Kina har lagt frem skuffende økonomiske statistikker de siste månedene. Eksporten har falt, veksten i industriproduksjonen er lavere enn ventet og forbrukerne er mindre villige til å bruke penger på seg selv. Selv om ledigheten i byene er stabil, er det krisestemning hos yngre kinesere.

Dype sår fra pandemien

I mai var arbeidsledigheten i aldersgruppen 16 til 24 år på 20,8 prosent – en økning fra april, men også en historisk høy ledighet for denne kategorien. Over 11,5 millioner nyutdannede kinesere fra landets universiteter inngår foreløpig ikke i disse statistikkene.

Dette er en gruppe studenter som arbeidstagerne er svært skeptiske til. Pandemien har satt dype sår.

– De nyutdannede som har studert for bachelor fra 2019 til 2023 føler seg mindre attraktive for arbeidsgivere da de i realiteten har hatt nettundervisning. De har hatt færre muligheter til å omgås sosialt, jobbe med andre i team og lære seg sosiale ferdigheter. Potensielle arbeidsgivere sier de vil vente til neste gruppe nyutdannede er klare, sier personalrådgiver Miriam Wickertsheim, som jobber tett med internasjonale selskaper, til South China Morning Post.

Kinesiske myndigheter er bekymret. De satte i gang et 100-dagers prosjekt i juni for å hjelpe en million nyutdannede å få arbeidserfaring. Tidligere ble mange rekruttert et år før de var ferdig med universitetsstudier. De store teknologiselskapene som Alibaba og Tencent har kuttet antall ansatte.

– I et intervju kalte de meg en fersking. De sa jeg er et blankt papir uten erfaring. Alle selskaper kutter i antall ansatte. Selv om de ansetter, velger de kandidater som kan jobbe i ulike roller. Den nye gruppen av nyutdannede var innesperret i tre år. Hvordan skal vi få erfaring, spør 22-åringen Connie Xu til Hongkong-avisen.

Frykter økt ledighet

Goldman Sachs tror at den nye gruppen nyutdannede som er på vei ut av universitetene i juni vil føre til at ledigheten øker med ytterligere tre-fire prosentpoeng i løpet av sommeren.

– Unge mennesker er spesielt sårbare under økonomiske nedgangstider, mest sannsynlig på grunn av at de har mindre arbeidserfaring, skriver Goldman Sachs-teamet, ledet av makroøkonom Maggie Wei.

Finansinstitusjonen peker på at det er en mismatch mellom ferdighetene jobbkandidater har og hva som kreves fra arbeidsgivere i Kina.

– Regulatoriske endringer de siste årene har påvirker bransjer som informasjonsteknologi, utdannelse og eiendom. Det kan ha svekket etterspørselen etter arbeidskraft, skriver Goldman Sachs.

Eiendomssektoren ligger fortsatt nede for telling og de store it- og teknologiselskapene Alibaba, Tencent og Baidu er en skygge av seg selv. I 2021 la myndighetene ned forbud på privatundervisning for barn og studenter – et marked som var verdt over 1600 milliarder kroner i året.

– Svært mye står på spill for å rette opp disse ubalansene, gitt hvor viktig den unge befolkningen er for Kinas økonomi. Disse årskullene bruker mye penger på kultur, utdannelse, husleie, transport og kommunikasjon, påpeker Goldman Sachs.

– Svært mye står på spill

Det pågår et demografisk skifte i Kina. Rundt 230 millioner fra baby boom-generasjonen, født mellom 1963 og 1972, vil bli pensjonister det neste tiåret. I fjor hadde Kina 2,25 i arbeidsfør alder for hver pensjonist. I 2042 vil dette falle til 1,25.

– Ungdomsledigheten er alvorligere enn eldrebølgen. Den årlige reduksjonen av arbeidsstyrken på 1,1 prosent kan ikke sammenlignes med at den mest produktive og best utdannede del av befolkningen ikke kan funne en jobb, sier førsteamanuensis ved London School of Economics, og forfatter av boken «The New China Playbook», Keju Jin, til Time.

JPMorgan Chases toppsjef Jamie Dimon var nylig i Kina og uttrykte bekymring over den høye ledigheten hos unge kinesere.

– Det er et skremmende høyt ledighetstall. De trenger økonomisk vekst, sa Dimon i et intervju med Bloomberg.

Den kinesiske sentralbanken har satt ned to ulike renter denne uken.

– De siste økonomiske statistikkene er under hva som allerede er lave forventninger. De siste rentekuttene tyder på at myndighetene tydelig føler det haster med å trappe opp støttetiltak, skriver sjeføkonom for Kina hos Macquarie, Larry Hu, i en ny rapport.