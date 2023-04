Artikkelen fortsetter under annonsen

Investorer forsøker å tolke signalene fra den kinesiske økonomien. Veksttallene for første kvartal kom i forrige uke og disse viste en overraskende høy økonomisk aktivitet i årets tre første måneder. Realtidsdata fra de siste ukene tyder på at den kan bli langt høyere de neste kvartalene.

Viktig Asia-marked

De overraskende solide resultatene fra Meta, som blant annet står bak Facebook, Instagram og Whatsapp, tilskrives en positiv utvikling på det kinesiske markedet. Dette skjer til tross for at tjenestene er blokkert for kinesiske brukere.

– Vi har sett en akselerasjon blant annonsører i Kina som retter seg mot brukere og andre markeder. Vi mener at dette delvis skyldes et fall i fraktkostnadene og lettelser av pandemirestriksjonene for disse annonsørene, sa finansdirektør Susan Li under resultatfremleggelsen onsdag kveld.

Asia-markedet er svært viktig for Facebook, det er det største enkeltmarkedet og viser fortsatt vekst. I første kvartal økte antall aktive brukere i Asia-regionen med 19 millioner – til 873 millioner. Regionen står for 42 prosent av alle Facebook-brukere.

Aksjekursen steg med 11,6 prosent i etterhandelen. Meta har lagt bak en vanskelig periode. Aksjekursen nådde en topp på 380 dollar i september 2021 før den stupte til 90 dollar på 14 måneder – en nedgang på over 75 prosent. Nå har den mer enn doblet seg på et lite halvår til 233 dollar.

– Hykleri

Den tidligere britiske toppolitikeren Nick Clegg, som er direktør for Facebooks internasjonale operasjoner, karakteriserer det som «hykleri» at kinesiskeide Tiktok får drive på som vanlig i USA mens Facebook og Instagram er forbudt i Kina.

– Tiktok er et enormt vellykket, svært dynamisk og innovativt selskap som er i stand til å drive i USA. Selskaper som Meta har ikke lov til å drive våre sosiale medietjenester i Kina. Dette er et problem med mangel på ulike konkurransevilkår. Det er også et spørsmål om verdier. Hvilke verdier er grunnlaget for nye teknologier, spør han i et intervju med Bloomberg.

Høy aktivitet

Det var betydelig skepsis til det kinesiske markedet ved begynnelsen av året. Etter å ha holdt pandemien i sjakk med stengte grenser og omfattende restriksjoner ble disse fjernet over natten før jul. Den økonomiske aktiviteten er i ferd med å ta seg opp for fullt.

– Den sterke starten på året har ført til lysere utsikter for 2023 som helhet, skriver leder for Kina hos Capital Economics, Julian Evans-Pritchard, i en ny rapport.

Analyse- og rådgivningsselskapet har siden 2009 utarbeidet China Activity Proxy (CAP) indeks som skal kunne fange opp endringer i den økonomiske aktiviteten bedre enn de offisielle statistikkene. Det ble foretatt nye justeringer i utarbeidelsen av indeksen i 2020.

Denne består av åtte enkeltkomponenter, blant annet industriproduksjon, innenlands frakt, containertrafikk, bil- og eiendomssalg og energiforbruk. Industriproduksjonen satte en ny rekord i mars og det er høy aktivitet ved havnene.

– Indeksen viser at økonomien kom raskt tilbake i første kvartal og er i tråd med de offisielle statistikkene, skriver Capital Economics.

Oppjusterer veksten

Mars viste seg å være en overraskende bra måned med en 1,2 prosent høyere aktivitet enn i februar. Det var tjenesteytende sektor som sørget for det meste av denne høyere økonomiske aktiviteten.

– Vi venter nå at Kinas økonomi vil vokse med 8,5 prosent i 2023, skriver Capital Economics-teamet, som tidligere hadde satt et vekstmål på 6,5 prosent.

Kinesiske myndigheter satte vekstmålet for 2023 på i overkant av fem prosent i forbindelse med avholdelsen av Folkekongressen i mars.