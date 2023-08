Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har vært en negativ utvikling ved de største børsene i Asia gjennom august. Den brede CSI 300-indeksen i Kina har falt med 5,5 prosent. Dette er betydelig, spesielt siden denne nøkkelindeksen allerede har falt med 2,5 prosent i 2023, og kun har steget med 13,5 prosent over de siste fem årene.

Hang Seng-indeksen ved Hongkong-børsen er åtte prosent lavere i august. Heller ikke den japanske Nikkei-indeksen, som nådde det høyeste nivået siden sommeren 1990 i juli har unngått en nedtur og har falt med 2,2 prosent i august. Nå justeres analysene for resten av 2023.

Skylder på Kina

Før handelen ved Asia-børsene startet torsdag morgen la Sør-Korea og Japan frem statistikker for juli. Den sørkoreanske industriproduksjonen falt med åtte prosent sammenlignet med i fjor – verre enn i juni, da nedgangen var på 5,9 prosent. Det var ventet en nedgang på 5,2 prosent.

Også detaljhandelen skuffet stort. Konsensus var en flat utvikling sammenlignet med samme måned i fjor, men endte med en nedgang på 3,2 prosent. Det ventes elendige handelsstatistikker for august. Konsensus er en nedgang i eksporten på 11,6 prosent og en 23,2 prosent lavere import.

Sør-Korea er en av de viktige handelsøkonomiene som tar pulsen på verdensøkonomien, blant annet på grunn av den viktige rollen landet har på eksport av elektronikk og den nære handelen med Kina. Økonomiske statistikker fra Kina blir sett på som mer upålitelige.

Verdenshandelen svekkes

Société Générale skriver i en rapport at de ikke venter klare tegn på at den sørkoreanske eksporten har tatt seg opp fra auguststatistikkene, som legges frem fredag.

– Vi vil se etter tydelige tegn på en bedring for halvlederindustrien, men det er økt bekymring rundt den svakere utviklingen i Kina. Det vil sannsynligvis svekke de kortsiktige utsiktene for den sørkoreanske eksporten, skriver analytikerteamet, ledet av Oh Suk-tae.

I juli falt den japanske eksporten til Kina med 13,4 prosent – det største fallet siden januar. Julistatistikkene, som kom torsdag, viser en nedgang i industriproduksjonen med to prosent sammenlignet med juni. Dette var

– Den globale varehandelen svekkes. Økonomiene har ikke nådd et punkt hvor etterspørselen tar seg opp igjen. Vi tror ikke vi kan stole på at internasjonal etterspørsel skal føre til økt produksjon, sier sjeføkonom Toru Suehiro hos Daiwa Securities til Bloomberg.

Kina er svært viktig for Sør-Korea og Japan.

– Oppgangen i den sørkoreanske eksporten til Kina er blitt utsatt på grunn av en svakere normalisering av økonomien etter pandemien. Det er også en svekkelse i forsendelsene til EU og USA, som i alle fall har gitt en viss støtte for sørkoreansk eksport tidligere, sier makroøkonom Park Seng-hyun hos HI Investment Securities til Reuters.

Kinesisk «hevnforbruk»

De offisielle aktivitets- og forventningsindeksene for industri og tjenesteytende sektor for Kina er allerede klare. Disse viser en svak bedring for industrien i august. Det var ventet en PMI-måling på 49,5, men det kom inn på 49,7. Tjenesteytende sektor havnet på 51 – mot ventet 51,1.

– Selv om økonomien ser ut til å ha unngått en ytterligere nedgang, trengs det mer politisk støtte for å støtte opp en vending. De eksterne motvindene ser ut til å fortsette en stund til, sier makroøkonom Sheana Yue hos Capital Economics i en rapport.

China Beige Book utarbeider rapporter tilsvarende den amerikanske «Beige Book» fra amerikanske Fed, hvor data og informasjon hentes inn i ukene før rentemøtene. En ny undersøkelse foretatt ifra 17. til 25. august viser tegn til bedring for verdens nest største økonomi.

«Tjenesteytende sektors hevnforbrukkurve viser fortsatt styrke», skriver China Beige Book, med henvisning til at forbrukere bruker penger på restauranter, reiser og fornøyelser – aktiviteter de ikke hadde mulighet til under nesten tre år med restriksjoner under pandemien.

Det er også en svak optimisme å spore i næringslivet, hvor CKGSB Business Conditions Index viser en positiv utvikling gjennom sommeren, ifølge CNBC.

Rekordstort underskudd

Unntaket er eiendomssektoren, hvor situasjonen fortsatte å forverre seg i august. Rapporten siterer eiendomsmeglere som sier at boligsalget har «falt dramatisk» i august. Eiendomssektoren har i mange år stått for nesten 30 prosent av verdiskapingen. Mange har plassert privatformuen i eiendom.

Eiendomsutvikleren Country Garden la frem halvårsrapporten på onsdag. Denne viser et resultatunderskudd på 48,9 milliarder yuan (71,1 milliarder kroner) – en ny rekord. Børsverdien på selskapet har falt med 67 prosent ved Hongkong-børsen hittil i år.

Selskapet havnet i mislighold overfore kreditorer i løpet av august, blant annet hos obligasjonsinnehavere. Selskapet planlegger å utstede nye aksjer med 15 prosent rabatt. De rundt 300 millioner kronene som ventes å hentes inn skal gå til å betjene eksisterende lån.

– Mislighold i eiendomssektoren vil helt sikkert fortsette ettersom nesten alle private eiendomsutviklere står overfor kontantstrømsproblemer. Disse vil ikke forsvinne med det første. Det vil ta tid før eventuelle politiske tiltak og støtte gir utslag i form av økt kontantstrøm, boligsalg og oppstart av nye byggeprosjekter, sier sjeføkonom for Kina hos eiendomsselskapet Jones Lang LaSalle, som har kontorer i over 80 land, til Financial Times.