Det har vært en urolig høst ved Asia-børsene – ledet av de kinesiske børsene. Hang Seng-indeksen ved Hongkong-børsen falt på det meste 2,5 prosent på onsdag og er 16 prosent lavere enn ved starten av året. Den brede CSI 300-indeksene på det kinesiske fastlandet har falt med over ti prosent i år.

Mye av nedgangen har skjedd siden i sommer. Asias største økonomier går usikre uker i møte. Nye statistikker, rapporter og prognoser spriker i alle retninger før det nye året.

– Risiko for resesjon

Den japanske økonomien, Asias nest største og verdens tredje største, holder hodet over vannet – for nå. Nikkei-indeksen ved Tokyo-børsen er en av vinnerne i verdenssammenheng med en oppgang på nesten 30 prosent i år.

Industrilokomotivene har fått drahjelp fra en svært svak valuta på eksportmarkedene og fortsatt minusrente – til tross for en vedvarende høy inflasjon. Den japanske sentralbanken har indikert at det sannsynligvis går mot en gradvis normalisering fra 2024.

Nye økonomiske statistikker fra torsdag morgen viser at den japanske økonomien hadde en svakere enn ventet utvikling i oktober. En 1,6 prosent nedgang i detaljhandelen sammenlignet med i september var svakere enn ventet og den største nedgangen på nesten tre år.

Industriproduksjonen steg med en prosent i oktober sammenlignet med september.

– Til tross for at industriproduksjonen økte i oktober er bedriftenes egne prognoser for de neste månedene svake. Den svake detaljhandelen betyr at bruttonasjonalprodukt kan oppleve en ny nedgang i dette kvartalet. Det er en risiko for resesjon, sier leder for Asia-avdelingen hos Capital Economics, Marcel Thieliant, i et notat.

Sterkere underliggende trend

Finansinstitusjonen ING mener at månedsstatistikkene ikke fanger opp alt. Japanske selskaper leverer avansert produksjonsutstyr til fabrikker over hele verden, men spesielt til Sør-Korea, Taiwan og Kina, som vil produsere elektronisk utstyr. Det er tegn til optimisme fra disse fabrikkene.

– Vi mener den underliggende trenden bør være sterkere enn hva oktobertallene antyder. Elektronisk utstyr, blant annet produksjonsutstyr for databrikker, viste en vekst. Det er en indikasjon på at etterspørselen etter halvledere på verdensbasis gradvis tar seg opp, sier seniorøkonom Min Joo Kang i et notat.

Den japanske bilproduksjonen fortsatte å vise en solid vekst. Konkurransen er intens. Kinesiske BYD solgte flere biler totalt sett i hele verden i oktober enn japanske Nissan. BYD solgte 302.000 biler, en vekst på 39 prosent mot i fjor, sammenlignet med Nissans 279.000 biler.

Rammer eksporten

Sør-Korea tar pulsen på verdenshandelen og fanger opp endringer tidlig. Sentralbanken var blant de første med å sette opp renten. Under torsdagens rentemøte valgte de å holde den uendret – for syvende gang på rad.

– Økonomien har opplevd en jevn, om enn uspektakulær, bedring de siste kvartalene. Vi tror ikke denne positive utviklingen vil fortsette. Vi venter at den globale økonomiske veksten vil avta på kort sikt, noe som vil gå ut over eksporten, sier seniorøkonom Gareth Leather hos Capital Economics i et notat.

En forsmak på hva som ventes kan allerede ha kommet. Det var ventet en vekst i den sørkoreanske industriproduksjonen i oktober. Nye statistikker viser en nedgang sammenlignet med i september. På årsbasis var det ventet en vekst på fem prosent. Den endte på 1,1 prosent.

Analyse- og rådgivningsselskaper utelukker en resesjon, men mener at konsensus, som ligger på en vekst på rundt to prosent i 2024, er for høyt.

– Skuffet igjen

Det neste døgnet kommer aktivitets- og forventningsrapporter fra verdens største økonomier. Den offisielle pmi-rapporten fra Kina er allerede klar. Den viser en pmi-måling for industrien på 49,4 – under 50-grensen som skiller mellom en oppgang og nedgang. Dette var 0,2 poeng svakere enn ventet.

Pmi-indeksene Forventningsundersøkelser blant innkjøpssjefer, de såkalte pmi-indeksene, blir fulgt svært nøye i finansmarkedene verden over. De flytter gjerne både aksje-, rente- og valutamarkedene umiddelbart om de avviker mye fra forventningene.

Grunnen er at de har vist seg å gi presis og pålitelig informasjon om den økonomiske utviklingen lenge før andre statistikker fanger opp endringer.

Selv om indeksene bygger på omfattende undersøkelser gjort blant et stort utvalg bedrifter, er indeksen i seg selv enkel å forstå.

Utgangspunktet er at tallet 50 markerer skillet mellom økende og fallende aktivitet. Jo nærmere 100, desto flere bedrifter melder om økende aktivitet. Indeksene er dessuten bygget opp på samme måte over hele verden, noe som gjør dem enkle å sammenligne.

Selve samleindeksen er bygget opp av flere underindekser, som gir mer detaljert informasjon om hvordan bedriftene oppfatter utviklingen i blant annet ordreinngang, produksjon, sysselsetting og lagerbeholdning.

– Dette skyldes blant annet at deler av industrien går inn i den tradisjonelle lavsesongen. Det er utilstrekkelig etterspørsel i markedet, sier Zhao Qinghe fra National Bureau of Statistics i en kommentar.

Capital Economics mener situasjonen nødvendigvis ikke er så ille som pmi-rapporten kan gi inntrykk av.

– Pmi-rapporten skuffet igjen. Hvis den tas for god fisk har økonomien hatt en stagnasjon i november. Sannheten kan være noe annet. De faktiske dataene har holdt seg bedre enn forventningsundersøkelser i det siste. Men, hvis dette begynner å endre seg, vil det være nødvendig med ytterligere politisk støtte for å hindre en nedgang i økonomien, sier Kina-økonom Sheana Yue hos analyse- og rådgivningsselskapet.

S&P Global Ratings er ute med en oppdatert prognose for den kinesiske økonomien. De venter en vekst på 5,4 prosent for 2023 og 4,6 prosent i 2024.

