonomien.

Citigroup Global Marked venter på tiltak fra kinesiske myndigheter, og ikke minst en mer forutsigbar økonomisk politikk. Det kan komme i løpet av sommermånedene.

– De kommende to månedene åpner et viktig vindu for action, skriver Citigroup-teamet i en ny rapport, ifølge Bloomberg.

Hevnforbruk

Eugenia Victorino, som er leder for Asia-strategi hos den svenske storbanken SEBs avdeling i Singapore, har nettopp avsluttet sin første reise til Kina på over tre år.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Selv om optimismen fra Kina har avtatt raskt i andre kvartal, står vi fast ved vekstprognosen på 5,9 prosent for 2023. Sentimentet i næringslivet er dempet. Anekdoter peker på større pessimisme hos kinesiskeide selskaper sammenlignet med internasjonale selskaper, skriver Victorino i rapporten «Postcard from China».

Hun er forsiktig optimist og mener å se en stabilisering i eiendomssektoren. Kinesiske forbrukere har ikke inntatt butikker og dratt kortene på samme måte som skjedde i mange andre land etter pandemien og under gjenåpningen. Det er rekordhøy arbeidsledighet blant unge, ifølge offisielle statistikker.

Les også: Amerikanske toppsjefer søker muligheter i Kina tross økonomisk usikkerhet

– Istedenfor å begi seg på hevnforbruk er det en følelse av at kineserne har omfavnet hevnarbeid. Vedvarende bekymringer for hvor solid arbeidsmarkedet er, har det ført til en økning av forebyggende sparing. Den private sparingen økte med 18 prosent i april, skriver hun.

Victorino viser til at den samlede private sparingen har økt fra å være 94 prosent av Kinas bruttonasjonalprodukt i fjor til rundt 105 prosent nå. Dette er nesten en dobling sammenlignet med begynnelsen av 2016. I denne perioden har CSI 300-indeksen steget med 2,2 prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.