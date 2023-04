Artikkelen fortsetter under annonsen

Da Folkekongressen møttes i Beijing i begynnelsen av mars ble en ny politisk ledelse i Kina for de neste fem årene utpekt og bekreftet. Et nytt økonomisk team, ledet av statsminister Li Qiang, er på plass for å få fart på økonomien, reparere gamle ødeleggelser og forsøke å forhindre ny uro.

Vekstoppgang

Tirsdag morgen ble de økonomiske statistikkene for første kvartal lagt frem for verdens nest største økonomi. Det er som vanlig skepsis til underlagsdataene, som kommer tidligere enn andre land, og som ikke revideres senere. Konklusjonen er klar: Den kinesiske veksten er tilbake.

– Den nasjonale økonomien hadde en god start på året, skriver det kinesiske statistikkbyrået i en pressemelding, hvor de priser kommunistpartiet og «kamerat Xi Jinping» for ledelsen.

Kina fikk en vekst i bruttonasjonalprodukt på 4,5 prosent i første kvartal, sammenlignet med i fjor. Dette er bedre enn i forrige kvartal, da veksten havnet på 2,9 prosent. Konsensus i forkant av offentliggjøringen var på fire prosent, ifølge prognoser innhentet av Reuters og Bloomberg.

– Veksten kan havne på åtte prosent i andre kvartal, sier sjeføkonom for Kina hos ANZ, Raymond Yeung, i en kommentar. Den australske finansinstitusjonen mener Kina kan få en vekst på 5,4 prosent samlet i 2023.

Dette er for lavt, mener Capital Economics.

– Vi tror nå at den offisielle bnp-veksten kan nå seks prosent i år. I realiteten vil den være enda høyere, da de offisielle bnp-tallene i fjor undervurderte omfanget av fjorårets nedtur, sier Julian Evans-Pritchard, som leder Kina-analyser hos analyse- og rådgivningsselskapet, i en rapport.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kina gjenåpnet samfunnet etter pandemien ved slutten av fjoråret. Det var større smitteutbrudd rundt nyttår og inn i 2023.

Underliggende økonomiske statistikker bekrefter at økonomien har skutt fart. Detaljhandelen økte med 10,6 prosent i mars – mot ventet 7,4 prosent.

Industriproduksjonen var 3,9 prosent høyere. Dette er en høyere vekst enn i foregående kvartal, men som ventet. Arbeidsledigheten falt fra 5,6 til 5,3 prosent.

Skeptisk private sektor

Privat næringsliv er fortsatt tilbakeholdne. Mens offentlige investeringer økte med 10,5 prosent i årets to første måneder, var private investeringer på kun 0,8 prosent. Dette er nesten identisk med i 2022, da investeringsveksten var på henholdsvis 10,1 prosent og 0,9 prosent.

– Dette viser at tilliten hos private entreprenører fortsatt ikke er til stede, til tross for Kinas gjenåpning etter pandemien og gjentatte forsikringer fra myndighetene, sier Kina-koordinator ved tenketanken Peterson Institute for International Economics (PIIE), til CNN.

Artikkelen fortsetter under annonsen

President Xi Jinping har stått bak en rekke kampanjer rettet mot entreprenører og private selskaper – spesielt de store teknologi- og investeringsselskapene. Alibaba er vingeklippet, selskapet skal splittes i seks separate enheter, og børsverdien har falt med 70 prosent siden 2020.

I vinter og vår har tidligere og nåværende toppsjefer i flere banker og finansinstitusjoner blitt etterforsket for økonomiske uregelmessigheter. Toppledelsen i de største, statskontrollerte finansinstitusjonene ble innkalt til møte i mars, hvor det ble bekreftet at kampen mot korrupsjon fortsetter.

Advarer dommedagsprofetene

Professor Eswar Prasad ved Cornell University advarer dommedagsprofetene som er skeptiske til de kinesiske utsiktene i en ny rapport.

– Den bemerkelsesverdige perioden med vedvarende høy vekst i Kina de siste tiårene er desto mer imponerende med tanke på de lave nivåene av finansiell og institusjonell utvikling, en statlig dominert økonomi og ikke-demokratisk styresett, skriver han.

Les også: Verdens største og mektigste investorer flokker til Japan

Han mener at produktivitetsvekst er nøkkelen for å opprettholde en solid økonomisk vekst med de mange utfordringene Kina står overfor, blant annet en fallende arbeidsstyrke og mindre effektive investeringer.

– Ubalanserte reformer, en schizofren tilnærming til markedets rolle kontra statens og belastninger i finans- og eiendomsmarkedene kan føre til betydelig volatilitet. Men, en finansiell eller økonomisk kollaps ligger ikke i kortene, skriver Prasad i en ny rapport.

Advarer mot splittelse

Sentralbanksjef i Den europeiske sentralbanken, Christine Lagarde, advarte på mandag om at fragmenteringen av verdensøkonomien i rivaliserende blokker, ledet av USA og Kina, truer med å destabilisere global handel, øke inflasjonen og svekke veksten.

– Økonomiske data som går tilbake til 1900 viser at geopolitisk risiko uunngåelig fører til høyere inflasjon, sa Lagarde i en tale til Council on Foreign Relations i New York.

Les også: Rekordhøy kjerneinflasjon i eurosonen

Hun viste til at det er vanskelig å kutte forbindelsene. Europa er avhengig av 98 prosent av sjeldne mineraler fra Kina. Disse benyttes blant annet i elektronikk og tyske biler.

– Hvis de globale forsyningskjedene skulle bli splittet langs geopolitiske linjer, kan konsumprisene stige med fem prosent på kort sikt, sa hun ifølge nyhetsbyrået AP.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.