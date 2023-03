Artikkelen fortsetter under annonsen

Statsminister Li Qiang er på plass på den sørkinesiske øyen Hainan i forbindelse med konferansen Boao Forum for Asia. Denne uken har han forsøkt å overbevise skeptiske næringslivstopper fra hele verden om at Kina står foran en ny vekstperiode – og at de er velkomne til landet.

I den første offentlige talen som Kinas statsminister lovte han at Kina skal være et ankerfeste for stabilitet.

– Fred er en forutsetning for utvikling, sa Li, hvor han også sa at «verden står ved et veiskille», i innlegget torsdag morgen.

Det var samme budskapet han kom med til næringslivstopper tidligere denne uken, ifølge referater fra en tale som er gjengitt av nyhetsbyrået Xinhua.

– Kina vil åpne dørene bredere og bredere. Uansett hvordan den internasjonale situasjonen endrer seg, vil Kina være urokkelig i å åpne til omverden. Kina er blitt dypt integrert i den globale økonomien og er avhengig av internasjonal handel, sa Li, som ble utnevnt til Kinas statsminister tidligere i mars.

Mer motstandsdyktig

Boao Forum for Asia og China Development Forum konkurrerer om å være Asias svar på Davos World Economic Forum. Begge konferansene å finne sitt særpreg. Den pågående konferansen Boao Forum for Asia er ment å være samlende for hele Asia-regionen og 28 land inngår, men med Kina i førersetet.

«Asia er lyspunktet i en dyster verdensøkonomi», heter det i statusrapporten «The Asian Economic Outlook and Integration Progress» som ble fremlagt under åpningen av konferansen.

Det vises til at de asiatiske økonomiene leder arbeidet med å reformere det multilaterale handelssystemet, at de er aktivt involvert i å sørge for stabilitet i det globale finanssystemet og at de fremmer utvikling og samarbeid i den digitale økonomien.

«En tettere finansiell integrering har gjort regionale økonomier mer motstandsdyktige mot negative påvirkninger fra internasjonale kapitalstrømmer», heter det i rapporten, hvor det åpent diskuteres konsekvensene av de mange renteøkningene fra USA på asiatiske økonomier.

I rapporten konkluderes det med at Kina og India vil stå for halvparten av den globale økonomiske veksten i år, og at andre land i Asia vil stå for ytterligere 25 prosent. Det vises til at Asia blir stadig mer sentral i økonomiske og politiske spørsmål som påvirker hele verden.

Det australske råvareselskapet Fortescue er optimistisk til Kina. I et intervju med CNBC sier styreformann Andrew Forrest at gjenåpningen vil føre til en høyere etterspørsel etter råvarer enn hva som skjedde da økonomien skjøt fart etter finanskrisen i 2008.

– Etterspørselen er enorm. Vi ser en enhetlig etterspørsel over hele Kina, og den øker, sier Forrest og peker på at den kinesiske satsingen på fornybar energi sender etterspørselen høyere.

– En trist L-formet graf

Det har vært store forventninger til gjenåpningen av den kinesiske økonomien etter pandemien. Det foreløpige svaret om dette har ført til høy vekst kommer om tre uker når økonomiske statistikker for første kvartal legges frem.

– Jeg sjekket nettopp statistikkene. For det første falt den kinesiske importen med 10,2 prosent i de to første månedene av 2023. For det andre er utgående reiseliv som en trist L-formet graf. Hva er det som holder Kina tilbake, spør makroøkonom med ansvar for fremvoksende økonomier hos finansinstitusjonen Natixis i Hongkong, Trinh Nguyen på Twitter.

You know how in January everyone was like counting the benefits of China rebound.



So I just checked the data. First, Chinese imports FELL -10.2% in the first 2 months of 2023 so we wait...

Second, China outbound of tourism is a sad L-shaped recovery.



What's holding China back? pic.twitter.com/34QEas1QAE — Trinh (@Trinhnomics) March 29, 2023

Hun gir ikke et svar, men viser til at i 2019 ble det foretatt mellom 40 og 50 millioner internasjonale reiser i måneden i Kina. I årets to første måneder ligger det på rundt en halv million.

Girskifte for Kina

Capital Economics mener den kinesiske økonomien må skifte gir for å tilpasse seg en lavere hastighet i økonomien.

– Mye av den økonomiske oppgangen fra Kinas gjenåpning har allerede funnet sted. Selv om det fortsatt er en viss oppside for forbruker og tjenesteytende sektor, betyr svake balanser og begrenset politisk støtte at oppgangen sannsynligvis vil sive ut ved årsslutt, skriver ledere for Kina-analyse, Julian Evans-Pritchard.

Han peker på svakere internasjonal etterspørsel etter kinesiske produkter, men også betydelig usikkerhet rundt den politiske retningen.

– Det har vært et brått skifte mot en mer vekstvennlig politikk, noe som har ført til en lysning av utsiktene på kort sikt. Men, president Xi Jinpings ønske om å stramme inn kommunistpartiets kontroll over nøkkelsektorer og øke selvforsyningen, vil om ikke lenge komme tilbake for fullt. Det vil tynge på produktivitetsveksten, skriver Evans-Pritchard hos analyse og rådgivningsselskapet.

