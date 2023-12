Artikkelen fortsetter under annonsen

Så sent som i vår mente det Internasjonale pengefondet (IMF) at Kina og India ville stå for rundt halvparten av veksten i verdensøkonomien i 2023, og Asia-regionen rundt 70 prosent totalt. India har innfridd, og lover å fortsette med høy vekst i mange år. Kina sliter, og det kan bli verre de neste årene.

– Stor nedsiderisiko

Kredittvurderingsselskapet Moody’s kuttet utsiktene for Kina fra «stabilt» til «negativ» på tirsdag. Den gjeldende A1-ratingen består. Moody’s mener at kinesiske myndigheter ikke har noe valg, og må øke den finansielle støtten til statlige, regionale og lokale myndigheter.

– Det innebærer en stor nedsiderisiko for Kinas finanspolitiske, økonomiske og institusjonelle styrke, skriver Moody’s.

Disse trendene øker risikoen til den økonomiske veksten på mellomlang sikt. Moody’s peker blant annet på utfordringene med å gjennomføre denne politikken på en effektiv måte og samtidig unngå at den offentlige gjelden går i været.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi venter at støtten som gis til utsatte selskaper vil være mer selektive, noe som bidrar til vedvarende risiko for statseide selskaper og selskaper eid av lokale og regionale myndigheter, skriver Moody’s.

Svært mange av problemene Kina opplever for tiden har utgangspunkt i eiendomssektoren, som før krisen rammet for fullt sto for rundt en tredjedel av verdiskapingen i Kina.

– Eiendomssektoren vil utgjøre en mindre andel av hele økonomien enn før korreksjonen startet i 2021. Regionale og lokale myndigheter vil tape inntekter fra tomtesalg, som utgjorde 37 prosent av inntektene i 2022, skriver Moody’s.

Kina «skuffet» – lover reformer

Kina er i rute til å få en økonomisk vekst på i overkant av fem prosent i 2023. Dette er lavt til Kina å være, og også lavere enn andre asiatiske land som India, Indonesia og Vietnam. Moody’s venter at den økonomiske veksten vil falle til fire prosent de neste to årene, og ligge på 3,8 prosent til 2030.

Kina er «skuffet» over en mulig nedgradering, men lover reformer. Onsdag morgen har den kinesiske sentralbanken kommet med støttetiltak for valutaen for å hindre denne fra å svekke seg ytterligere.

– Moody's bekymringer rundt Kinas vekstutsikter, finanspolitisk bærekraft og andre aspekter er unødvendige. Effekten av nedturen i eiendomssektoren for offentlige budsjetter og statsfondbudsjetter er kontrollerbare og strukturelle, sier det kinesiske finansdepartementet ifølge Reuters.

Moody’s sier at reformene vil snu vekstimpulsene vekk fra eiendom og investeringer til forbruksetterspørsel.

– Myndighetene har sagt de har som mål å fremme etterspørsel fra forbrukere ved å bygge ut et sosialt sikkerhetsnett, støtte sysselsetting, kompetanseheving samt forbedre kvaliteten på utdannelse, skriver Moody’s.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Usikre vekstprognoser

Finansinstitusjonen ANZ har sammenlignet flere ulike metoder for å beregne ventet økonomisk vekst. Kredittvekst kan være et alternativ for å få bedre forståelse av den kinesiske økonomien.

– Det er fortsatt høyt deflasjonspress på grunn av den vedvarende underutnyttelsen av produksjonskapasiteten. Myndighetene vil fortsette med en strukturelt imøtekommende politikk som er rettet mot industriell omstilling og dempe systematisk finansiell risiko. Investeringer i industrien ventes å ta seg opp, sier sjeføkonom for Kina, Raymond Yeung, i en ny rapport.

Les også: Skjebneuker for Asias største økonomier

ANZ venter en lavere vekst de neste par årene. Hvor mye er avhengig av om det justeres for inflasjon.

– Kinas reelle bruttonasjonalprodukt ventes å vokse med 4,2 prosent i 2024 og fire prosent i 2025. Den nominelle veksten vil sannsynligvis havne på kun 3,8 prosent, mener sjeføkonomen.

Kinesiske myndigheter har godkjent at budsjettunderskuddet øker til 3,8 prosent – over grensen på tre prosent, som har vært smertegrensen i over 30 år. Dette kommer fra utstedelsen av 1000 milliard yuan (1500 milliarder kroner) i statsobligasjoner som skal støtte opp økonomien inn i 2024.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.