Artikkelen fortsetter under annonsen

Sist fredag ble toppledelsen fra minst seks av de største, statskontrollerte finansinstitusjonene i Kina innkalt på kort varsel til et møte, arrangert av China Banking and Insurance Regulatory Commission og Central Commission for Discipline Inspection.

Budskapet var tydelig og direkte, ifølge Bloomberg: Myndighetene advarte landets øverste bankledere om at de ikke er ferdige med å slå ned på korrupsjon i finanssektoren.

– Antikorrupsjonskampanje

Dette skjedde like før det kom en bekreftelse, i form av en kort setning, om at Bank of Chinas tidligere styreformann, Liu Liange, var mistenkt for «alvorlige disiplin- og lovbrudd». Dette er en formulering som benyttes i etterforskning av økonomisk kriminalitet i Kina.

Liu Liange har en lang karriere i den kinesiske finanssektoren – senest som styreformann for Bank of China – en av verdens største finansinstitusjoner. Nå er han under etterforskning. (Foto: Luca Bruno/AP/NTB) Mer...

Liu har en lang karriere i den kinesiske sentralbanken, hvor han ledet hvitvaskingsdivisjonen, før han klatret videre via blant annet handelsfinansieringsbanken Exim Bank of China, og videre til å lede Bank of China som konsernsjef og styreformann, frem til han ble avsatt.

Bank of China er verdens fjerde største bank – målt i forvaltningskapital, og er større enn de vestlige storbankene som JPMorgan Chase, Bank of America og HSBC. Den er en av finansinstitusjonene som blir sett på som svært viktig for å opprettholde stabilitet i det kinesiske finanssystemet.

– Antikorrupsjonskampanjen i finanssektoren fra mars er en fortsettelse av myndighetenes vedvarende innsats for å bygge opp rene og troverdige institusjoner. Korrupte ledere i statseide banker og andre finansinstitusjoner bruker offentlige ressurser for egen vinning, noe som ødelegger fellesskapet og skaper finansielle risikoer, sier seniorforsker Dong Shaopeng ved Chongyang Institute for Financial Studies på Renmin University of China, til Global Times.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Liu har vært kommunistpartiets representant i Bank of China, og det er 20 år siden en toppsjef fra finanssektoren med tilsvarende posisjon er under etterforskning.

Sjokkbølger

Etterforskningen har sendt sjokkbølger gjennom den kinesiske finanssektoren, men det er få detaljer som er kjent om hva de er mistenkt for, og omfang. Etterforskningen av sentrale ledere har kommet i gang igjen for fullt etter at president Xi Jinping sikret seg en ny femårsperiode som landets mektigste leder på ti år.

Toppsjefen for forsikringsselskapet People’s Insurance Co. Group of China har også blitt sparket, og sannsynligvis anholdt. Totalt skal over 20 ledere fra finans- og banksektoren enten være arrestert, under etterforskning eller forsvunnet sporløst på kort tid.

Ifølge South China Morning Post skal finansinstitusjoner og store, statlige selskaper, som China Mobile og PetroChina etterforskes. Det er nedsatt en egen kommisjon som har fått utvidede fullmakter.

Lai Xiaomin, som var toppsjef for China Huarong Asset Management, ble henrettet i 2021 etter å ha blitt funnet skyldig i å ha mottatt bestikkelser på over 2,6 milliarder kroner.

Den forsvunne banktoppen

Disse arrestasjonene kommer kort tid etter at den høyprofilerte finanstoppen Bao Fan forsvant fra hjemmet og arbeidsplassen i vinter. Det er senere blitt bekreftet at 52-åringen, som er styreformann for investeringsbanken China Renaissance, «samarbeider i en etterforskning».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge næringslivsavisen Caixin skal China Renaissances tidligere direktør, Cong Lin, ha vært under etterforskning i flere måneder.

China Renaissance har ikke klart å legge frem et revidert årsregnskap innen fristen, som utløp i forrige uke, og kan heller ikke gi en ny dato. På mandag ble selskapet suspendert fra handel ved Hongkong-børsen. Aksjekursen har falt med over 30 prosent siden Bao forsvant.

Han har vært på Bloomberg-oversikten over «Kinas mest innflytelsesrike» og har spilt en nøkkelrolle i oppstarts- og teknologisektoren. China Renaissance og Bao har tatt storselskaper som Tencent, Alibaba og Baidu på kundelisten.

– Sentralisere kontroll

– Noen ganger er disse hendelsene orkestrert på en måte for å sende et bredere budskap, spesielt til en spesifikk bransje eller interessegruppe. Til syvende og sist gjenspeiler det et forsøk på å sentralisere kontroll og autoritet over en viss del av økonomien, noe som har vært et sentralt trekk ved Xis styrestil det siste tiåret, sier Nick Marro fra The Economist Intelligence Unit til BBC.

Ifølge Financial Times skal Bao ha vurdert å etablere et selskap i Singapore som skulle ha som oppgave å forvalte familieformuen.

– Tidligere så vi at pengene flyttet først. Nå er det folk som forsøker å flytte. Først ut er milliardærene. Deretter millionærene, sier en kilde ved en internasjonal bank i Hongkong, til Financial Times.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.